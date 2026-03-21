Annar maður var handtekinn í gær eftir alvarlega hópárás í bílakjallari undir Höfðatorgi í Reykjavík. Hann hefur verið úrskurðaður í vikulangt gæsluvarðahald.
Þetta staðfestir Ævar Pálmi Pálmason, aðstoðaryfirlögregluþjónn hjá miðlægri rannsóknardeild lögreglu, í samtali við fréttastofu en Rúv greindi fyrst frá. Tveir menn sæta nú gæsluvarðhaldi en fjórum var sleppt úr haldi lögreglu í gær.
Árásin átti sér stað aðfaranótt þriðjudags en samkvæmt heimildum fréttastofu var um uppgjör í undirheiminum að ræða. Tuttugu til þrjátíu manns komu saman í bílastæðahúsinu þar sem eggvopni og kylfum var beitt auk þess sem ekið var á einn brotaþola.
Um nóttina voru alls sjö handteknir og áttundi maðurinn í gær.
Ævar Pálmi staðfestir að einn þriggja brotaþola er Íslendingur og þurfti hann að dvelja á gjörgæslu í nokkra daga. Hinir tveir særðust ekki jafn mikið.
Alvarleg hópárás sem varð í bílakjallara í Borgartúni aðfaranótt þriðjudags er rannsökuð sem tilraun til manndráps og er komin á borð miðlægrar deildar lögreglunnar.