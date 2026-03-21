Hearts vann án Tómasar

Hearts styrkti stöðu liðsins á toppi skosku úrvalsdeildarinnar þökk sé naumum 1-0 heimasigri á Dundee í dag.
Tómas Bent Magnússon braut kinnbein á dögunum og gríma er í smíðum svo hann geti tekið þátt eftir landsleikjahléið en honum var ekki treyst til þátttöku í dag.
Hann var því utan hóps en sem betur fer fyrir Hearts munaði ekki um fjarveru hans. Írski bakvörðurinn Oisin McEntee skoraði sigurmark Hearts á 77. mínútu og 1-0 niðurstaðan.
Miðvörðurinn Frankie Kent fékk að líta rautt spjald undir lok leiks í liði Hearts en það kom ekki að sök.
Hearts er með 66 stig á toppi deildarinnar, fimm á undan Celtic í öðru sæti og sex á undan Rangers í því þriðja.
Bæði Glasgowarliðin eiga hins vegar leik inni og geta því minnkað bilið í tvö og þrjú stig í gríðarjafnri titilbaráttunni.