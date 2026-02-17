Innlent

Grá­sleppan hleypir upp störfum þingsins

Jakob Bjarnar skrifar
Þórunn Sveinbjarnardóttir gerði hlé á störfum þingsins og boðaði í skyndi fund með þingflokksformönnum, meðal annarra Ólafi Adolfssyni Sjálfstæðisflokki. En hann var einn þingmanna sem fór fram á að málið yrði tekið til athugundar.
Þórunn Sveinbjarnardóttir forseti Alþingis hefur frestað þingfundi um tuttugu mínútur. Hún sagðist nú hafa hlýtt á rúmlega tuttugu ræður minnihlutans og sagði affarasælast að funda með þingflokksformönnum áður en lengra yrði haldið.

Málið snýst um ágreining um mál sem er á dagskrá seinna í dag, 153. mál nánar tiltekið sem fjallar um veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands og stjórn fiskveiða (veiðistjórn grásleppu). Lilja Rafney Magnúsdóttir Flokki fólksins mælir fyrir málinu. Þingmenn stjórnarandstöðunnar eru í meira lagi ósáttir við hvernig staðið er að afgreiðslu málsins.

Bergþór Ólason, Miðflokki, sagði að þau í minnihluta atvinnuveganefndar hefðu frétt það fyrst í morgun að til stæði að taka þetta mál til atkvæðagreiðslu en þau höfðu staðið að til stæði að óska eftir lögfræðiáliti lagastofnunar sem engin andmæli hefðu verið uppi. Svo hafi orðið skyndilegur viðsnúningur. En þetta í grófum dráttum snýst um að færa eigi á grásleppu úr aflamarkskerfinu í gamla dagakerfið.

Karl Gauti Hjaltason þingmaður Miðflokksins sagði þessa afgreiðslu segja allt, allt, allt um stöðu ríkisstjórnarsamstarfsins.vísir/vilhelm

„Ríkisstjórnin lætur það viðgangast að þingmaður Flokks fólksins rífi málið úr vasa sínum. Þetta er mál sem á að vera á hendi ríkisstjórnarinnar. Svo hart er gengið fram að ekki má lengur spyrja lagastofnun þó að því hafi verið lofað. Hunsa á það að láta kanna lagaleg áhrif þessa frumvarps sem getur haft alvarlegar afleiðingar. Þessi vinnubrögð atvinnuveganefndar og ríkisstjórnarinnar eru ófagleg og ekki forsvaranleg. En þetta segir allt, allt, allt, allt um stöðu ríkisstjórnarsamstarfsins,“ sagði Karl Gauti Hjaltason, Miðflokki, meðal annars um málið á þingi nú fyrir stundu.

Sigmundur Davíð Gunnlaugsson formaður Miðflokksins var meðal þeirra sem steig í pontu undir dagskrárliðnum Um fundarstjórn forseta og hann sagði að við værum komin á vondar slóðir ef menn vildu forðast upplýsingar og staðreyndir.

