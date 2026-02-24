Í beinni
Fótbolti - Meistaradeild karla
Internazionale
Bodø/Glimt
Podcast
Hlaðvarp
TV
Sjónvarp
Radio
Útvarp
Fréttir
Innlent
Erlent
Veður
Hádegisfréttir
Kvöldfréttir
Kosningar 2026
Stjórnmál
Epstein-skjölin
Lögreglumál
Dómsmál
Andlát
Kompás
Senda fréttaskot
Viðskipti
Innlent
Erlent
Atvinnulíf
Neytendur
Seðlabankinn
Kauphöllin
Vistaskipti
Veitingastaðir
Fjármálin með Birni Berg
Framúrskarandi fyrirtæki
Samstarf
Fréttir af flugi
Fasteignamarkaður
Ferðaþjónusta
Sport
Staðan í deildum
Enski boltinn
Fótbolti
Bónus karla
Bónus kvenna
Olís karla
Olís kvenna
Besta karla
Besta kvenna
Körfubolti
Handbolti
NFL
Íslenski boltinn
Meistaradeildin
Golf
Lífið
Tarot dagsins
Gagnrýni
Menning
Samkvæmislífið
Bíó og sjónvarp
Ísland í dag
Tónlist
Uppskriftir
Heilsa
Eurovision
Áskorun
Samhengið með Sif
Leikjavísir
Kynlíf
Samstarf
Tíska og hönnun
Útkall
Hús og heimili
Skoðun
Sveitarstjórnarkosningar 2026
Kjörnir fulltrúar
Halldór
Um skoðanagreinar á Vísi
Innherji
Fasteignir
Atvinna
Viðburðir
Menu
Calendar
þriðjudagur 24. febrúar 2026
-1 °C
Reykjavík
Fréttir
Innlent
Erlent
Veður
Hádegisfréttir
Kvöldfréttir
Kosningar 2026
Stjórnmál
Epstein-skjölin
Lögreglumál
Dómsmál
Andlát
Kompás
Senda fréttaskot
Viðskipti
Innlent
Erlent
Atvinnulíf
Neytendur
Seðlabankinn
Kauphöllin
Vistaskipti
Veitingastaðir
Fjármálin með Birni Berg
Framúrskarandi fyrirtæki
Samstarf
Fréttir af flugi
Fasteignamarkaður
Ferðaþjónusta
Sport
Staðan í deildum
Enski boltinn
Vetrarólympíuleikar 2026
Fótbolti
Bónus karla
Bónus kvenna
Olís karla
Olís kvenna
Besta karla
Besta kvenna
Körfubolti
Handbolti
NFL
Íslenski boltinn
Meistaradeildin
Golf
Lífið
Tarot dagsins
Gagnrýni
Menning
Samkvæmislífið
Bíó og sjónvarp
Ísland í dag
Tónlist
Uppskriftir
Heilsa
Eurovision
Áskorun
Samhengið með Sif
Leikjavísir
Kynlíf
Samstarf
Tíska og hönnun
Hús og heimili
Skoðun
Sveitarstjórnarkosningar 2026
Kjörnir fulltrúar
Halldór
Um skoðanagreinar á Vísi
Innherji
Fasteignir
Atvinna
Viðburðir
Í beinni
Fótbolti - Meistaradeild karla
Internazionale
Bodø/Glimt
Podcast
Hlaðvarp
TV
Sjónvarp
Radio
Útvarp
Innskráning
Innskráning
Bein lýsing
Miðstöð
Liðin
Stöðutafla
Bein lýsing
Leikirnir
Sjá alla
Mest lesið
Náðu í börn látins liðsfélaga svo þau gætu verið með á gullmyndinni
Sport
Extraleikarnir: Tommi stóð í algjörum stríðsmanni en Nabblinn sá ekki neitt
Körfubolti
Gat engu svarað og hótaði að reka aðstoðarfólk sitt
Sport
Sögðust vera keppendur frá landi sem er ekki til
Sport
Finnland skrópar á opnunarhátíð Ólympíumóts fatlaðra
Sport
Höfnuðu boði Trumps eftir grín hans í karlaklefanum
Sport
Sjáðu Sesko stinga alla af og tryggja Man. Utd þrjú stig
Enski boltinn
Sex milljóna sekt fyrir að mæta seint
Fótbolti
Leikurinn í Mexíkó fer fram
Fótbolti
„Ef þú tækir burt vélbyssurnar væri þetta ósköp venjulegt“
Fótbolti
Fleiri fréttir
Inter - Bodö/Glimt | Nær norska ævintýrið nýjum hæðum?
