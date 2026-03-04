Kjördæmastjórn Miðflokksins í Kópavogi hefur staðfest hvaða frambjóðendur verða í efstu fimm sætunum á lista flokksins í Kópavogi fyrir sveitarstjórnarkosningarnar í maí. Greint var frá því í síðustu viku að Einar Jóhannes Guðnason, varaþingmaður flokksins, yrði oddviti í bæjarfélaginu.
Nú er ljóst að Nína Berglind Sigurgeirsdóttir, leikskólastjóri og hlaupaþjálfari, verður í öðru sæti listans og Beitir Ólafsson, byggingaverktaki og fyrrverandi atvinnumaður í fótbolta, í því þriðja.
Þettta kemur fram í tilkynningu en næst fylgja Thelma Bergmann Árnadóttir atvinnurekandi í fjórða sæti og Trausti Örn Þórðarson lögfræðingur sem vermir fimmta sæti listans í Kópavogi. Miðflokkurinn hefur ekki átt sæti í bæjarstjórn Kópavogs á yfirstandandi kjörtímabili.
Ákveðið var að stilla upp á lista Miðflokksins í sveitarfélaginu fyrir komandi kosningar. Oddvitinn Einar Jóhannes Guðnason er 32 ára og hefur starfað sem rekstrar- og sölustjóri til átta ára, hjá Eloomi, Maze og síðast 50skills, samkvæmt tilkynningu sem flokkurinn sendi út í síðustu viku. Hann er giftur og á eitt barn.
Einar er varaþingmaður flokksins og sagður hafa staðið að því að endurvekja ungliðahreyfingu flokksins. Auk þess sitji hann í stjórn Kópavogsdeildar Miðflokksins, stjórn flokksins í Suðvesturkjördæmi og í nefnd um innra starf flokksins.
