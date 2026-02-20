Innlent

For­stjóri Intuens svarar fyrir sig og Blá­fjöll lifna við

Gunnar Reynir Valþórsson skrifar
Hádegismynd

Í hádegisfréttum verður rætt við forstjóra heilsufyrirtækisins Intuens sem setið hefur undir gagnrýni frá sérfræðingum í heilbrigðiskerfinu. 

Hún gefur lítið fyrir rök lækna og segir upphlaupið enn eitt dæmið um það þegar kerfið fer að verja sjálft sig gagnvart nýsköpun.

Einnig fjöllum við um starfsmenn á heilsugæslunni sem hafa greinst útsettir fyrir berklum, líkt og gerðist á bráðamóttökunni um daginn. 

Að auki verður rætt við rekstrarstjóra skíðasvæðisins í Bláfjöllum sem opnar á hádegi, í fyrsta sinn þennan veturinn. 

Í sportpakka dagsins verður svo farið yfir Bónusdeildina í körfu í gær og fjallað um leikina sem eru á dagskrá í kvöld.

Klippa: Hádegisfréttir Bylgjunnar 20. febrúar 2026
Hádegisfréttir Bylgjunnar

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið