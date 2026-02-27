Fótbolti

Dregið í 16-liða úr­slit Meistara­deildar Evrópu

Aron Guðmundsson skrifar
Bikarinn sem í boði er fyrir sigur í Meistaradeild Evrópu.
Bikarinn sem í boði er fyrir sigur í Meistaradeild Evrópu.

Dregið verður í 16-liða úrslit Meistaradeildar Evrópu karla í fótbolta við hátíðlega athöfn í Nyon í Sviss klukkan ellefu. Sýnt verður beint frá drættinum á Sýn Sport. Streymi má finna hér neðar í fréttinni.

Umspili fyrir sextán liða úrslitin lauk fyrr í vikunni. Þar mættust lið sem enduðu í 9. - 24.sæti deildarkeppni Meistaradeildarinnar og þar voru það  Bayer Leverkusen (Þýs), Atalanta (Íta), Newcastle United (Eng), PSG (Fra), Atletico Madrid (Spá), Galatasaray (Tyr), Bodo/Glimt (Nor) og Real Madrid (Spá) sem tryggðu sér sæti í sextán liða úrslitunum.  

Þau lið munu í sextán liða úrslitunum mæta einu af þeim liðum sem enduðu í 1.-8. sæti deildarkeppninnar. Þau lið eru: Arsenal (Eng), Chelsea (Eng), Liverpool (Eng), Macnhester City (Eng), Tottenham (Eng), Bayern Munchen (Þýs), Sporting Lisabon (Por) og Barcelona (Spá).

Út frá því hvernig deildarkeppnin spilaðist er hvert lið fyrir sig í drættinum í dag með tvær útgáfur af mögulegum andstæðingi í 16-liða úrslitunum.

Auk þess verður dregið í átta liða úrslit og undanúrslit keppninnar og því munu liðin vita leið sína að sjálfum úrslitaleiknum, það er hvaða lið gætu staðið í vegi fyrir þeim á leið sinni þangað. 

Sextán liða úrslit Meistaradeildarinnar verða spiluð dagana 10.-11.mars og 17.-18.mars. Úrslitaleikur keppninar fer fram á Puskas leikvanginum í Búdapest þann 30.maí. 

Hér má sjá mögulega andstæðinga hvers liðs fyrir sig í 16-liða úrslitunum: 

Mynd:Uefa
