Forstjóri Intuens svarar fyrir sig og Bláfjöll lifna við Gunnar Reynir Valþórsson skrifar 20. febrúar 2026 11:37 Í hádegisfréttum verður rætt við forstjóra heilsufyrirtækisins Intuens sem setið hefur undir gagnrýni frá sérfræðingum í heilbrigðiskerfinu. Hún gefur lítið fyrir rök lækna og segir upphlaupið enn eitt dæmið um það þegar kerfið fer að verja sjálft sig gagnvart nýsköpun. Einnig fjöllum við um starfsmenn á heilsugæslunni sem hafa greinst útsettir fyrir berklum, líkt og gerðist á bráðamóttökunni um daginn. Að auki verður rætt við rekstrarstjóra skíðasvæðisins í Bláfjöllum sem opnar á hádegi, í fyrsta sinn þennan veturinn. Í sportpakka dagsins verður svo farið yfir Bónusdeildina í körfu í gær og fjallað um leikina sem eru á dagskrá í kvöld. Klippa: Hádegisfréttir Bylgjunnar 20. febrúar 2026 Hádegisfréttir Bylgjunnar Mest lesið Spyr hvort skoða þurfi mögulega árekstra eiginmanns ráðherra og fráfarandi forstjóra Innlent Aftur brotist inn í Húrra Reykjavík Innlent „Áratuga afturför“ og frost í greininni Innlent „Mitt mat að þetta sé ekki peninganna virði“ Innlent Leggja til að stakt veggjald yfir nýja Ölfusárbrú verði 495 krónur Innlent Huldumaður gaf gullstangir til að laga vatnslagnir borgarinnar Erlent Vísar gagnrýni á bug og gefur lítið fyrir rök lækna Innlent „Mjög, mjög sorglegt“ Erlent Segir uppspuna að Mogginn sé að hætta að koma út á prenti Innlent Tveir starfsmenn á heilsugæslu með berklasmit Innlent Fleiri fréttir Regína lætur staðar numið í Mosó Kerfið mikið breytt frá því að Barnaverndarstofa var lögð niður „Svo fær maður svona helvíti á fyrsta opnunardegi“ Vísar gagnrýni á bug og gefur lítið fyrir rök lækna Forstjóri Intuens svarar fyrir sig og Bláfjöll lifna við Tveir starfsmenn á heilsugæslu með berklasmit Aftur brotist inn í Húrra Reykjavík Segir uppspuna að Mogginn sé að hætta að koma út á prenti Spyr hvort skoða þurfi mögulega árekstra eiginmanns ráðherra og fráfarandi forstjóra Opið í Bláfjöllum í dag Ásmundur Einar yfir strákanefnd dómsmálaráðherra Bráðamóttakan megi ekki vera „forarpyttur sýkinga og hættu“ Meirihluti vill frekar tvö stutt vetrarfrí en eitt lengra Leggja til að stakt veggjald yfir nýja Ölfusárbrú verði 495 krónur Krefjast þess að Ísland skilgreini byltingarvörðinn sem hryðjuverkasamtök „Áratuga afturför“ og frost í greininni Máttu reka leiðsögumann sem ók vinnubíl próflaus Jötunheimar á Selfossi verður tólf deilda leikskóli „Mitt mat að þetta sé ekki peninganna virði“ Lögregla fylgdist með netsvikum í rauntíma Sérsveitin kölluð út en engum skotum reyndist hleypt af Söguleg handtaka og umdeildir skannar Brotist inn í leikskóla í Reykjavík Allt tiltækt slökkvilið slökkti sinueld Bráðabirgðaákvæði um kosningar í Grindavík samþykkt á þingi Hollenski skákmeistarinn og Íslandsvinurinn Jan Timman er látinn Braut ítrekað á stjúpdóttur og bar fyrir sig kynferðislega svefnröskun Rannsóknarprófessor og stofnandi Bláa lónsins hlutu Ásuverðlaunin Níu ára fangelsi fyrir að nauðga fatlaðri konu ítrekað Skipulagsstofnun lögð niður Sjá meira