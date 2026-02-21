Innlent

Átta konur eru í slökkvi­liðum í Ár­nes­sýslu

Magnús Hlynur Hreiðarsson skrifar
Pétur Pétursson, slökkviliðsstjóri Brunavarna Árnessýslu á fundinum þar sem hann kynnti starfsemi slökkviliðsins. Magnús Hlynur Hreiðarsson

Um 165 slökkviliðsmenn starfa hjá Brunavörnum Árnessýslu á sjö slökkviliðsstöðvum en nánast allir í hlutastörfum. Átta konur eru í liðinu. Slökkvilið kemur nánast að öllum aðgerðum í sýslunni og oftast þegar sérsveitin er kölluð til.

Pétur Pétursson, slökkviliðsstjóri Brunavarna Árnessýslu var nýlega gestur á opnum fundi D-listans í Árborg þar sem hann fór yfir starfsemi slökkviliðanna í Árnessýslu en sjö slökkviliðsstöðvar eru í sýslunni í átta sveitarfélögum og vinna slökkviliðsmenn á þeim, sem ein liðsheild. 

Höfuðstöðvar slökkviliðsins eru í Björgunarmiðstöðinni á Selfossi þar sem 16 fastir starfsmenn eru alltaf til taks. Störf slökkviliðsins eru æði fjö lbreytt eins og kom fram hjá Pétri.

„Það er í rauninni alveg sama hvað kemur upp á, slökkviliðið er alltaf kallað til, það er meira að segja í flestum sérsveitaaðgerðum, sem eru því miður að verða tíðari á okkar svæði með auknum mannskap, slökkviliðið er alltaf á bak við það líka,” sagði Pétur.

Hér sést starfssvæði Brunavarna Árnessýslu mjög vel á kortinu.Magnús Hlynur Hreiðarsson

Pétur segir að það sé stundum í umræðunni að það sé miklu líklegra að það kvikni í rafmagnsbílum en öðrum bílum en hann segir það ekki rétt.

„Það var Tesla, sem brann hjá okkur fyrir löngu síðan út frá einmitt batteríum en það kviknar í dag miklu oftar í bílum, sem eru að brenna jarðefnaeldsneyti og eldur í rafmagnsbíl svo lengi, sem það er ekki batteríið sem er að brenna er ekkert öðruvísi en eldur í venjulegum bíl og er slökktur með sama hætti,” sagði Pétur.

Samvinna viðbragðsaðila er mjög mikilvæg og hefur það fyrirkomulag reynst einstaklega vel.Magnús Hlynur Hreiðarsson

Samvinna á milli allra viðbragðsaðila er mjög mikilvæg og eitt af aðaleinkennum Brunavarna Árnessýslu segir Pétur.

„Við erum svo heppin að við eigum fullt af öflugu björgunarsveitarfólki úti um allt í sýslunni okkar og við reynum eins og við getum að búa til sameiginlegar æfingar þar. Fyrir til dæmis flugeldasölu þá bjóðum við upp á þjálfun í notkun slökkvitækja til allra slökkviliðsmanna í sýslunni,” sagði Pétur.

Átta konur eru í slökkviliðum Brunavarna Árnessýslu.Aðsend

Auk þess æfa slökkviliðin reglulega í virkjunum, auk annarra æfinga hér og þar í sýslunni. Fram kom hjá Pétri að það sé alltaf mikil aðsókn í hlutastörfin í slökkviliðinu, aðallega hjá ungum karlmönnum en að það séu þrátt fyrir það nokkrar konur í slökkviliðum sýslunnar.

Að sjálfsögðu fékk Pétur gott klapp eftir kynninguna á starfsemi Brunavarna Árnessýslu.

Verkefni Brunavarna Árnessýslu eru mjög fjölbreytt.Aðsend
