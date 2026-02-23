Peter Mandelson, fyrrverandi sendiherra Breta gagnvart Bandaríkjunum, var handtekinn í dag vegna gruns um brot í opinberu starfi. Hann missti sendiherrastöðuna í september eftir að nánara ljósi var varpað á vinskap hans við kynferðisafbrotamanninn Jeffrey Epstein.
Breska lögreglan hóf að rannsaka hinn 72 ára Mandelson fyrr í þessum mánuði eftir að ríkisstjórn Keirs Starmer afhenti gögn um samskipti sendiherrans fyrrverandi við Epstein. Reuters greinir frá.
Peter Mandelson sást leiddur burt frá heimili sínu í Camden í norðurhluta Lundúna síðdegis í dag af óeinkennisklæddum lögreglumönnum, að sögn BBC. Var hann svo settur í aftursæti ómerktrar bifreiðar.
„Lögreglumenn hafa handtekið 72 ára gamlan mann, grunaðan um misferli í opinberu starfi,“ sagði í yfirlýsingu frá lögreglunni í Lundúnum.
„Hann var handtekinn í Camden mánudaginn 23. febrúar og hefur verið færður á lögreglustöð í London til yfirheyrslu.“
„Þetta kemur í kjölfar þess að heimildir til húsleitar voru veittar fyrir tvenn heimilisföng á Wiltshire- og Camden-svæðunum.“
Peter Mandelson hóf störf fyrir Verkamannaflokkinn á níunda áratugnum og hafði verið áberandi innan flokksins í áratugi. Hann gegndi lykilhlutverki í yfirburðasigri Tony Blair í kosningunum árið 1997.
Keir Starmer, forsætisráðherra Bretlands, skipaði hann sendiherra í Washington í desember 2024. Á þeim tíma lá fyrir að hann hefði verið vinur dæmda kynferðisafbrotamannsins Jeffreys Epstein.
Lávarðurinn Mandelson var rekinn úr starfi í september síðastliðnum eftir að forsætisráðuneytið sagði að nýjar upplýsingar hefðu komið fram sem sýndu hversu náið samband þeirra var.
Hann sagði af sér sæti í lávarðadeild breska þingsins eftir að birting nýrra skjala tengdum Epstein í Bandaríkjunum vakti nýjar spurningar um samskipti hans við kynferðisafbrotamanninn.
Fréttin er í vinnslu.