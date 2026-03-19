Freyr stýrði Brann inn í undanúrslit bikarsins Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 19. mars 2026 20:56 Freyr Alexandersson, þjálfari Brann, fagnaði með lærsveinum sínum í kvöld. Getty/Jurij Kodrun Brann komst í kvöld í undanúrslit norsku bikarkeppninnar eftir 2-1 sigur á Bryne á útivelli. Freyr Alexandersson er þjálfari Brann og þetta voru ánægjuleg úrslit eftir að liðið féll út úr Evrópukeppninni á dögunum. Íslenski landsliðsmaðurinn Jón Dagur Þorsteinsson lagði upp fyrra mark Brann en Jacob Lungi Sorensen jafnaði metin í 1-1 á 22. mínútu. Nicklas Strunck hafði komið Bryne í 1-0 með marki úr vítaspyrnu sjö mínútum fyrr. Brann kórónaði endurkomuna í seinni hálfleik þegar Noah Holm skoraði sigurmarkið á 58. mínútu eftir stoðsendingu frá Bård Finne. Jón Dagur var í byrjunarliðinu og Kristall Máni Ingason kom inn á sem varamaður átta mínútum fyrir leikslok. Eggert Aron Guðmundsson og Sævar Atli Magnússon eru báðir meiddir og verður Sævar Atli lengi frá í viðbót.