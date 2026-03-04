Félags- og húsnæðismálaráðuneytið og ríkislögreglustjóri hafa boðið til landssamráðsfundar um aðgerðir til að draga úr og koma í veg fyrir ofbeldi á Íslandi. Fundurinn er í beinu streymi á Vísi.
Markmið fundarins er að bera saman reynslu og lærdóm, kynna nýjungar og rannsóknir og leggja fram tillögur að úrbótum. Fundurinn hefst klukkan níu og fer Guðmundur Ásgeirsson, aðstoðaryfirlögregluþjónn við Mennta- og starfsþróunarsetur lögreglunnar, með fundarstjórn.
Fundurinn hefst á ávarpi Ragnars Þórs Ingólfssonar, félags- og húsnæðismálaráðherra. Til umræðu á fundinum verður meðal annars hvernig ofbeldisbrot eru framin á Íslandi, mögulegar afleiðingar ofbeldis og meðferð foreldra sem beita ofbeldi.
Tvenns konar pallborð verða haldin fyrir hádegi, annars vegar til að ræða meðferð frá inngripi til endurhæfingar til að draga úr ítrekuðu ofbeldi og hins vegar breyttar birtingarmyndir ofbeldis á vettvangi. Eftir hádegi verður eitt pallborð þar sem rædd verður hvernig framtíðin í baráttu gegn ofbeldi lítur út.
Hlé verður á streyminu á milli 12:05 og 14:45.
Dagskráin í heild sinni:
8:30-9:00 - Húsið opnar
Fundarstjóri: Guðmundur Ásgeirsson, aðstoðaryfirlögregluþjónn við Mennta- og starfsþróunarsetur lögreglunnar
9:00-9:10 - Setning fundar, Ragnar Þór Ingólfsson, félags- og húsnæðismálaráðherra
9:10-9:35 - „Líkamsmeiðingar, kynferðisofbeldi og manndráp: Hvernig eru ofbeldisbrot á Íslandi?“ Rannveig Þórisdóttir, sviðsstjóri þjónustusviðs ríkislögreglustjóri
9:40-9:55 - „Áföll og ofbeldi - og mögulegar afleiðingar.” Sólveig Fríða Kjærnested, sérfræðingur í klínískri sálfræði á geðsviði Landspítalans
Viðmælandi: Þráinn Farestveit, framkvæmdastjóri Verndar fangahjálpar og varaformaður SÁÁ
09:55-10:10 - „Að brjóta ofbeldishringinn - meðferð foreldra sem beita ofbeldi.“ Paola Cardenas, teymisstjóri CPC-CBT, sálfræðingur og sérhæfður rannsakandi, Barnahús
10:10-10:30 - Kaffihlé (20 m)
10:35-11:00 - Pallborð: „Leiðin út - frá inngripi til endurhæfingar til að draga úr ítrekuðu ofbeldi.“
Eygló Harðardóttir stýrir umræðu:
Agnar Bragason, forstöðumaður Batahús karla
Sr. Hjalti Jón Sverrissson, fangaprestur Þjóðkirkjunnar
Guðmundur Ingi Þóroddsson, forstöðumaður Afstöðu
Matthías Matthíasson, geðheilsuteymi fanga
Karen Dröfn Hafþórsdóttir, sviðsstjóri meðferðarsviðs Fangelsismálastofnun
Sædís Jana Jónsdóttir, sérfræðingur hjá lögreglustjóranum á höfuðborgarsvæðinu
Þóra Kemp, skrifstofustjóri ráðgjafar hjá Kópavogsbæ
11:00-11:15 - „Nálgunarbann, brottvísun og ákvörðun um ákæru - verndarúrræði og framkvæmd í reynd”. Kristmundur Stefán Einarsson, lögreglustjórinn á Austurlandi
