Karlmaður á sextugsaldri hefur verið ákærður fyrir hættubrot, með því að gefa samstarfsmanni sínum í fiskeldisstöðinni í Þverá í Vatnsfirði í Vesturbyggð köku sem innihélt ótilgreint magn tetróhýdrókannabínóls, virka efnisins í kannabis.
Í ákæru Héraðssaksóknar á hendur manninum, sem þingfest verður í Héraðsdómi Vestfjarða þann 6. maí, segir að með þessu hafi maðurinn af gáska og á ófyrirleitinn hátt stofnað heilsu samstarfsfélagans, annars karlmanns á sextugsaldri, í augljósan háska.
Hann hafi ekki upplýst samstarfsfélagann um innihald kökunnar áður en hann neytti hennar, með þeim afleiðingum að hann fékk ofsóknarkennd, varð sveittur, kvíðinn og fékk hraðan hjartslátt.
Þess sé krafist að maðurinn verði dæmdur til greiðslu alls sakarkostnaðar auk þess sem samstarfsfélaginn krefjist miskabóta upp á 800 þúsund krónur.