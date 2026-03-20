Íslenski landsliðsframherjinn Diljá Ýr Zomers og félagar hennar í norska úrvalsdeildarliðnu Brann byrja nýtt tímabil afar vel.
Brann heimsótti Molde í fyrstu umferð norsku deildarinnar og vann 5-0 sigur. Titilvörnin byrjar því afar vel en Brann varð norskur meistari í fyrra með Diljá innanborðs.
Diljá Ýr byrjaði á bekknum í kvöld en kom inn á völlinn í seinni hálfleik þegar staðan var orðin 2-0.
Brenna Lovera, fyrrum leikmaður ÍBV og Selfoss í íslensku deildinni, skoraði tvisvar í fyrri hálfleiknum, fyrst á 3. mínútu og svo aftur á 31. mínútu.
Diljá og Cecilie Kvamme komu báðar inn á sem varamenn á 56. mínútu og aðeins þremur mínútum síðar var Diljá búin að leggja upp mark fyrir Kvamme.
Varamaðurinn Anna Aahjem bætti við fjórða markinu á 76. mínútu og aðeins fjórum mínútum síðar kom fimmta markið en það var skráð sjálfsmark.