11:15- 11:30 - „Hvað er réttlæti í huga þolenda kynferðisbrota? “. Dr. Hildur Fjóla Antonsdóttir, lektor við lögreglufræði Háskólans á Akureyri
Viðmælandi: Guðný S. Bjarnadóttir, stjórnarformaður Vitundar
11:30-11:40 - „Taktu skrefið - hefur þú áhyggjur af kynferðislegri hegðun þinni?“ Anna Kristín Newton, sálfræðingur hjá Taktu skrefið
11:40-12:05 – Pallborð: „Hvaða breyttu birtingarmyndir ofbeldis eru þið að sjá á ykkar vettvangi?“
Magga Dóra Ragnarsdóttir stýrir umræðu:
Gunnlaug Thorlacius, yfirfélagsráðgjafi Landspítala
Jónas Hallgrímur Ottósson, aðstoðaryfirlögregluþjónn hjá lögreglustjóranum á Vesturlandi
Linda Dröfn Gunnarsdóttir, framkvæmdastýra Samtaka um kvennaathvarf
Magnús Jónsson, formaður Kennarasambands Íslands
Skúli Bragi Geirdal, sviðsstjóri Netvís/Fjölmiðlanefnd
Svala Jóhannesdóttir, stofnandi Matthildar, samtök um skaðaminnkun
Alma Ýr Ingólfsdóttir, formaður ÖBÍ réttindasamtaka
12:05–12:45 - Hádegishlé - Hlé á streymi – komum aftur kl. 14:45 að loknum vinnustofum með niðurstöður, lokapallborð og lokaorð
12:45-14:20 - Vinnustofur
Þátttakendur velja vinnustofu eftir áhugasviði. Hver vinnustofa hefst á stuttum erindum og lýkur með umræðum og 3-4 umbótatillögum
Vinnustofa 1 – Þverfagleg þjónusta við þolendur ofbeldis
Vinnustofan er skipulögð af Öruggara Suðurlandi og þjónustumiðstöðvum fyrir þolendur ofbeldis
Fundarstjóri: Ellert Geir Ingvason, varðstjóri og samfélagslögga hjá lögreglustjóranum á Suðurlandi
Hvernig getur lögreglan eflt þverfaglega þjónustu við þolendur afbrota? Arndís Soffía Sigurðardóttir, settur lögreglustjóri á Suðurlandi og leiðtogi Öruggara Suðurlands
Þjónustumiðstöðvar við þolendur ofbeldis – staða þeirra og hlutverk lögreglu. Kristín Anna Hjálmarsdóttir, sjálfstætt starfandi kynjafræðingur og verkefnisstjóri INTERACT hjá RIKK
Hverjir leituðu til þolendamiðstöðva? - Niðurstöður þolendakönnunar lögreglunnar. Dylan Andres Herrera Chacon, sérfræðingur við gagnavísindadeild ríkislögreglustjóra
Kynning á starfsemi þolendamiðstöðvanna. Bjarmahlíð, Bjarkarhlíð, Sigurhæðir og Suðurhlíð
UmræðurVinnustofa 2 – Heimilisofbeldi og landsbyggðin
Vinnustofan er skipulögð af Öruggara Norðurlandi vestra
Fundarstjóri: Ásdís Ýr Arnardóttir, sérfræðingur hjá lögreglustjóranum á Norðurlandi vestra og leiðtogi Öruggara Norðurlands vestra
“Augu þorpsins - félagslegt vald slúðurs, staðalímyndir og kynbundið ofbeldi drusluskömmunar.” Dr. Gréta Bergrún Jóhannesdóttir, sérfræðingur í byggðarannsóknum við Háskólann á Bifröst
Tilkynningar til barnaverndarþjónustu: Samanburður milli höfuðborgarsvæðis og landsbyggðar. Dr. Eva Dögg Sigurðardóttir, sérfræðingur í teymi tölulegra upplýsinga og rannsókna Barna- og fjölskyldustofa og lektor við félagsráðgjafardeild Háskóla Íslands
