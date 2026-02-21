Átta konur eru í slökkviliðum í Árnessýslu Magnús Hlynur Hreiðarsson skrifar 21. febrúar 2026 13:05 Pétur Pétursson, slökkviliðsstjóri Brunavarna Árnessýslu á fundinum þar sem hann kynnti starfsemi slökkviliðsins. Magnús Hlynur Hreiðarsson Um 165 slökkviliðsmenn starfa hjá Brunavörnum Árnessýslu á sjö slökkviliðsstöðvum en nánast allir í hlutastörfum. Átta konur eru í liðinu. Slökkvilið kemur nánast að öllum aðgerðum í sýslunni og oftast þegar sérsveitin er kölluð til. Pétur Pétursson, slökkviliðsstjóri Brunavarna Árnessýslu var nýlega gestur á opnum fundi D-listans í Árborg þar sem hann fór yfir starfsemi slökkviliðanna í Árnessýslu en sjö slökkviliðsstöðvar eru í sýslunni í átta sveitarfélögum og vinna slökkviliðsmenn á þeim, sem ein liðsheild. Höfuðstöðvar slökkviliðsins eru í Björgunarmiðstöðinni á Selfossi þar sem 16 fastir starfsmenn eru alltaf til taks. Störf slökkviliðsins eru æði fjö lbreytt eins og kom fram hjá Pétri. „Það er í rauninni alveg sama hvað kemur upp á, slökkviliðið er alltaf kallað til, það er meira að segja í flestum sérsveitaaðgerðum, sem eru því miður að verða tíðari á okkar svæði með auknum mannskap, slökkviliðið er alltaf á bak við það líka,” sagði Pétur. Hér sést starfssvæði Brunavarna Árnessýslu mjög vel á kortinu.Magnús Hlynur Hreiðarsson Pétur segir að það sé stundum í umræðunni að það sé miklu líklegra að það kvikni í rafmagnsbílum en öðrum bílum en hann segir það ekki rétt. „Það var Tesla, sem brann hjá okkur fyrir löngu síðan út frá einmitt batteríum en það kviknar í dag miklu oftar í bílum, sem eru að brenna jarðefnaeldsneyti og eldur í rafmagnsbíl svo lengi, sem það er ekki batteríið sem er að brenna er ekkert öðruvísi en eldur í venjulegum bíl og er slökktur með sama hætti,” sagði Pétur. Samvinna viðbragðsaðila er mjög mikilvæg og hefur það fyrirkomulag reynst einstaklega vel.Magnús Hlynur Hreiðarsson Samvinna á milli allra viðbragðsaðila er mjög mikilvæg og eitt af aðaleinkennum Brunavarna Árnessýslu segir Pétur. „Við erum svo heppin að við eigum fullt af öflugu björgunarsveitarfólki úti um allt í sýslunni okkar og við reynum eins og við getum að búa til sameiginlegar æfingar þar. Fyrir til dæmis flugeldasölu þá bjóðum við upp á þjálfun í notkun slökkvitækja til allra slökkviliðsmanna í sýslunni,” sagði Pétur. Átta konur eru í slökkviliðum Brunavarna Árnessýslu.Aðsend Auk þess æfa slökkviliðin reglulega í virkjunum, auk annarra æfinga hér og þar í sýslunni. Fram kom hjá Pétri að það sé alltaf mikil aðsókn í hlutastörfin í slökkviliðinu, aðallega hjá ungum karlmönnum en að það séu þrátt fyrir það nokkrar konur í slökkviliðum sýslunnar. Að sjálfsögðu fékk Pétur gott klapp eftir kynninguna á starfsemi Brunavarna Árnessýslu. Verkefni Brunavarna Árnessýslu eru mjög fjölbreytt.Aðsend Árborg Slökkvilið Mest lesið Haraldur Sigurðsson – Halli – er látinn Innlent Spyr hvernig fólk muni ná endum saman Innlent Svo margir á skíðum að lögreglan skarst í leikinn Innlent Verkalýðsleiðtogar hjóla í Viðskiptaráð Innlent Handtekinn fyrir að bakka ítrekað á hús Innlent Gagnrýnir að ekki séu settar strangari kröfur á verktaka Innlent Rússneskir tölvuþrjótar réðust á grænlenskar heimasíður Erlent Stuðningur við norsku konungsfjölskylduna í frjálsu falli Erlent Spyr hvort skoða þurfi mögulega árekstra eiginmanns ráðherra og fráfarandi forstjóra Innlent Skipti um akrein í tæka tíð þegar bíll ók á móti umferð Innlent Fleiri fréttir Svo margir á skíðum að lögreglan skarst í leikinn Lögreglan lokaði fyrir umferð í Hlíðarfjall Fjölgaði í flokknum vikurnar fyrir forvalið Skipti um akrein í tæka tíð þegar bíll ók á móti umferð Kjósa um sameiningu Árneshrepps og Kaldrananeshrepps Gagnrýnir að ekki séu settar strangari kröfur á verktaka Handtekinn fyrir að bakka ítrekað á hús Haraldur Sigurðsson – Halli – er látinn Spyr hvernig fólk muni ná endum saman Verkalýðsleiðtogar hjóla í Viðskiptaráð Einn leikskóli inn, annar út og starfsemin á flakki milli húsa „Ég held ég hafi migið í saltan sjó“ Skellur fyrir Trump „Helvítið“ breyttist í geggjaðan Austurríkisfíling Gaf spellvirkjunum bakkelsi eftir að lit var skvett á heimilið Setið um fjölskyldur félagsráðgjafa og börn þeirra áreitt Dæmd fyrir að slasa farþega þegar hún sofnaði undir stýri rútu Leita vitna að atviki í Bolungarvíkurgöngum Rannsaka tilefnislausa líkamsárás í miðbænum Loka sundlaugum vegna loðnuvertíðar Ballið byrjað í Bláfjöllum Sigríður Björk og Jón Karl til Bessastaða Segist hafa rætt tvisvar við prinsinn í gini ljónsins Milljónir farið í sáttagreiðslur í Hafnarfirði Grafalvarlegt að berklasmit hafi greinst Kvörtunum rigndi yfir umboðsmann í fyrra Einn læknir sinnir þremur stjórnunarstöðum Regína lætur staðar numið í Mosó Kerfið mikið breytt frá því að Barnaverndarstofa var lögð niður „Svo fær maður svona helvíti á fyrsta opnunardegi“ Sjá meira