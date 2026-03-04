Elvar Ingimarsson og Björgvin Narfi Ásgeirsson, fyrrum eigendur Ítalgest ehf., rekstrarfélags veitingastaðarins Ítalíu, hafa verið úrskurðaðir í atvinnurekstrarbann til þriggja ára. Landsréttur hefur staðfest úrskurð héraðsdóms frá því í janúar.
Fjallað var um aðgerðir stéttarfélagsins Eflingar vegna brota rekstraraðilanna árið 2024. Í september það ár var greint frá mótmælum við veitingastaðinn.
„Dómur héraðsdóms og staðfesting Landsréttar staðfestir hvers konar brotastarfsemi átti sér stað við rekstur félagsins. Skiptastjóri þrotabús Ítalgest, Björn Þorri Viktorsson, krafðist þess að þeir Elvar og Björgvin Narfi myndu sæta atvinnurekstrarbanni vegna aðkomu sinnar að félaginu, en rekstur þess minnti fremur á skipulagða brotastarfsemi en rekstur veitingahúsa. Þannig fundust fjölmargar óútskýrðar greiðslur út úr félaginu inn á persónulega reikninga þeirra félaga eða til fólks þeim tengdum fjölskylduböndum. Kröfur í þrotabúið námu um 116 milljónum króna en því sem næst engar eignir fundust í því,“ segir í tilkynningu Eflingar um málið.
Elvar Ingimarsson og Björgvin Narfi Ásgeirsson hafi því verið dæmdir til atvinnurekstrarbanns til þriggja ára, sem sé hámarksrefsing samkvæmt lögum.
„Efling fagnar því að brugðist sé við því sem virðist hafa verið skipulögð brotastarfsemi til langs tíma af hálfu þeirra félaga. Ótækt er að menn komist upp með að brjóta gegn verkafólki svo árum skiptir, án nokkurra afleiðinga,“ segir í tilkynningunni.
Þar segir einnig að Efling hafi á þessum tíma vakið athygli á fjölmörgum og alvarlegum brotum gegn réttindum verkafólks á umræddum veitingastöðum, sem staðið höfðu í lengri tíma. Trúnaðarráð Eflingar hafi svo samþykkt ályktun á fundi sínum 12. september 2024 þar sem misnotkun vinnuafls og launaþjófnaður á veitingahúsinu Ítalíu voru fordæmd. Eftir fundinn hafi verið gripið til samstöðuaðgerðar á Frakkastíg fyrir utan veitingahúsið.
Efling hafi einnig við það tilefni safnað saman vitnisburðum starfsfólks sem unnið hafði á veitingastöðum þeirra félaga, aflað gagna og komið þeim á framfæri til að vekja athygli á brotum gegn verkafólki.
Greint var frá gjaldþroti félagsins um mánuði síðar. Elvar hafði þá viðurkennt að hann hefði glímt við smávægilega erfiðleika við launagreiðslur og að hann hafi verið að semja við lífeyrissjóði um greiðslur þegar aðgerðir Eflingar hófust. Hann taldi aðgerðir Eflingar alls ekki réttmætar.
Í tilkynningu Eflingar um niðurstöðu dómstóla segir að þó svo að Elvar hafi haldið því fram á þessum tíma að aðgerðir Eflingar hafi haft áhrif á lokun staðarins og gjaldþrot félagsins séu það ósannindi vegna þess að hann hafi þegar verið búinn að leggja fram sína kröfu um gjaldþrot áður en aðgerðir Eflingar hófust.