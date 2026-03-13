Búið er að loka Holtavörðuheiði að nýju vegna umferðarslyss. Þetta kemur fram á vef Vegagerðarinnar Umferðin.is. Óvíst er hversu lengi lokunin varir og er bent á hjáleið um Laxárdalsheiði og Bröttubrekku.
Nú á fimmta tímanum er greint frá því að vegurinn um Súðavíkurhlíð hafi verið opnaður á ný, en áfram sé þar óvissustig vegna snjóflóðahættu. Þá bendir veðurfræðingur Vegagerðarinnar á að vestan hríðarveður og blint verði í Vatnsskarði og á Öxndalsheiði í nótt, og búast megi við hviðu yfir 35 metrum á sekúndu í vestanverðum Eyjafiðri. Lægja mun snemma í fyrramálið og styttir upp um hádegi á morgun.
Á Austurlandi er krapi og skafrenningur á Fjarðarheiði. Hálka og skafrenningur er á flestum leiðum og eitthvað er um hálkubletti, en snjóþekja er á Vatnsskarði eystra. Ófært er á Öxi og Breiðdalsheiði. Hreindýr eru mjög víða á svæðinu frá Almannaskarðgöngum að Djúpavogi og eru vegfarendur hvattir til að aka varlega. Varað er við því að holur hafa myndast mjög víða í vegum á svæðinu
Björgunarsveitir á Norðurlandi aðstoðuðu 25 manns niður af Holtavörðuheiði í gærkvöldi. Meirihlutinn fékk gistingu í Reykjaskóla. Björgunarsveitir fóru aftur á heiðina í morgun til að losa bílana sem þar sátu fastir, alls festust fimm fólksbílar og einn flutningabíll í óveðri í gær.
Flutningabíll sat fastur fyrir hádegi í svokallaðri Hæðarsteinsbrekku og í nokkurn tíma komst ekkert farartæki fram hjá honum.
Fréttin er í vinnslu.
Veistu meira um málið eða náðir ljósmyndum á vettvangi? Þú getur sent okkur fréttaskot hér.