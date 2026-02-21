Minnist sonar síns og styður við börn í sorg Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar 21. febrúar 2026 07:01 Daníel Sæberg ræddi við blaðamann um Græna daginn sem er viðburður sem er honum afar kær. Vísir/Lýður „Sonur minn er bara sex ára gamall þegar hann missir litla bróður sinn og allt í einu er þetta orðinn raunveruleikinn hans,“ segir Daníel Sæberg. Danni, eins og hann er alltaf kallaður, missti son sinn Jökul Frosta árið 2021. Danni stendur fyrir viðburðinum Græni dagurinn á ári hverju á afmæli Jökuls 2. mars og styrkir félög fyrir börn í sorg. Jökull Frosti var einungis fjögurra ára gamall þegar hann lést og líf fólksins í kringum hann gjörbreyttist. Hann hefði orðið níu ára gamall í ár en þetta er í þriðja sinn sem Danni stendur fyrir Græna deginum. Grænn var uppáhalds litur Jökuls og samkvæmt Danna er tilgangur viðburðarins er að safna fjármagni fyrir börn og unglinga í sorg. Ljósasýning um sveiflur sorgarinnar Dagurinn snýst um gleði, samkennd og jákvæða orku og ýmsar skemmtilegar æfingar eru í boði á meðan nokkrir af þekktustu tónlistarmönnum landsins koma fram og skapa einstaka stemmningu. „Ég er búinn að vera að undirbúa rosalegt ljósashow sem ég er mjög spenntur að sýna á Græna deginum,“ segir Danni en hann er plötusnúður og hefur mjög gaman að öllu sem tengist tónlist og stuði. „Ég hef aldrei séð svona hér heima. Mig hefur alltaf langað til að hanna eitthvað svona og hugurinn fer í smá stund á stórar hátíðir eins og Tomorrowland sem er kannski ólíklegt að verði að raunveruleika,“ segir hann kíminn og bætir við að þessi ljósasýning sé eins konar túlkun hans á fjölbreyttum sveiflum sorgarinnar. „Þetta er í raun innblásið af sorginni. Ég hef alltaf talað um að sorgin sé sveiflukennd og allt í einu fékk ég tónlistarmanninn Skrillex upp í hugann. Hann gerir truflaða dubstep takta þar sem takturinn er rosalega intensívur og í rugli. Svo koma pásur frá sorginni og það er meira eins og lög á borð við Don’t Worry Be Happy.“ Danni er búinn að láta gera boli með nafni Jökuls Frosta.Vísir/Lýður Hann segir þó að við getum aldrei ráðið því hvað við fáum mikla pásu frá sorginni hverju sinni. „Allt í einu triggerast hún aftur og þetta er rosalegt ferli. Allt í einu getur hún komið aftan að manni og triggerast við hvað sem er, einhverja lykt eða eitthvað handahófskennt hljóð. Þá ræður þú ekki ferðinni því sorgin er mætt. Með þessu verki er ég að leiða fólk í gegnum hvað það er að syrgja.“ Varð að finna sorginni farveg Hljóðverkið er sömuleiðis á köflum svolítið átakanlegt og hrátt en Danni hefur verið óhræddur við að finna kraft í sorginni. „Ég fann fljótt að það var einhver kraftur innra með mér og að ég þurfti að gera eitthvað við hann, ég vissi bara ekki hvað strax. Einhvern veginn varð þessi viðburður til en maður byrjaði auðvitað smátt og svo hefur þetta byggt ofan á sig endalaust og er enn stækkandi,“ segir hann og bætir við að hann sé strax farinn að huga að enn stærri viðburði á næsta ári. Danni er með Jökul Frosta flúraðan á sig.Vísir/Lýður „Það er ekkert smá heilandi að vinna að einhverju sem er miklu stærra en maður sjálfur. Á sama tíma tekur þetta oft gríðarlega á sálina en maður er alltaf að minna sig á stóra samhengið. Ég er að gera þetta fyrir börn í sorg og við erum að styrkja bæði Örnin og Ljónshjarta.“ Súrrealískur veruleiki Málefnið skiptir hann auðvitað gríðarlegu máli. „Ég missi strákinn minn þegar ég er þrítugur og það er náttúrulega nýr raunveruleiki fyrir mig. Elsti sonur minn er bara sex ára gamall þegar hann missir litla bróður sinn og allt í einu er þetta orðinn raunveruleikinn hans,“ segir Danni og bætir við að það hafi tekið tíma að reyna að átta sig á þessum nýja veruleika. „Hann spurði reglulega hvar Jökull væri en í dag skilur hann og er orðinn ellefu ára.“ Feðgarnir hjálpast svo að við að skipuleggja öfluga dagskrá. „Hann segir mér til dæmis hvaða tónlistarmenn hann langar mest að fá og maður reynir að láta það gerast.“ Tiplandi á tánum Danni segist annars mest megnis standa einn að skipulagi en að hann fái góðan stuðning. „Ég er kannski ekki nógu duglegur að biðja um aðstoð en þetta er bara svo stórt og mikilvægt fyrir mig að ég verð að fá að vera sem mest með puttana í þessu sjálfur.“ Sorgin segir hann að sé viðfangsefni sem auðvelt sé að forðast. „Fólk er ekkert endilega mikið að ræða sorgina við mig, kannski heldur það að það sé að hlífa mér og er mögulega tiplandi á tánum. En þetta verkefni hefur svolítið verið mín leið til að vinna úr þessu. Auðvitað vill maður halda minningu hans á lofti og svo er stóra málið auðvitað að vekja athygli á úrræðum fyrir krakka í sorg. Þessi félög sem við erum að styrkja bjóða upp á svo mikilvæg úrræði þar sem börn geta rætt við jafnaldra sína sem eru að ganga í gegnum svipuð áföll. Það eru ekkert allir sem vita af þessu og við viljum vekja athygli á þessu,“ segir Danni að lokum. Hér má nálgast nánari upplýsingar um Græna daginn sem verður haldinn í World Class á Tjarnarvöllum. Viðburðurinn er opinn öllum og tekið er á móti frjálsum framlögum ásamt því að varningur og veitingar verða til sölu þar sem öll salan rennur til góðgerðafélaganna. Danni Sæberg var viðmælandi í Ísland í dag árið 2023. 