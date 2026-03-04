Innlent

Bein út­sending: Lands­samráðs­fundur gegn of­beldi

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Frá Landsamráðsfundi gegn ofbeldi árið 2022.
Félags- og húsnæðismálaráðuneytið og ríkislögreglustjóri hafa boðið til landssamráðsfundar um aðgerðir til að draga úr og koma í veg fyrir ofbeldi á Íslandi. Fundurinn er í beinu streymi á Vísi.

Markmið fundarins er að bera saman reynslu og lærdóm, kynna nýjungar og rannsóknir og leggja fram tillögur að úrbótum. Fundurinn hefst klukkan níu og fer Guðmundur Ásgeirsson, aðstoðaryfirlögregluþjónn við Mennta- og starfsþróunarsetur lögreglunnar, með fundarstjórn.

Fundurinn hefst á ávarpi Ragnars Þórs Ingólfssonar, félags- og húsnæðismálaráðherra. Til umræðu á fundinum verður meðal annars hvernig ofbeldisbrot eru framin á Íslandi, mögulegar afleiðingar ofbeldis og meðferð foreldra sem beita ofbeldi.

Tvenns konar pallborð verða haldin fyrir hádegi, annars vegar til að ræða meðferð frá inngripi til endurhæfingar til að draga úr ítrekuðu ofbeldi og hins vegar breyttar birtingarmyndir ofbeldis á vettvangi. Eftir hádegi verður eitt pallborð þar sem rædd verður hvernig framtíðin í baráttu gegn ofbeldi lítur út.

Hlé verður á streyminu á milli 12:05 og 14:45.

Dagskráin í heild sinni:

8:30-9:00 - Húsið opnar

Fundarstjóri: Guðmundur Ásgeirsson, aðstoðaryfirlögregluþjónn við Mennta- og starfsþróunarsetur lögreglunnar

9:00-9:10 - Setning fundar, Ragnar Þór Ingólfsson, félags- og húsnæðismálaráðherra

9:10-9:35 - „Líkamsmeiðingar, kynferðisofbeldi og manndráp: Hvernig eru ofbeldisbrot á Íslandi?“ Rannveig Þórisdóttir, sviðsstjóri þjónustusviðs ríkislögreglustjóri

9:40-9:55 - „Áföll og ofbeldi - og mögulegar afleiðingar.” Sólveig Fríða Kjærnested, sérfræðingur í klínískri sálfræði á geðsviði Landspítalans

Viðmælandi: Þráinn Farestveit, framkvæmdastjóri Verndar fangahjálpar og varaformaður SÁÁ

09:55-10:10 - „Að brjóta ofbeldishringinn - meðferð foreldra sem beita ofbeldi.“ Paola Cardenas, teymisstjóri CPC-CBT, sálfræðingur og sérhæfður rannsakandi, Barnahús

10:10-10:30 - Kaffihlé (20 m)

10:35-11:00 - Pallborð: „Leiðin út - frá inngripi til endurhæfingar til að draga úr ítrekuðu ofbeldi.“

Eygló Harðardóttir stýrir umræðu:

Agnar Bragason, forstöðumaður Batahús karla

Sr. Hjalti Jón Sverrissson, fangaprestur Þjóðkirkjunnar

Guðmundur Ingi Þóroddsson, forstöðumaður Afstöðu

Matthías Matthíasson, geðheilsuteymi fanga

Karen Dröfn Hafþórsdóttir, sviðsstjóri meðferðarsviðs Fangelsismálastofnun

Sædís Jana Jónsdóttir, sérfræðingur hjá lögreglustjóranum á höfuðborgarsvæðinu

Þóra Kemp, skrifstofustjóri ráðgjafar hjá Kópavogsbæ

11:00-11:15 - „Nálgunarbann, brottvísun og ákvörðun um ákæru - verndarúrræði og framkvæmd í reynd”. Kristmundur Stefán Einarsson, lögreglustjórinn á Austurlandi

