Innlent

Einn hand­tekinn til við­bótar í tengslum við hópárásina

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Árásin átti sér stað í bílakjallaranum við Höfðatorg.
Árásin átti sér stað í bílakjallaranum við Höfðatorg. Vísir/Vilhelm

Annar maður var handtekinn í gær eftir alvarlega hópárás í bílakjallari undir Höfðatorgi í Reykjavík. Hann hefur verið úrskurðaður í vikulangt gæsluvarðahald.

Þetta staðfestir Ævar Pálmi Pálmason, aðstoðaryfirlögregluþjónn hjá miðlægri rannsóknardeild lögreglu, í samtali við fréttastofu en Rúv greindi fyrst frá. Tveir menn sæta nú gæsluvarðhaldi en fjórum var sleppt úr haldi lögreglu í gær.

Árásin átti sér stað aðfaranótt þriðjudags en samkvæmt heimildum fréttastofu var um uppgjör í undirheiminum að ræða. Tuttugu til þrjátíu manns komu saman í bílastæðahúsinu þar sem eggvopni og kylfum var beitt auk þess sem ekið var á einn brotaþola.

Um nóttina voru alls sjö handteknir og áttundi maðurinn í gær.

Ævar Pálmi staðfestir að einn þriggja brotaþola er Íslendingur og þurfti hann að dvelja á gjörgæslu í nokkra daga. Hinir tveir særðust ekki jafn mikið.

Lögreglumál Reykjavík

Tilraun til manndráps í bílakjallara í Borgartúni

Alvarleg hópárás sem varð í bílakjallara í Borgartúni aðfaranótt þriðjudags er rannsökuð sem tilraun til manndráps og er komin á borð miðlægrar deildar lögreglunnar. Samkvæmt heimildum fréttastofu var eggvopni og kylfum beitt við árásina.

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið