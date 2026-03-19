Nottingham Forest og Crystal Palace verða bæði áfram með í Evrópukeppnunum eftir að hafa fagnað sigri á útivelli í kvöld. Palace vann eftir framlengingu í Sambandsdeildinni en Forest-menn unnu í vítakeppni í Evrópudeildinni.
Landsliðsmarkvörðurinn Elías Rafn Ólafsson og félagar hans í danska félaginu Midtjylland eru úr leik eftir 3-0 tap í vítakeppni á móti Nottingham Forest.
Elías Rafn hélt hreinu í 1-0 sigri í fyrri leiknum á Englandi en Forest-menn skoruðu tvisvar hjá honum í venjulegum leiktíma í dag. Nicolás Dominguez kom Forest í 1-0 með skalla á 41. mínútu eftir fyrirgjöf Nikola Milenkovic. Ryan Yates bætti svo við öðru marki á 52. mínútu með þrumuskoti fyrir utan teig.
Martin Erlic minnstaði muninn í 2-1 og því stóðu leikar 2-2 samanlagt. Ekkert var skorað í framlengingunni og Danirnir skoruðu ekki heldur í vítakeppninni.
Á meðan Forest-menn nýttu allar þrjár vítaspyrnur sínar á móti Elíasi klúðruðu liðsfélagar hans öllum þremur vítum sínum. Tvær fóru í stöngina og sú þriðja hitti ekki markið.
Ismaila Sarr var hetja Crystal Palace þegar liðið fór áfram eftir 2-1 sigur á AEK Larnaca á Kýpur.
Sarr skoraði bæði mörkin, þar á meðal sigurmarkið í framlengingu. Fyrri leikurinn endaði með markalausu jafntefli í Englandi og því fór Palace áfram 2-1 samanlagt.
Sarr kom Palace í 1-0 á 13. mínútu en Enric Saborit jafnaði metin á 63. mínútu. Saborit fékk sitt annað gula spjald tíu mínútum síðar og heimamenn kláruðu leikinn manni færri.
Staðan var 1-1 eftir venjulegan leiktíma og því varð að framlengja. Sarr skoraði sigurmarkið á 99. mínútu og Kýpverjarnir misstu síðan annan mann af velli með rautt spjald og enduðu því níu á móti ellefu.