11:15- 11:30 - „Hvað er réttlæti í huga þolenda kynferðisbrota? “. Dr. Hildur Fjóla Antonsdóttir, lektor við lögreglufræði Háskólans á Akureyri

Viðmælandi: Guðný S. Bjarnadóttir, stjórnarformaður Vitundar

11:30-11:40 - „Taktu skrefið - hefur þú áhyggjur af kynferðislegri hegðun þinni?“ Anna Kristín Newton, sálfræðingur hjá Taktu skrefið

11:40-12:05 – Pallborð: „Hvaða breyttu birtingarmyndir ofbeldis eru þið að sjá á ykkar vettvangi?“

Magga Dóra Ragnarsdóttir stýrir umræðu:

Gunnlaug Thorlacius, yfirfélagsráðgjafi Landspítala

Jónas Hallgrímur Ottósson, aðstoðaryfirlögregluþjónn hjá lögreglustjóranum á Vesturlandi

Linda Dröfn Gunnarsdóttir, framkvæmdastýra Samtaka um kvennaathvarf

Magnús Jónsson, formaður Kennarasambands Íslands

Skúli Bragi Geirdal, sviðsstjóri Netvís/Fjölmiðlanefnd

Svala Jóhannesdóttir, stofnandi Matthildar, samtök um skaðaminnkun

Alma Ýr Ingólfsdóttir, formaður ÖBÍ réttindasamtaka

12:05–12:45 - Hádegishlé - Hlé á streymi – komum aftur kl. 14:45 að loknum vinnustofum með niðurstöður, lokapallborð og lokaorð

12:45-14:20 - Vinnustofur

Þátttakendur velja vinnustofu eftir áhugasviði. Hver vinnustofa hefst á stuttum erindum og lýkur með umræðum og 3-4 umbótatillögum

Vinnustofa 1 – Þverfagleg þjónusta við þolendur ofbeldis

Vinnustofan er skipulögð af Öruggara Suðurlandi og þjónustumiðstöðvum fyrir þolendur ofbeldis

Fundarstjóri: Ellert Geir Ingvason, varðstjóri og samfélagslögga hjá lögreglustjóranum á Suðurlandi

Hvernig getur lögreglan eflt þverfaglega þjónustu við þolendur afbrota? Arndís Soffía Sigurðardóttir, settur lögreglustjóri á Suðurlandi og leiðtogi Öruggara Suðurlands

Þjónustumiðstöðvar við þolendur ofbeldis – staða þeirra og hlutverk lögreglu. Kristín Anna Hjálmarsdóttir, sjálfstætt starfandi kynjafræðingur og verkefnisstjóri INTERACT hjá RIKK

Hverjir leituðu til þolendamiðstöðva? - Niðurstöður þolendakönnunar lögreglunnar. Dylan Andres Herrera Chacon, sérfræðingur við gagnavísindadeild ríkislögreglustjóra

Kynning á starfsemi þolendamiðstöðvanna. Bjarmahlíð, Bjarkarhlíð, Sigurhæðir og Suðurhlíð

Umræður

Vinnustofa 2 – Heimilisofbeldi og landsbyggðin

Vinnustofan er skipulögð af Öruggara Norðurlandi vestra

Fundarstjóri: Ásdís Ýr Arnardóttir, sérfræðingur hjá lögreglustjóranum á Norðurlandi vestra og leiðtogi Öruggara Norðurlands vestra

“Augu þorpsins - félagslegt vald slúðurs, staðalímyndir og kynbundið ofbeldi drusluskömmunar.” Dr. Gréta Bergrún Jóhannesdóttir, sérfræðingur í byggðarannsóknum við Háskólann á Bifröst

Tilkynningar til barnaverndarþjónustu: Samanburður milli höfuðborgarsvæðis og landsbyggðar. Dr. Eva Dögg Sigurðardóttir, sérfræðingur í teymi tölulegra upplýsinga og rannsókna Barna- og fjölskyldustofa og lektor við félagsráðgjafardeild Háskóla Íslands

