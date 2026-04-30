Nafn mannsins sem lést í fallhlífastökki í Danmörku Atli Ísleifsson skrifar 30. apríl 2026 13:02 Slysið varð síðastliðinn sunnudag á Fjóni. Nafn mannsins sem lést í fallhlífastökki fyrir utan Óðinsvé í Danmörku síðastliðinn sunnudag var Tristan Magni Hauksson. Hann var 24 ára þegar hann lést. Tristan var frá Selfossi en fluttist til Danmerkur skömmu fyrir síðustu áramót til að stunda nám í lýðháskóla á Fjóni. Tilkynning um slysið barst skömmu fyrir hádegi á sunnudaginn að dönskum tíma. Lögregla í Danmörku hefur málið enn til rannsóknar. Íslendingar erlendis Árborg Andlát Danmörk Tengdar fréttir Fallhlífin byrjaði að snúast eftir opnun Fyrrverandi formaður danska fallhlífasambandsins til margra ára varð vitni að banaslysinu í dag þar sem íslenskur maður á þrítugsaldri lét lífið. Hann segir að skömmu eftir að fallhlífin opnaðist hafi hún snúist upp á sig. 26. apríl 2026 18:24 Íslendingurinn var nemandi í lýðháskóla Íslenski karlmaðurinn sem lést í fallhlífaslysi á sunnudag var nemandi í lýðháskóla á Fjóni. Rannsókn málsins er í höndum lögreglu og dönsku fallhlífarsamtakanna. 27. apríl 2026 13:00 Ungi Íslendingurinn var nemandi í fallhlífaskóla Ungi íslenski karlmaðurinn sem lést í fallhlífarstökki í Danmörku í morgun var þar í fallhlífanámi. Lögreglan á Fjóni segir við Vísi að hann hafi ekki verið með lögheimili í Danmörku. Að sögn varaformanns Fallhlífasambands Danmerkur var um svokallað „static spring"-stökk að ræða, sem þykir ein öruggasta kennsluaðferðin í fallhlífastökki. 26. apríl 2026 16:00