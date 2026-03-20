Íslenski landsliðsmiðjumaðurinn Stefán Teitur Þórðarson átti mikinn þátt í sigri síns liðs í þýsku B-deildinni í fótbolta í kvöld.
Hannover 96 vann 1-0 heimasigur á Eintracht Braunschweig og komst upp í þriðja sæti deildarinnar.
Pólski varnarmaðurinn Maik Nawrocki skoraði eina mark leiksins á 30. mínútu eftir stoðsendingu frá Stefáni Teit.
Þetta var níundi deildarleikur Stefáns Teits með Hannover síðan hann kom þangað frá enska félaginu Peston.
Stefán var búinn að skora eitt mark áður og hefur því komið með beinum hætti að tveimur mörkum í þýsku B-deildinni.