Prestianni æfði á Bernabeu þrátt fyrir bannið
„Fer í taugarnar á mér að fagnaðarlæti Vinicius séu notuð gegn honum“
Þjálfari danska landsliðsins með augun á gamla Valsaranum
Vonast eftir stærra hlutverki
Leikurinn í Mexíkó fer fram
Óvíst hvenær en Ægir Jarl mun ganga til liðs við Fram
Fylltu í eyðurnar: „Hann þarf að vinna deildina“
Staðan í Mexíkó og Bandaríkjunum valdi áhyggjum
Ætla að sýna hve ráin hefur hækkað í Bestu deildinni
Einum leik frá sögulegum árangri
Sex milljóna sekt fyrir að mæta seint
Misvísandi fréttir frá Mexíkó
„Ef þú tækir burt vélbyssurnar væri þetta ósköp venjulegt“
Sjáðu Sesko stinga alla af og tryggja Man. Utd þrjú stig
Messi braut ekki reglur þegar hann virtist elta dómarana eftir leik
Jürgen Klopp um Bodö: „Gæti ekki verið meiri klikkun“
„Ég er himinlifandi með úrslitin og baráttuandann“
„Ég trúi á sjálfan mig“
Carrick er enn ósigraður og Sesko aftur hetjan
„Allir sem halda að þeir geti falið sig á bak við lyklaborðið ættu að hugsa sig tvisvar um“
Þakkar opinskáum liðsfundi fyrir frammistöðu Arsenal á móti Tottenham
Unnu þriðja leikinn í röð án Alberts
Úrslitaleikur Reykjavíkurmóts karla á miðvikudagskvöld
FIFA vill að meiddir leikmenn verði utan vallar í eina mínútu
Aron Einar fór fram úr Eiði Smára
Prestianni fær ekki að spila gegn Real Madrid
„Sammála að þetta sé dýfa en þú þarft að gera þetta“
Með brotnar tennur og lausan kjálkalið eftir samstuð
Öryggisgæsla landsliðsins aukin og engir sénsar teknir
Sjá meira
Mest lesið
Náðu í börn látins liðsfélaga svo þau gætu verið með á gullmyndinni
Sport
Extraleikarnir: Tommi stóð í algjörum stríðsmanni en Nabblinn sá ekki neitt
Körfubolti
Gat engu svarað og hótaði að reka aðstoðarfólk sitt
Sport
Sögðust vera keppendur frá landi sem er ekki til
Sport
Finnland skrópar á opnunarhátíð Ólympíumóts fatlaðra
Sport
Höfnuðu boði Trumps eftir grín hans í karlaklefanum
Sport
Sjáðu Sesko stinga alla af og tryggja Man. Utd þrjú stig
Enski boltinn
Sex milljóna sekt fyrir að mæta seint
Fótbolti
Leikurinn í Mexíkó fer fram
Fótbolti
„Ef þú tækir burt vélbyssurnar væri þetta ósköp venjulegt“
Fótbolti
Í beinni
Fótbolti - Meistaradeild karla
Internazionale
Bodø/Glimt
Fréttir
Nýjast
Innlent
Erlent
Veður
Hádegisfréttir
Kvöldfréttir
Kosningar 2026
Stjórnmál
Epstein-skjölin
Lögreglumál
Dómsmál
Andlát
Kompás
Senda fréttaskot
Ferðamennska á Íslandi
Flóttamenn
Donald Trump
Fréttaskýringar
Víglínan
Alþingi
Viðskipti
Nýjast
Innlent
Erlent
Atvinnulíf
Neytendur
Seðlabankinn
Kauphöllin
Vistaskipti
Veitingastaðir
Fjármálin með Birni Berg
Framúrskarandi fyrirtæki
Samstarf
Fréttir af flugi
Fasteignamarkaður
Ferðaþjónusta
Stjórnarmaðurinn
Klinkið
Skjóðan
Sport
Nýjast
Staðan í deildum
Enski boltinn
Fótbolti
Bónus karla
Bónus kvenna
Olís karla
Olís kvenna
Besta karla
Besta kvenna
Körfubolti
Handbolti
NFL
Íslenski boltinn
Meistaradeildin
Golf
Golf
Fótbolti
MMA
Formúla 1
Meistaradeildin
Hestar
NBA
Íslenski boltinn
Lífið
Nýjast
Tarot dagsins
Gagnrýni
Menning
Samkvæmislífið
Bíó og sjónvarp
Ísland í dag
Tónlist
Uppskriftir
Heilsa
Eurovision
Áskorun
Samhengið með Sif
Leikjavísir
Kynlíf
Samstarf
Tíska og hönnun
Útkall
Hús og heimili
Tíska og hönnun
Poppkastið
Gagnrýni
Tónlist
Saga til næsta bæjar
Bíó og sjónvarp
Leikjavísir
Kynningar
Matarvísir
Skoðun
Nýjast
Sveitarstjórnarkosningar 2026
Kjörnir fulltrúar
Halldór
Um skoðanagreinar á Vísi
Innherji
Fasteignir
Atvinna
Viðburðir
Hlaðvarp
Sjónvarp
Nýjast
Sjónvarp
Flokkar
Stöð 2 Vísir
Vinsælast
Útvarp
Útvarp
Flokkar
Íslenska Bylgjan
Útvarp 101
Apparatið
Vefir 365 miðla
Stöð 2
Bylgjan
FM957
X977
365
Flokkar
Smáauglýsingar
Bílar