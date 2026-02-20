Kvörtunum rigndi yfir umboðsmann í fyrra Kjartan Kjartansson skrifar 20. febrúar 2026 13:20 Nóg er að gera hjá Kristínu Benediktsdóttur og félaga hjá umboðsmanni Alþingis. Hundruð kvartana berast embættinu á hverju ári en aldrei fleiri en í fyrra. Hulda Margrét Óladóttir Aldrei hafa fleiri kvartanir borist umboðsmanni Alþingis á einu almannaksári en í fyrra. Af tæplega sex hundruð málum vörðuðu flestar þeirra tafir á afgreiðslu mála eða erinda af hálfu stjórnvalda. Umboðsmanni bárust 596 kvartanir í fyrra, 12,5 prósent fleiri en árið 2024 samkvæmt tilkynningu sem birtist á vef embættisins í dag. Fyrra met var 570 kvartanir sem bárust árið 2021. Meðalfjöldinn hefur verið 554 undanfarin fimm ár. Auk tafa hjá hinu opinbera voru skattar og gjöld og erlendir ríkisborgarar algengustu umkvörtunarefnin í fyrra. Flestar kvartanirnar bárust í september og desember, ríflega sextíu talsins í hvorum mánuði. Mun fleiri kvartanir bárust í júlí en en hefðbundið er yfir hásumarið en þær voru 57 talsins. Þær voru þrjátíu í sama mánuði 2024. Svipað mörg frumkvæðismál og áður Umboðsmaður tók fimmtán mál til athugunar að eigin frumkvæði í fyrra sem er svipaður fjöldi og fyrri ár. Sextán slíkum málum var lokið í fyrra. Embættið hefur einnig eftirlit með aðstæðum þeirra sem eru frelsissviptir og var farið í fimm heimsóknir í tengslum við það í fyrra. Fangelsið á Hólmsheiði, fangageymslur á Hverfisgötu, lokaðar deildir á geðsviði Landspítalans á Kleppi og lögreglustjórinn á Suðurnesjum var heimsóttur í slíkum eftirlitsferðum. Umboðsmaður Alþingis Stjórnsýsla Mest lesið Spyr hvort skoða þurfi mögulega árekstra eiginmanns ráðherra og fráfarandi forstjóra Innlent Vísar gagnrýni á bug og gefur lítið fyrir rök lækna Innlent „Svo fær maður svona helvíti á fyrsta opnunardegi“ Innlent Aftur brotist inn í Húrra Reykjavík Innlent „Áratuga afturför“ og frost í greininni Innlent „Mitt mat að þetta sé ekki peninganna virði“ Innlent Huldumaður gaf gullstangir til að laga vatnslagnir borgarinnar Erlent Leggja til að stakt veggjald yfir nýja Ölfusárbrú verði 495 krónur Innlent Einn læknir sinnir þremur stjórnunarstöðum Innlent Segir uppspuna að Mogginn sé að hætta að koma út á prenti Innlent Fleiri fréttir Segist hafa rætt tvisvar við prinsinn í gini ljónsins Milljónir farið í sáttagreiðslur í Hafnarfirði Grafalvarlegt að berklasmit hafi greinst Kvörtunum rigndi yfir umboðsmann í fyrra Einn læknir sinnir þremur stjórnunarstöðum Regína lætur staðar numið í Mosó Kerfið mikið breytt frá því að Barnaverndarstofa var lögð niður „Svo fær maður svona helvíti á fyrsta opnunardegi“ Vísar gagnrýni á bug og gefur lítið fyrir rök lækna Forstjóri Intuens svarar fyrir sig og Bláfjöll lifna við Tveir starfsmenn á heilsugæslu með berklasmit Aftur brotist inn í Húrra Reykjavík Segir uppspuna að Mogginn sé að hætta að koma út á prenti Spyr hvort skoða þurfi mögulega árekstra eiginmanns ráðherra og fráfarandi forstjóra Opið í Bláfjöllum í dag Ásmundur Einar yfir strákanefnd dómsmálaráðherra Bráðamóttakan megi ekki vera „forarpyttur sýkinga og hættu“ Meirihluti vill frekar tvö stutt vetrarfrí en eitt lengra Leggja til að stakt veggjald yfir nýja Ölfusárbrú verði 495 krónur Krefjast þess að Ísland skilgreini byltingarvörðinn sem hryðjuverkasamtök „Áratuga afturför“ og frost í greininni Máttu reka leiðsögumann sem ók vinnubíl próflaus Jötunheimar á Selfossi verður tólf deilda leikskóli „Mitt mat að þetta sé ekki peninganna virði“ Lögregla fylgdist með netsvikum í rauntíma Sérsveitin kölluð út en engum skotum reyndist hleypt af Söguleg handtaka og umdeildir skannar Brotist inn í leikskóla í Reykjavík Allt tiltækt slökkvilið slökkti sinueld Bráðabirgðaákvæði um kosningar í Grindavík samþykkt á þingi Sjá meira