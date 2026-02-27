Dregið í 16-liða úrslit Meistaradeildar Evrópu Aron Guðmundsson skrifar 27. febrúar 2026 10:30 Bikarinn sem í boði er fyrir sigur í Meistaradeild Evrópu. Vísir/Getty Dregið verður í 16-liða úrslit Meistaradeildar Evrópu karla í fótbolta við hátíðlega athöfn í Nyon í Sviss klukkan ellefu. Sýnt verður beint frá drættinum á Sýn Sport. Streymi má finna hér neðar í fréttinni. Umspili fyrir sextán liða úrslitin lauk fyrr í vikunni. Þar mættust lið sem enduðu í 9. - 24.sæti deildarkeppni Meistaradeildarinnar og þar voru það Bayer Leverkusen (Þýs), Atalanta (Íta), Newcastle United (Eng), PSG (Fra), Atletico Madrid (Spá), Galatasaray (Tyr), Bodo/Glimt (Nor) og Real Madrid (Spá) sem tryggðu sér sæti í sextán liða úrslitunum. Þau lið munu í sextán liða úrslitunum mæta einu af þeim liðum sem enduðu í 1.-8. sæti deildarkeppninnar. Þau lið eru: Arsenal (Eng), Chelsea (Eng), Liverpool (Eng), Macnhester City (Eng), Tottenham (Eng), Bayern Munchen (Þýs), Sporting Lisabon (Por) og Barcelona (Spá). Út frá því hvernig deildarkeppnin spilaðist er hvert lið fyrir sig í drættinum í dag með tvær útgáfur af mögulegum andstæðingi í 16-liða úrslitunum. Auk þess verður dregið í átta liða úrslit og undanúrslit keppninnar og því munu liðin vita leið sína að sjálfum úrslitaleiknum, það er hvaða lið gætu staðið í vegi fyrir þeim á leið sinni þangað. Sextán liða úrslit Meistaradeildarinnar verða spiluð dagana 10.-11.mars og 17.-18.mars. Úrslitaleikur keppninar fer fram á Puskas leikvanginum í Búdapest þann 30.maí. Hér má sjá mögulega andstæðinga hvers liðs fyrir sig í 16-liða úrslitunum: Mynd:Uefa Meistaradeild Evrópu í fótbolta karla Real Madrid CF FC Barcelona Arsenal FC Chelsea FC Liverpool FC Manchester City Newcastle United Tottenham Hotspur Mest lesið Bauð gullliðinu upp á McDonald's: „Veit ekki hvernig hann er enn á lífi“ Sport Í bann vegna lélegrar tungumálakunnáttu eiginmannsins Sport Segir Guðjón Val besta þjálfara heims Handbolti „Ég ætla ekki að bera ábyrgð á því“ Handbolti Heim í hlýjuna en alls ekki á heimleið Körfubolti Freyr nær orðlaus þegar skilaboð bárust frá Ancelotti: „Meinarðu þetta? Fótbolti Fjarbúð á enda og eltir nú drauminn Sport Beitti hjartahnoði á fugl sem var skotinn niður í miðjum fótboltaleik Fótbolti Atvinnukylfingur féll niður um lyftustokk Golf Íslendingarnir sem fá ekki að spila fyrir Ísland Körfubolti Fleiri fréttir Dregið í 16-liða úrslit Meistaradeildar Evrópu Beitti hjartahnoði á fugl sem var skotinn niður í miðjum fótboltaleik Skúrkur Freys: Gátum gert eitthvað stórkostlegt, og svo klúðra ég því Lærisveinar Freys úr leik eftir dýrkeypt rautt spjald Skagamenn enduðu sigurgöngu Valsmanna í Lengjubikarnum Albert kom inn á 100. mínútu og Fiorentina reddaði sér Þórsarar semja við Ganverja til þriggja ára Segir að bannið hans Prestianni sé „sigur“ fyrir alla Létt hjá Loga og félögum en þrjú Íslendingalið í framlengingu Vel merktur á hausnum eftir að hafa fiskað vítið sem kom Atalanta áfram Verðlaunaðir fyrir þættina Lengsta undirbúningstímabil í heimi Tókust á í stúdíóinu: „Hvernig á hann að geta annað en rekið hann útaf?“ Völsungar drógu lið sitt úr keppni Sagður á leið í Víkina Nasistakveðja í skugga kynþáttaníðs Hanna hæstánægð í Mexíkó að sjá soninn spila Ronaldo kaupir fótboltalið Sjáðu mörkin, rauðu spjöldin og takka í höfði á ögurstundu Freyr nær orðlaus þegar skilaboð bárust frá Ancelotti: „Meinarðu þetta? Norður af heimskautsbaug beint í hjarta Evrópu Sjáðu dauðafæri Íslands og mörkin fjögur Besta deildin bökuð í krefjandi aðstæðum í Mexíkó Messi sér mikið eftir því að hafa ekki lært ensku Blatter lætur „sólkonunginn“ Infantino heyra það: „FIFA er orðið einræðisríki“ Tíu leikmenn Juventus risu næstum upp frá dauðum Eina sem var öðruvísi var graslyktin í göngunum fyrir leikinn Meistararnir rétt sluppu áfram Vinícius Júnior tryggði Real Madrid aftur sigurinn Tvö mörk í blálokin færðu Víkingum fyrsta titil ársins Atalanta fór áfram í sextán liða úrslit á síðustu spyrnu leiksins Sjá meira