Dæmd fyrir að slasa far­þega þegar hún sofnaði undir stýri rútu

Kjartan Kjartansson skrifar
Frá vettvangi slyssins á þjóðvegi eitt sunnan Blönduóss í morgun.
Kona sem sofnaði undir stýri hópferðabifreiðar sem lenti utan vegar sunnan við Blönduós árið 2023 var dæmd í þrjátíu daga skilorðsbundið fangelsi. Hún var sakfelld fyrir líkamsmeiðingar af gáleysi vegna áverka sem þrír farþegar hlutu í slysinu.

Á þriðja tug starfsmanna Akureyrabæjar á leið úr skemmtiferð erlendis var um borð í rútunni þegar hún valt á Norðurlandsvegi við Brekku í Húnabyggð snemma morguns 8. september árið 2023. Rútan var á vegum SBA-Norðurleiðar. Þyrla Landhelgisgæslunnar flutti nokkra sem slösuðust á sjúkrahús í Reykjavík.

Í dómi yfir konunni sem ók rútunni kemur fram að hún hafi keyrt frá Hafnarfirði og sótt farþegana á Keflavíkurflugvöll kvöldið áður. Hún hafi sofnað við aksturinn og misst stjórn á rútunni þannig að hún lenti á hliðinni.

Konan var ákærð fyrir umferðarlagabrot og líkamsmeiðingar af gáleysi en fallið var frá því að ákæra hana fyrir brot á reglum um aksturs- og hvíldartíma ökumanna.

Í ákærunni er sérstaklega visað til áverka þriggja farþega. Einn þeirra hlaut opið sér á höfði og staðbundinn áverka á heila en hinir tveir beinbrot og sár. Aðrir farþegar sluppu með mar og skrámur.

Konan játaði sök og tók dómurinn tillit til þess þegar refsing hennar var ákveðin. Ekki yrði þó litið fram hjá því að hún hefði brugðist ríkri aðgæsluskyldu sinni.

Taldi dómurinn þrjátíu daga skilorðsbundið fangelsi hæfilega refsingu. Hún var einnig svipt ökuréttindum í þrjá mánuði. Þá þarf hún að greiða hátt í 1,4 milljónir króna í sakarkostnað.

