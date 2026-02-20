Dæmd fyrir að slasa farþega þegar hún sofnaði undir stýri rútu Kjartan Kjartansson skrifar 20. febrúar 2026 14:53 Frá vettvangi slyssins á þjóðvegi eitt sunnan Blönduóss í morgun. Vísir Kona sem sofnaði undir stýri hópferðabifreiðar sem lenti utan vegar sunnan við Blönduós árið 2023 var dæmd í þrjátíu daga skilorðsbundið fangelsi. Hún var sakfelld fyrir líkamsmeiðingar af gáleysi vegna áverka sem þrír farþegar hlutu í slysinu. Á þriðja tug starfsmanna Akureyrabæjar á leið úr skemmtiferð erlendis var um borð í rútunni þegar hún valt á Norðurlandsvegi við Brekku í Húnabyggð snemma morguns 8. september árið 2023. Rútan var á vegum SBA-Norðurleiðar. Þyrla Landhelgisgæslunnar flutti nokkra sem slösuðust á sjúkrahús í Reykjavík. Í dómi yfir konunni sem ók rútunni kemur fram að hún hafi keyrt frá Hafnarfirði og sótt farþegana á Keflavíkurflugvöll kvöldið áður. Hún hafi sofnað við aksturinn og misst stjórn á rútunni þannig að hún lenti á hliðinni. Konan var ákærð fyrir umferðarlagabrot og líkamsmeiðingar af gáleysi en fallið var frá því að ákæra hana fyrir brot á reglum um aksturs- og hvíldartíma ökumanna. Í ákærunni er sérstaklega visað til áverka þriggja farþega. Einn þeirra hlaut opið sér á höfði og staðbundinn áverka á heila en hinir tveir beinbrot og sár. Aðrir farþegar sluppu með mar og skrámur. Konan játaði sök og tók dómurinn tillit til þess þegar refsing hennar var ákveðin. Ekki yrði þó litið fram hjá því að hún hefði brugðist ríkri aðgæsluskyldu sinni. Taldi dómurinn þrjátíu daga skilorðsbundið fangelsi hæfilega refsingu. Hún var einnig svipt ökuréttindum í þrjá mánuði. Þá þarf hún að greiða hátt í 1,4 milljónir króna í sakarkostnað. Dómsmál Ferðaþjónusta Samgönguslys Húnabyggð Bílar Mest lesið Spyr hvort skoða þurfi mögulega árekstra eiginmanns ráðherra og fráfarandi forstjóra Innlent Sigríður Björk og Jón Karl til Bessastaða Innlent Vísar gagnrýni á bug og gefur lítið fyrir rök lækna Innlent „Svo fær maður svona helvíti á fyrsta opnunardegi“ Innlent Aftur brotist inn í Húrra Reykjavík Innlent Segist hafa rætt tvisvar við prinsinn í gini ljónsins Innlent „Áratuga afturför“ og frost í greininni Innlent Einn læknir sinnir þremur stjórnunarstöðum Innlent „Mitt mat að þetta sé ekki peninganna virði“ Innlent Milljónir farið í sáttagreiðslur í Hafnarfirði Innlent Fleiri fréttir Setið um fjölskyldur félagsráðgjafa og börn þeirra áreitt Dæmd fyrir að slasa farþega þegar hún sofnaði undir stýri rútu Leita vitna að atviki í Bolungarvíkurgöngum Rannsaka tilefnislausa líkamsárás í miðbænum Loka sundlaugum vegna loðnuvertíðar Ballið byrjað í Bláfjöllum Sigríður Björk og Jón Karl til Bessastaða Segist hafa rætt tvisvar við prinsinn í gini ljónsins Milljónir farið í sáttagreiðslur í Hafnarfirði Grafalvarlegt að berklasmit hafi greinst Kvörtunum rigndi yfir umboðsmann í fyrra Einn læknir sinnir þremur stjórnunarstöðum Regína lætur staðar numið í Mosó Kerfið mikið breytt frá því að Barnaverndarstofa var lögð niður „Svo fær maður svona helvíti á fyrsta opnunardegi“ Vísar gagnrýni á bug og gefur lítið fyrir rök lækna Forstjóri Intuens svarar fyrir sig og Bláfjöll lifna við Tveir starfsmenn á heilsugæslu með berklasmit Aftur brotist inn í Húrra Reykjavík Segir uppspuna að Mogginn sé að hætta að koma út á prenti Spyr hvort skoða þurfi mögulega árekstra eiginmanns ráðherra og fráfarandi forstjóra Opið í Bláfjöllum í dag Ásmundur Einar yfir strákanefnd dómsmálaráðherra Bráðamóttakan megi ekki vera „forarpyttur sýkinga og hættu“ Meirihluti vill frekar tvö stutt vetrarfrí en eitt lengra Leggja til að stakt veggjald yfir nýja Ölfusárbrú verði 495 krónur Krefjast þess að Ísland skilgreini byltingarvörðinn sem hryðjuverkasamtök „Áratuga afturför“ og frost í greininni Máttu reka leiðsögumann sem ók vinnubíl próflaus Jötunheimar á Selfossi verður tólf deilda leikskóli Sjá meira