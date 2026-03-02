Rosalía og Björk slógu í gegn á Brit-hátíðinni

Rosalía sló í gegn á Brit-verðlaunahátíðinni með flutningi sínum á laginu „Berghain“. Hátíðin fór fram um helgina en Rosalía kom fram í einu stærsta atriði kvöldsins og heillaði áhorfendur með kraftmiklum flutningi á laginu „Berghain“.
Rosalía flutti lagið af nýjustu plötu sinni, Lux, og kom Björk óvænt fram en lagið er dúettinn þeirra. Þær komu fram ásamt Heritage Orchestra og dansflokki. Rosalía fékk verðlaun á hátíðinni sem besti alþjóðlegi listamaðurinn.
Í umsögn um nýjustu plötu hennar, Lux, á síðasta ári lýsti Rolling Stone UK plötunni sem „furðu metnaðarfullu stórvirki“.
„Fjórða plata söngkonunnar, sem inniheldur lög sungin á 13 tungumálum og tekin upp með Sinfóníuhljómsveit Lundúna, er átakanleg og guðdómleg stefnubreyting,“ sagði enn fremur.
Olivia Dean var stóri sigurvegari verðlaunanna með fern verðlaun, þar á meðal fyrir plötu ársins, en aðrir sigurvegarar voru Sam Fender, Wolf Alice og Geese. Hægt er að skoða alla sigurvegara hér.
Aðrir sem komu fram á verðlaunahátíðinni voru Harry Styles, Olivia Dean, Alex Warren, Sombr og Mark Ronson, sem einnig tók við verðlaunum fyrir framúrskarandi framlag til tónlistar. Robbie Williams fór fyrir sérstakri heiðursathöfn til minningar um Ozzy Osbourne og lokaði hátíðinni með laginu „No More Tears“.
Breska rokkstjarnan Ozzy Osbourne er látinn 76 ára að aldri. Fjölskylda hans greinir frá þessu. Áhrif hans á rokksöguna voru mikil, og hlaut hann viðurnefnið myrkraprinsinn.
Tónlistarkonurnar Björk Guðmundsdóttir og Rosalía ætla í hart við íslenska ríkið vegna sjókvía í Ísafjarðardjúpi. Náttúruverndarsamtök Bjarkar standa að stefnu landeiganda við Snæfjallaströnd sem vill meina að sjókvíum hafi verið komið upp innan lóðarmarka hans, eða eins og samtökin orða það „hreinlega upp í fjöru til sín.
Daníel Bjarnason, tónskáld og tónlistarstjórnandi, var í risastóru hlutverki við gerð nýjustu plötu poppstjörnunnar Rosalíu, Lux. Þátttaka Daníels á plötunni kom eins og þruma úr heiðskíru lofti og mátti hann ekki ræða hana við neinn í heilt ár.