Heimilisofbeldi á landsbyggðinni – gögn lögreglu. Guðbjörg S. Bergsdóttir, deildastjóri gagnavísindadeildar ríkislögreglustjóra
Ráðgjöf til þolenda ofbeldis þar sem allir þekkja alla. Erla Hrönn Unnsteinsdóttir, framkvæmdastjóri Aflsins
Umræður
Vinnustofa 3 – Ofbeldi og eldra fólk
Vinnustofan er skipulögð afÖruggari Suðurnesjum
Fundarstjóri: María Pálsdóttir, lögreglufulltrúi hjá lögreglustjóranum á Suðurnesjum og leiðtogi Öruggari Suðurnesja
Heimilisofbeldi og eldra fólk. Daníel Reynisson, aðstoðarsaksóknari hjá lögreglustjóranum á Suðurnesjum
Heilsuvernd eldri borgara. Hildur Stefánsdóttir og Rósa Víkingsdóttir, hjúkrunarfræðingar hjá Heilbrigðisstofnun Suðurnesja
Birtingarmynd ofbeldis gegn eldra fólki. Inga Dóra Jónsdóttir, teymisstýra Suðurhlíðar, miðstöð fyrir þolendur ofbeldis
Að hafa stjórn, fjármál og framtíðarskipulag. Ásdís Ármannsdóttir, sýslumaður á Suðurnesjum
Þjónusta við eldra fólk. Hilma Hólmfríður Sigurðardóttir og Margrét Arnbjörg Valsdóttir, teymisstjórar hjá Reykjanesbæ
Sjónarmið eldri borgara – Ágústa Gísladóttir frá félagi eldri borgara í Grindavík og Guðrún Eyjólfsdóttir frá öldungaráði Reykjanesbæjar
Umræður
Vinnustofa 4 – Drengir og karlar sem þolendur ofbeldis
Vinnustofan er skipulögð af ríkislögreglustjóra og EXIT, samráðsvettvangi um leið út úr afbrotum.Fundarstjóri: Guðmundur Fylkisson, aðalvarðstjóri hjá lögreglustjóranum á höfuðborgarsvæðinu
„Alltaf elti skugginn.“ Sævar Þór Jónsson, lögfræðingur og rithöfundur
Að stíga fram í leit að réttlæti – Börnin í Bakkakoti. Snorri S. Vídal, lögmaður
Staða fatlaðra drengja og karla sem þolendur ofbeldis. Eiríkur Smith, réttindagæsla fatlaðs fólks hjá Mannréttindastofnun Íslands
Hvernig birtast áföll í meðferðarstarfi við vímuefnavanda? Elías Guðmundsson, forstöðumaður Krýsuvíkursamtakanna
14:20–14:45 – Kaffihlé
14:45–15:05 – Kynning vinnustofa: Niðurstöður og tillögur
Fundarstjóri frá hverri vinnustofu kynnir helstu punkta frá umræðum
15:05 –15:35 - Pallborð: „Hvernig lítur framtíðin út í baráttunni gegn ofbeldi og afleiðingum þess? Hvaða skref viljum við taka í þeim efnum?“
Dr. María Rún Bjarnadóttir stýrir umræðu.
Grímur Grímsson, þingmaður og formaður starfshóps um mótun nýrrar löggæsluáætlunar
Margrét María Sigurðardóttir, forstöðumaður Mannréttindastofnun Íslands,
Salvör Nordal, umboðsmaður barna
Herdís Gunnarsdóttir, forstjóri Gæða- og eftirlitsstofnunar
Sigurður Örn Hilmarsson, varaþingmaður í allsherjar- og menntamálanefnd
Sigurður Helgi Pálmason, þingmaður og formaður Íslandsdeildar Evrópuráðsþingsins
15:35–15.50 - Samantekt og fundi slitið: Grímur Hergeirsson ríkislögreglustjóri