Innlent

Loka sund­laugum vegna loðnuvertíðar

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Sundlauginni Guðlaug hefur verið lokað að beiðni Veitna.
Sundlauginni Guðlaug hefur verið lokað að beiðni Veitna. Vísir/Vilhelm

Veitur biðla til íbúa og fyrirtækja á Akranesi að huga að notkun kalda vatnsins næstu vikur. Tveimur sundlaugum hefur verið lokað að beiðni Veitna en að baki er sögulega löng þurrkatíð og loðnuvertíðin fram undan.

„Með þessum aðgerðum er markmiðið að lágmarka álag á vatnsforða bæjarins á meðan loðnuvertíð stendur yfir,“ segir í fréttatilkynningu frá Veitum. Að baki eru einhverjir mestu þurrkar þessa árstíma í nær heila öld.

„Í ár kemur vertíðin hins vegar inn í óvenju langa þurrkatíð, sem gerir vatnsbúskap bæjarins viðkvæmari en ella. Á meðan loðnuvertíð stendur yfir eykst heildarvatnsþörf í bænum verulega.“

Silja Ingólfsdóttir, upplýsingafulltrúi Veitna, segir í samtali við fréttastofu að vatnsbólin á Akranesi séu sérstaklega viðkvæm fyrir veðurfari og því séu íbúarnir beðnir um að fara vel með kalda vatnið.

„Til að tryggja nægt vatn á meðan vertíð og þurrkar standa yfir biðla Veitur til íbúa og fyrirtækja að huga sérstaklega að notkun kaldavatnsins næstu vikur. Um er að ræða tímabundið ástand. Sveitarfélagið leggur einnig sitt af mörkum og grípur til aðgerða þar sem við á, meðal annars með því að loka Jaðarsbakkalaug tímabundið, enda nýtir hún mikið vatn,“ segir í tilkynningunni.

Þá hefur sundlauginni Guðlaugu á Akranesi einnig verið lokað yfir helgina að beiðni Veitna.

„Loðnuvertíðin er mikilvæg fyrir atvinnulíf á Akranesi. Hrognavinnsla skapar störf og verðmæti allt árið. Undanfarið hafa Veitur og Brim unnið saman að því að draga úr álagi á neysluvatnskerfið,“ segir í tilkynningunni.

Sund Sundlaugar og baðlón Akranes Vatn Loðnuveiðar

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið