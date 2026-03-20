Vilja núna taka fimmtíu ára gamlan titil af Marokkó Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 20. mars 2026 23:01 Það er óhætt að segja að það sé eftirmáli af úrslitaleik Marokkó og Senegal. Hér má sjá Marokkómanninn Brahim Diaz ræða málin við Senegalann Idrissa Gana Gueye. Getty/Torbjorn Tande Farsinn í kringum Afríkukeppni landsliða í fótbolta heldur áfram enda hefur önnur þjóð bent á sláandi ósamræmi í refsingum í sögu keppninnar. Knattspyrnusamband Gíneu hefur nefnilega beðið Knattspyrnusamband Afríku um að endurskoða úrslitaleik Afríkukeppninnar frá árinu 1976. Gíneumenn segja að Marokkó hafi þá gengið af velli til að mótmæla dómi en komið aftur inn á og unnið mótið og að svipaðar agareglur ættu að gilda um sögulega leiki. Dæmdur 3-0 sigur Upphafið að þessari beiðni er auðvitað úrslitaleikur Afríkukeppninnar í ár þar sem Marokkó var dæmdur sigur tveimur mánuðum eftir að úrslitaleiknum lauk. Senegal sigraði Marokkó 1-0 í úrslitaleiknum í janúar en Knattspyrnusamband Afríku ógilti úrslitin á þriðjudag vegna þess að leikmenn Senegal gengu af velli til að mótmæla þegar gestgjafarnir Marokkó fengu vítaspyrnu í uppbótartíma. Sautján mínútur Leikurinn hófst aftur eftir sautján mínútna töf og vítaspyrna Brahim Diaz fyrir Marokkó var varin. Leikurinn fór í framlengingu þar sem Pape Gueye frá Senegal skoraði sigurmarkið. Eftir áfrýjun frá marokkóska knattspyrnusambandinu úrskurðaði CAF að með því að ganga af velli hefði Senegal gefið leikinn og úrslitin yrðu skráð 3-0, Marokkó í vil. Úrslitaleikurinn 1976 Þetta er annar Afríkumeistaratitill Marokkó en hinn vannst einmitt árið 1976 eftir 1-1 jafntefli við Gíneu í óopinberum úrslitaleik. Þá endaði mótið í fjögurra þjóða úrslitariðli. Gínea var stigi á eftir Marokkó fyrir síðasta leikinn og varð því að vinna lokaleikinn en Marokkó nægði jafntefli. Gínea komst yfir með marki Chérif Souleymane á 33. mínútu og þannig var staðan þar til að Baba jafnaði á 86. mínútu. Marokkó varð því Afríkumeistari, titil sem þjóðin hafði ekki unnið fyrr en Knattspyrnusamband Afríku úrskurðaði í vikunni.