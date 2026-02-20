Innlent

Aftur brotist inn í Húrra Reykja­vík

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Á rúmri viku hefur þrisvar sinnum verið brotist inn í verslunina Húrra Reykjavík á Hverfisgötu.
Á rúmri viku hefur þrisvar sinnum verið brotist inn í verslunina Húrra Reykjavík á Hverfisgötu. Vísir/Lýður Valberg

Í nótt var brotist inn í verslun Húrra Reykjavík á Hverfisgötu, í þriðja skipti á rúmri viku. Eigandann grunar að um sama mann sé að ræða. Lögreglan segir málið til rannsóknar.

„Þetta er klukkan 3:15 í nótt, þá eru dyrnar spenntar upp og öryggiskerfið fer í gang. Maður einsamall, mjög líklega sami maður og í hin skiptin, er inni í innan við tíu sekúndur,“ segir Sindri Snær Jensson, annar stofnandi Húrra Reykjavík.

Að sögn Sindra tók maðurinn bunka af stuttermabolum sem voru til sýnis og fór strax út. Bolirnir kosta á annað hundrað þúsund. Fimm mínútum eftir að maðurinn braust inn var lögreglan mætt á svæðið og starfsmaður Húrra. Þá fannst maðurinn hvergi.

Á rúmri viku hefur þrisvar sinnum verið brotist inn í verslunina. Í gær var greint frá því að þann 11. febrúar brutust þrír menn inn í verslunina og höfðu með sér þýfi úr versluninni sem kostar yfir milljón krónur. Mennirnir voru handsamaðir af lögreglu.

Viku síðar, aðfaranótt 19. febrúar, var aftur brotist inn í verslunina rétt fyrir klukkan þrjú. Einn þjófur spennti upp hurðina og hleypur þýfið á nokkrum hundruðum þúsunda. 

Hér má sjá myndskeið af innbrotinu 19. febrúar.

Erfitt að koma í veg fyrir glæpi

Sindra grunar að um sama mann sé að ræða og síðast þar sem hann var klæddur sömu buxum og skóm. 

„Líka af því að þetta virðist vera einstaklingur sem á mjög erfitt. Maður hefur rætt við þá sem eru að reka meðferðarheimili og það lenda allir á biðlistum og veggjum og fá enga aðstoð. Þá leiðist fólk út í eitthvað svona,“ segir hann.

Dagurinn í dag fari í að styrkja dyrnar svo ekki sé hægt að spenna þær aftur upp. 

„Það er mjög erfitt að koma í veg fyrir glæpi en við verðum allavega betur varin.“

Þrír handteknir vegna innbrots

„Lögreglan tjáði okkur að þau ætluðu að reyna endurheimta þýfið frá því í fyrrakvöld, það hefur ekki gengið,“ segir Sindri.

Ásmundur Rúnar Gylfason, aðstoðaryfirlögregluþjónn hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu, segir málið til rannsóknar. Þrír menn voru handteknir í kjölfar innbrotsins þann 11. febrúar og liggja undir grun.

Seinni tvö innbrotin eru enn til rannsóknar hjá lögreglu og hefur enginn verið handtekinn. 

„Við erum bæði að skoða myndefni sem okkur hefur borist og erum að bíða eftir myndefni. Við erum að reyna að bera kennsl á þá.“

Lögreglumál Reykjavík Verslun

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið