Kvörtunum rigndi yfir um­boðs­mann í fyrra

Kjartan Kjartansson skrifar
Nóg er að gera hjá Kristínu Benediktsdóttur og félaga hjá umboðsmanni Alþingis. Hundruð kvartana berast embættinu á hverju ári en aldrei fleiri en í fyrra.
Hulda Margrét Óladóttir

Aldrei hafa fleiri kvartanir borist umboðsmanni Alþingis á einu almannaksári en í fyrra. Af tæplega sex hundruð málum vörðuðu flestar þeirra tafir á afgreiðslu mála eða erinda af hálfu stjórnvalda.

Umboðsmanni bárust 596 kvartanir í fyrra, 12,5 prósent fleiri en árið 2024 samkvæmt tilkynningu sem birtist á vef embættisins í dag. Fyrra met var 570 kvartanir sem bárust árið 2021. Meðalfjöldinn hefur verið 554 undanfarin fimm ár.

Auk tafa hjá hinu opinbera voru skattar og gjöld og erlendir ríkisborgarar algengustu umkvörtunarefnin í fyrra.

Flestar kvartanirnar bárust í september og desember, ríflega sextíu talsins í hvorum mánuði. Mun fleiri kvartanir bárust í júlí en en hefðbundið er yfir hásumarið en þær voru 57 talsins. Þær voru þrjátíu í sama mánuði 2024.

Svipað mörg frumkvæðismál og áður

Umboðsmaður tók fimmtán mál til athugunar að eigin frumkvæði í fyrra sem er svipaður fjöldi og fyrri ár. Sextán slíkum málum var lokið í fyrra.

Embættið hefur einnig eftirlit með aðstæðum þeirra sem eru frelsissviptir og var farið í fimm heimsóknir í tengslum við það í fyrra. Fangelsið á Hólmsheiði, fangageymslur á Hverfisgötu, lokaðar deildir á geðsviði Landspítalans á Kleppi og lögreglustjórinn á Suðurnesjum var heimsóttur í slíkum eftirlitsferðum.

Umboðsmaður Alþingis Stjórnsýsla

