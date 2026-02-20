Loka sundlaugum vegna loðnuvertíðar Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 20. febrúar 2026 14:40 Sundlauginni Guðlaug hefur verið lokað að beiðni Veitna. Vísir/Vilhelm Veitur biðla til íbúa og fyrirtækja á Akranesi að huga að notkun kalda vatnsins næstu vikur. Tveimur sundlaugum hefur verið lokað að beiðni Veitna en að baki er sögulega löng þurrkatíð og loðnuvertíðin fram undan. „Með þessum aðgerðum er markmiðið að lágmarka álag á vatnsforða bæjarins á meðan loðnuvertíð stendur yfir,“ segir í fréttatilkynningu frá Veitum. Að baki eru einhverjir mestu þurrkar þessa árstíma í nær heila öld. „Í ár kemur vertíðin hins vegar inn í óvenju langa þurrkatíð, sem gerir vatnsbúskap bæjarins viðkvæmari en ella. Á meðan loðnuvertíð stendur yfir eykst heildarvatnsþörf í bænum verulega.“ Silja Ingólfsdóttir, upplýsingafulltrúi Veitna, segir í samtali við fréttastofu að vatnsbólin á Akranesi séu sérstaklega viðkvæm fyrir veðurfari og því séu íbúarnir beðnir um að fara vel með kalda vatnið. „Til að tryggja nægt vatn á meðan vertíð og þurrkar standa yfir biðla Veitur til íbúa og fyrirtækja að huga sérstaklega að notkun kaldavatnsins næstu vikur. Um er að ræða tímabundið ástand. Sveitarfélagið leggur einnig sitt af mörkum og grípur til aðgerða þar sem við á, meðal annars með því að loka Jaðarsbakkalaug tímabundið, enda nýtir hún mikið vatn,“ segir í tilkynningunni. Þá hefur sundlauginni Guðlaugu á Akranesi einnig verið lokað yfir helgina að beiðni Veitna. „Loðnuvertíðin er mikilvæg fyrir atvinnulíf á Akranesi. Hrognavinnsla skapar störf og verðmæti allt árið. Undanfarið hafa Veitur og Brim unnið saman að því að draga úr álagi á neysluvatnskerfið,“ segir í tilkynningunni. Sund Sundlaugar og baðlón Akranes Vatn Loðnuveiðar Mest lesið Spyr hvort skoða þurfi mögulega árekstra eiginmanns ráðherra og fráfarandi forstjóra Innlent Sigríður Björk og Jón Karl til Bessastaða Innlent Vísar gagnrýni á bug og gefur lítið fyrir rök lækna Innlent „Svo fær maður svona helvíti á fyrsta opnunardegi“ Innlent Aftur brotist inn í Húrra Reykjavík Innlent Segist hafa rætt tvisvar við prinsinn í gini ljónsins Innlent „Áratuga afturför“ og frost í greininni Innlent Einn læknir sinnir þremur stjórnunarstöðum Innlent „Mitt mat að þetta sé ekki peninganna virði“ Innlent Milljónir farið í sáttagreiðslur í Hafnarfirði Innlent Fleiri fréttir Setið um fjölskyldur félagsráðgjafa og börn þeirra áreitt Dæmd fyrir að slasa farþega þegar hún sofnaði undir stýri rútu Leita vitna að atviki í Bolungarvíkurgöngum Rannsaka tilefnislausa líkamsárás í miðbænum Loka sundlaugum vegna loðnuvertíðar Ballið byrjað í Bláfjöllum Sigríður Björk og Jón Karl til Bessastaða Segist hafa rætt tvisvar við prinsinn í gini ljónsins Milljónir farið í sáttagreiðslur í Hafnarfirði Grafalvarlegt að berklasmit hafi greinst Kvörtunum rigndi yfir umboðsmann í fyrra Einn læknir sinnir þremur stjórnunarstöðum Regína lætur staðar numið í Mosó Kerfið mikið breytt frá því að Barnaverndarstofa var lögð niður „Svo fær maður svona helvíti á fyrsta opnunardegi“ Vísar gagnrýni á bug og gefur lítið fyrir rök lækna Forstjóri Intuens svarar fyrir sig og Bláfjöll lifna við Tveir starfsmenn á heilsugæslu með berklasmit Aftur brotist inn í Húrra Reykjavík Segir uppspuna að Mogginn sé að hætta að koma út á prenti Spyr hvort skoða þurfi mögulega árekstra eiginmanns ráðherra og fráfarandi forstjóra Opið í Bláfjöllum í dag Ásmundur Einar yfir strákanefnd dómsmálaráðherra Bráðamóttakan megi ekki vera „forarpyttur sýkinga og hættu“ Meirihluti vill frekar tvö stutt vetrarfrí en eitt lengra Leggja til að stakt veggjald yfir nýja Ölfusárbrú verði 495 krónur Krefjast þess að Ísland skilgreini byltingarvörðinn sem hryðjuverkasamtök „Áratuga afturför“ og frost í greininni Máttu reka leiðsögumann sem ók vinnubíl próflaus Jötunheimar á Selfossi verður tólf deilda leikskóli Sjá meira