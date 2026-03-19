Háttsettur meðlimur CAF fordæmir „viðurstyggilega" ákvörðun Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 19. mars 2026 23:02 Sadio Mane og félagar í senegalska landsliðinu þurfa að skila bikarnum og verðlaunapeningunum sínum. Getty/Samah Zidan Marokkó var útnefnt sigurvegari Afríkukeppni landsliða 2025 eftir að Knattspyrnusamband Afríku svipti Senegal titlinum. Þetta er þó ekki það síðasta sem við munum heyra af málinu enda ætla Senegalar í hart í baráttunni fyrir að halda bikarnum. Ákvörðunin um að svipta Senegal titlinum í Afríkukeppni landsliða 2025 er „viðurstyggileg" og „við verðum að fordæma hana", sagði háttsettur aðili innan stjórnar afríska knattspyrnusambandsins. Senegal sigraði Marokkó 1-0 í úrslitaleiknum í janúar en Knattspyrnusamband Afríku (CAF) ógilti úrslitin á þriðjudag vegna þess að leikmenn Senegal gengu af velli til að mótmæla þegar gestgjafarnir Marokkó fengu vítaspyrnu í uppbótartíma. Leikurinn hófst aftur eftir sautján mínútna töf og vítaspyrna Brahim Diaz fyrir Marokkó var varin. Leikurinn fór í framlengingu þar sem Pape Gueye frá Senegal skoraði sigurmarkið. Töldu þá hafa gefið leikinn Eftir áfrýjun frá marokkóska knattspyrnusambandinu úrskurðaði CAF að með því að ganga af velli hefði Senegal gefið leikinn og úrslitin yrðu skráð 3-0, Marokkó í vil. „Í aðstæðum sem þessum verðum við að berjast gegn óréttlæti. Fótbolti snýst um drengilega keppni, fótbolti er spilaður á vellinum, ekki á skrifstofum. Það sem gerðist hjá CAF var óásættanlegt," sagði Augustin Senghor, meðlimur í framkvæmdastjórn CAF og fyrrverandi forseti senegalska knattspyrnusambandsins, í viðtali við Newsday á BBC World Service. Mjög viðurstyggilegt „Þegar maður sér nefnd taka slíka ákvörðun í bága við reglur okkar, í bága við knattspyrnulög FIFA, til að taka bikarinn og gefa hann til Marokkó, þá finnst mér það vera eitthvað mjög viðurstyggilegt. Við verðum að fordæma það," sagði Senghor. Marokkóska knattspyrnusambandið sagði í yfirlýsingu á miðvikudag að úrskurður CAF „styðji við virðingu fyrir reglum sem eru nauðsynlegar fyrir rétta framkvæmd alþjóðlegra keppna". Trúverðugleiki alþjóðlegra keppna Þar kom einnig fram: „Þessi ákvörðun hjálpar til við að skýra þann ramma sem gildir um svipaðar aðstæður í framtíðinni og stuðlar að samræmi og trúverðugleika alþjóðlegra keppna, sérstaklega í afrískum fótbolta." En Senghor telur að ákvörðunin hafi verið tekin eftir þrýsting frá marokkóska knattspyrnusambandinu. „Senegal mun berjast vegna þess að það sem gerðist er að gerast í fyrsta skipti í sögu afrísks fótbolta, í heimsfótboltanum. Ég er viss um að ef við áfrýjum til Alþjóða íþróttadómstólsins þá munum við vinna og bikarinn mun aldrei fara frá Senegal. Það er alveg skýrt í mínum huga." Afríkukeppnin í fótbolta