Kannast ekki við meint rán í Lágafellskirkju

Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu kannast ekki við að rán hafi verið framið í Lágafellskirkju í Mosfellsbæ í vikunni líkt og fullyrt hefur verið á samfélagsmiðlum. Þá kemur sóknarprestur af fjöllum.
Tilefnið er færsla Gústafs Níelssonar sagnfræðings á samfélagsmiðlinum Facebook þar sem er fullyrt að tveir ungir menn frá Mið-Austurlöndum hafi gert sér ferð í Lágafellskirkju fyrr í vikunni, ógnað ungum kvenpresti og rænt órekjanlegum staðgreiðslukortum útgefnum af Bónus. Furðar Gústaf sig á því að ekkert hafi heyrst um málið í fjölmiðlum. Færslan hefur vakið sterk viðbrögð.
Grétar Stefánsson aðalvarðstjóri hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu segir í samtali við Vísi að lögreglu hafi ekki borist nein tilkynning um slíkt. Eftir fyrirspurnir fjölmiðla í dag hafi lögregla farið á vettvang í Lágafellskirkju til að kanna málið. „Við ræddum við prestana, það kannast enginn við neitt, það komu allir af fjöllum, þannig að þetta er hið undarlegasta mál,“ segir Grétar.
Sr. Guðlaug Helga Guðlaugsdóttir sóknarprestur í Lágafellskirkju segir í samtali við Vísi að hún kannist ekki við meint rán. Né heldur reki hana minni til einhvers sambærilegs atburðar í kirkjunni nýverið.
„Þar að auki er ég 47 ára, ég er ekki ung kona,“ segir Guðlaug hlæjandi. Hún segir presta vana því að takast á við allskonar áskoranir í starfi, það komi upp nokkrum sinnum á ári að hringja þurfi á lögreglu. Hún segist hugsi yfir færslunni á samfélagsmiðlum um hið meinta brot.
„Það er svo margt rangt sem þarna kemur fram. Ég held að ef þetta hefði verið fólk úr Mosfellsbæ þá hefði þetta aldrei farið af stað, fólki finnst það geta sagt hvað sem er.“