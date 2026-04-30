Innlent

Skipu­lagt niður­brot á réttindum launa­fólks hafi náð til Ís­lands

Smári Jökull Jónsson skrifar
Halla Gunnarsdóttir, formaður VR, heldur ávarp á baráttufundi á Ingólfstorgi á morgun í tilefni af baráttudegi verkalýðsins. Vísir/Anton Brink

Baráttudagur verkalýðsins verður haldinn hátíðlegur á morgun með kröfugöngum og baráttufundum víða um land. Formaður VR segir skipulagt niðurbrot á réttindum launafólks standa yfir víða um heim og tilraunir til slíks verið gerðar hér á landi.

Baráttudagur verkalýðsins er á morgun og fara kröfugöngur meðal annars af stað í Reykjavík, Akranesi, Ísafirði og Akureyri eftir hádegið og þá verða haldnir samstöðutónleikar í Hafnarfirði auk baráttufunda og annarrar dagskrár víðsvegar um landið.

Kröfugangan í Reykjavík hefst á Skólavörðuholti klukkan eitt á morgun þar sem Lúðrasveit verkalýðsins og Lúðrasveitin Svanur spila en gengið er niður á Ingólfstorg. Þar verður útifundur undir stjórn Felix Bergssonar og Halla Gunnarsdóttir formaður VR mun ávarpa fundinn. 

Halla segir styrk launafólks felast í fjöldanum.

„Við erum mörg og við eigum ofboðslega mikla sameiginlega hagsmuni. Það er auðvitað alltaf hætt við því í svona stórri hreyfingu að fólk fari að einblína á það sem skilur okkur að. En það er svo ofboðslega mikið sem sameinar og 1. maí er dagurinn þar sem við höldum það í heiðri og minnum okkur á að réttindin sem við höfum í dag, að fyrir þeim var barist,“ sagði Halla í viðtali í hádegisfréttum Bylgjunnar.

„Mjög mikið vegið að launafólki“

Áskoranir verkalýðshreyfingarinnar núna snúi að því að kjarasamningar séu líklegir til að losna í haust þar sem væntingar um verðbólgu og lækkun stýrivaxta hafi brostið.

„Á 1. maí þá erum við að hugsa um okkur sjálf sem hluta af hinni alþjóðlegu verkalýðshreyfingu og hún er náttúrulega einhver merkasta hreyfing í heimi. Hún er risastór og fólk náttúrulega safnast saman um allan heim. Þetta er auðvitað sú hreyfing sem hefur breytt lífsgæðum og veruleika fólks hvað mest,“ segir Halla.

Gögn sýni að réttindaniðurbrot hafi leitt til þess að þeir ríku hafi orðið ríkari og þeim fjölgað sem lifi við skort.

„Það er mjög mikið vegið að launafólki og það er alþjóðleg þróun. Það hefur staðið yfir skipulagt niðurbrot á réttindum launafólks víða um heim. Og það eru alls konar tilraunir til þess hérna.“

„Allur gangur á hversu vel verkalýðshreyfingunni tekst að iðka samstöðuna“

Því sé samstaðan mikilvæg, að verkafólk á opinberum og almennum markaði standi saman.

„Það er náttúrulega verið að vega að réttindum okkar allra núna í gegnum skerðingar á atvinnuleysistryggingum. Við sjáum alveg merki þessa hérna og erum að bregðast við því og reisa varnir.“

Metur þú samstöðuna mikla á milli verkalýðshreyfinganna, eða innan verkalýðshreyfingarinnar?

„Það er auðvitað allur gangur á því hversu vel verkalýðshreyfingunni tekst að iðka samstöðuna. En dagurinn á morgun. 1. maí, er dagur samstöðunnar og það er bara ábyrgð okkar allra að rísa undir því og koma fram sameinuð og einblína á það sem sameinar okkur en ekki það sem sundrar“

Verkalýðsdagurinn Vinnumarkaður

