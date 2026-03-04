Vegagerðin hefur boðið út hrunvarnir meðfram þjóðvegi 1 við Holtsnúp við Steinafjall undir Eyjafjöllum. Staðurinn hefur verið til skoðunar um nokkurt skeið og lét Vegagerðin hanna fyrirhugað mannvirki í kjölfar banaslyss sem þar varð í mars 2025.
Á vef Vegagerðarinnar segir að verkið feli í sér að skorið sé inn í hlíðina á um 360 metra kafla og efni notað í lagfæringu vegfláa á um kílómetra löngum kafla. Hrunvarnir úr svokölluðum „gabion grindum“ verði reistar á um 300 metra kafla og þá eigi að setja púða úr styrktarlagsefni undir grindurnar.
Kona lést samstundis þann 31. mars á síðasta ári þegar gríðarstórt grjót losnaði úr fjallinu og féll ofan á þak bíls sem hún ók. Rannsóknarnefnd samgönguslysa birti skýrslu um slysið fyrr á árinu þar sem kallað var eftir viðeigandi úrbótum til að bæta umferðaröryggi á svæðinu. Vegagerðin boðaði í kjölfar skýrslunnar að ráðist yrði í úrbætur á slysstaðnum.
Fram kemur á vef Vegagerðarinnar að verktaki skuli vinna í vegfláum jafnóðum og eftir því sem verkinu vindi fram og í lokafrágangi, en verkinu skuli að fullu lokið eigi síðar en 15. ágúst 2026. Skila skuli tilboðum fyrir 17. mars næstkomandi.
Vegagerðin hefur einnig haft til skoðunar að færa veginn sem væri framtíðarlausn en töluvert kostnaðarmeiri. Við Holtsnúp er þekktur grjóthrunsstaður en frá banaslysinu í mars á síðasta ári hefur tvisvar hrunið grjót úr hlíðinni, síðast í desember með þeim afleiðingum að hætta skapaðist og ökumaður ók á grjótið.
Fjölmargir þekktir grjóthrunsstaðir séu við þjóðvegi landsins og varnarmannvirki hafi verið sett upp við nokkra þeirra en þörf sé fyrir fleiri slík mannvirki.
Þekktir grjóthrunsstaðir við vegakerfi landsins eru nú 86 talsins samkvæmt gögnum frá Vegagerðinni og eru grjótvarnir við fimm verstu staðina. Tæplega hundrað tilvik hafa verið skráð síðustu 25 árin þar sem bílar hafa ekið á grjót. Þar af voru sex með minni háttar meiðsl en önnur án meiðsla. „Skráð tilvik um grjót á vegum hafa verið á bilinu 30 til 60 ár ári og má telja mikla mildi að ekki hafi fleiri slasast en raun ber vitni,“ segir á vef Vegagerðarinnar.
Vegagerðin segist hafa skoðað að færa þjóðveg 1 fjær Steinafjalli en telur það framtíðarlausn sem sé töluvert dýrari en hrunvarnir sem bjóða á út á næstunni. Koma þurfi upp hrunvörnum víðar en við Steinafjall þar sem erlend ferðakona lést þegar grjót hrundi á bíl hennar í fyrra.
