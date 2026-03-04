Búið að opna veginn um Raknadalshlíð eftir flóðið

Vegurinn um Raknadalshlíð á Vestfjörðum var opnaður rétt eftir klukkan sjö í morgun en snjóflóð féll á hann síðdegis í gær. Dynjandisheiðin er lokuð og sömu sögu er að segja af Kleifarheiði.
Annars er snjóþekja víðast hvar á vegum á Vestfjörðum. Krapi er í Ísafjarðardjúpi og eitthvað er um hálku og flughált á Bjarnarfjarðarhálsi.
Á Norðurlandi er flughált á Öxnadalsheiði, Vatnsskarði og í Hörgárdal. Snjóþekja er í Hrútafirði en hálka eða hálkublettir víða á öðrum leiðum.
Á Austurlandi eru hálka og hálkublettir víða og krapi á Fagradal. Ófært er svo um Öxi og Breiðdalsheiði.
Á Suður- og Suðausturlandi er hálka og hálkublettir víða en snjóþekja eða krapi austan Hvolsvallar.