Heimilisofbeldi á landsbyggðinni – gögn lögreglu. Guðbjörg S. Bergsdóttir, deildastjóri gagnavísindadeildar ríkislögreglustjóra

Ráðgjöf til þolenda ofbeldis þar sem allir þekkja alla. Erla Hrönn Unnsteinsdóttir, framkvæmdastjóri Aflsins

Umræður



Vinnustofa 3 – Ofbeldi og eldra fólk

Vinnustofan er skipulögð afÖruggari Suðurnesjum

Fundarstjóri: María Pálsdóttir, lögreglufulltrúi hjá lögreglustjóranum á Suðurnesjum og leiðtogi Öruggari Suðurnesja

Heimilisofbeldi og eldra fólk. Daníel Reynisson, aðstoðarsaksóknari hjá lögreglustjóranum á Suðurnesjum

Heilsuvernd eldri borgara. Hildur Stefánsdóttir og Rósa Víkingsdóttir, hjúkrunarfræðingar hjá Heilbrigðisstofnun Suðurnesja

Birtingarmynd ofbeldis gegn eldra fólki. Inga Dóra Jónsdóttir, teymisstýra Suðurhlíðar, miðstöð fyrir þolendur ofbeldis

Að hafa stjórn, fjármál og framtíðarskipulag. Ásdís Ármannsdóttir, sýslumaður á Suðurnesjum

Þjónusta við eldra fólk. Hilma Hólmfríður Sigurðardóttir og Margrét Arnbjörg Valsdóttir, teymisstjórar hjá Reykjanesbæ

Sjónarmið eldri borgara – Ágústa Gísladóttir frá félagi eldri borgara í Grindavík og Guðrún Eyjólfsdóttir frá öldungaráði Reykjanesbæjar

Umræður

Vinnustofa 4 – Drengir og karlar sem þolendur ofbeldis

Vinnustofan er skipulögð af ríkislögreglustjóra og EXIT, samráðsvettvangi um leið út úr afbrotum.

Fundarstjóri: Guðmundur Fylkisson, aðalvarðstjóri hjá lögreglustjóranum á höfuðborgarsvæðinu

„Alltaf elti skugginn.“ Sævar Þór Jónsson, lögfræðingur og rithöfundur

Að stíga fram í leit að réttlæti – Börnin í Bakkakoti. Snorri S. Vídal, lögmaður

Staða fatlaðra drengja og karla sem þolendur ofbeldis. Eiríkur Smith, réttindagæsla fatlaðs fólks hjá Mannréttindastofnun Íslands

Hvernig birtast áföll í meðferðarstarfi við vímuefnavanda? Elías Guðmundsson, forstöðumaður Krýsuvíkursamtakanna

Umræður

14:20–14:45 – Kaffihlé

14:45–15:05 – Kynning vinnustofa: Niðurstöður og tillögur

Fundarstjóri frá hverri vinnustofu kynnir helstu punkta frá umræðum

15:05 –15:35 - Pallborð: „Hvernig lítur framtíðin út í baráttunni gegn ofbeldi og afleiðingum þess? Hvaða skref viljum við taka í þeim efnum?“

Dr. María Rún Bjarnadóttir stýrir umræðu.

Grímur Grímsson, þingmaður og formaður starfshóps um mótun nýrrar löggæsluáætlunar

Margrét María Sigurðardóttir, forstöðumaður Mannréttindastofnun Íslands,

Salvör Nordal, umboðsmaður barna

Herdís Gunnarsdóttir, forstjóri Gæða- og eftirlitsstofnunar

Sigurður Örn Hilmarsson, varaþingmaður í allsherjar- og menntamálanefnd

Sigurður Helgi Pálmason, þingmaður og formaður Íslandsdeildar Evrópuráðsþingsins

15:35–15.50 - Samantekt og fundi slitið: Grímur Hergeirsson ríkislögreglustjóri

Lögreglan Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur

