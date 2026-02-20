Aftur brotist inn í Húrra Reykjavík Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 20. febrúar 2026 10:54 Á rúmri viku hefur þrisvar sinnum verið brotist inn í verslunina Húrra Reykjavík á Hverfisgötu. Vísir/Lýður Valberg Í nótt var brotist inn í verslun Húrra Reykjavík á Hverfisgötu, í þriðja skipti á rúmri viku. Eigandann grunar að um sama mann sé að ræða. Lögreglan segir málið til rannsóknar. „Þetta er klukkan 3:15 í nótt, þá eru dyrnar spenntar upp og öryggiskerfið fer í gang. Maður einsamall, mjög líklega sami maður og í hin skiptin, er inni í innan við tíu sekúndur,“ segir Sindri Snær Jensson, annar stofnandi Húrra Reykjavík. Að sögn Sindra tók maðurinn bunka af stuttermabolum sem voru til sýnis og fór strax út. Bolirnir kosta á annað hundrað þúsund. Fimm mínútum eftir að maðurinn braust inn var lögreglan mætt á svæðið og starfsmaður Húrra. Þá fannst maðurinn hvergi. Á rúmri viku hefur þrisvar sinnum verið brotist inn í verslunina. Í gær var greint frá því að þann 11. febrúar brutust þrír menn inn í verslunina og höfðu með sér þýfi úr versluninni sem kostar yfir milljón krónur. Mennirnir voru handsamaðir af lögreglu. Viku síðar, aðfaranótt 19. febrúar, var aftur brotist inn í verslunina rétt fyrir klukkan þrjú. Einn þjófur spennti upp hurðina og hleypur þýfið á nokkrum hundruðum þúsunda. Hér má sjá myndskeið af innbrotinu 19. febrúar. Erfitt að koma í veg fyrir glæpi Sindra grunar að um sama mann sé að ræða og síðast þar sem hann var klæddur sömu buxum og skóm. „Líka af því að þetta virðist vera einstaklingur sem á mjög erfitt. Maður hefur rætt við þá sem eru að reka meðferðarheimili og það lenda allir á biðlistum og veggjum og fá enga aðstoð. Þá leiðist fólk út í eitthvað svona,“ segir hann. Dagurinn í dag fari í að styrkja dyrnar svo ekki sé hægt að spenna þær aftur upp. „Það er mjög erfitt að koma í veg fyrir glæpi en við verðum allavega betur varin.“ Þrír handteknir vegna innbrots „Lögreglan tjáði okkur að þau ætluðu að reyna endurheimta þýfið frá því í fyrrakvöld, það hefur ekki gengið,“ segir Sindri. Ásmundur Rúnar Gylfason, aðstoðaryfirlögregluþjónn hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu, segir málið til rannsóknar. Þrír menn voru handteknir í kjölfar innbrotsins þann 11. febrúar og liggja undir grun. Seinni tvö innbrotin eru enn til rannsóknar hjá lögreglu og hefur enginn verið handtekinn. „Við erum bæði að skoða myndefni sem okkur hefur borist og erum að bíða eftir myndefni. Við erum að reyna að bera kennsl á þá.“ Lögreglumál Reykjavík Verslun Mest lesið Spyr hvort skoða þurfi mögulega árekstra eiginmanns ráðherra og fráfarandi forstjóra Innlent „Áratuga afturför“ og frost í greininni Innlent „Mitt mat að þetta sé ekki peninganna virði“ Innlent Leggja til að stakt veggjald yfir nýja Ölfusárbrú verði 495 krónur Innlent „Mjög, mjög sorglegt“ Erlent Huldumaður gaf gullstangir til að laga vatnslagnir borgarinnar Erlent Krefjast þess að Ísland skilgreini byltingarvörðinn sem hryðjuverkasamtök Innlent Áfram húsleit á fyrra heimili Andrews Erlent Opið í Bláfjöllum í dag Innlent Meirihluti vill frekar tvö stutt vetrarfrí en eitt lengra Innlent Fleiri fréttir Aftur brotist inn í Húrra Reykjavík Segir uppspuna að Mogginn sé að hætta að koma út á prenti Spyr hvort skoða þurfi mögulega árekstra eiginmanns ráðherra og fráfarandi forstjóra Opið í Bláfjöllum í dag Ásmundur Einar yfir strákanefnd dómsmálaráðherra Bráðamóttakan megi ekki vera „forarpyttur sýkinga og hættu“ Meirihluti vill frekar tvö stutt vetrarfrí en eitt lengra Leggja til að stakt veggjald yfir nýja Ölfusárbrú verði 495 krónur Krefjast þess að Ísland skilgreini byltingarvörðinn sem hryðjuverkasamtök „Áratuga afturför“ og frost í greininni Máttu reka leiðsögumann sem ók vinnubíl próflaus Jötunheimar á Selfossi verður tólf deilda leikskóli „Mitt mat að þetta sé ekki peninganna virði“ Lögregla fylgdist með netsvikum í rauntíma Sérsveitin kölluð út en engum skotum reyndist hleypt af Söguleg handtaka og umdeildir skannar Brotist inn í leikskóla í Reykjavík Allt tiltækt slökkvilið slökkti sinueld Bráðabirgðaákvæði um kosningar í Grindavík samþykkt á þingi Hollenski skákmeistarinn og Íslandsvinurinn Jan Timman er látinn Braut ítrekað á stjúpdóttur og bar fyrir sig kynferðislega svefnröskun Rannsóknarprófessor og stofnandi Bláa lónsins hlutu Ásuverðlaunin Níu ára fangelsi fyrir að nauðga fatlaðri konu ítrekað Skipulagsstofnun lögð niður Finnst Samfylkingin hafa komið ómaklega fram við sig Tíu ára fangelsi fyrir að verða manni að bana í Kiðjabergi Tvö innbrot á einni viku: Þýfi upp á aðra milljón Rósa Björk býður sig fram í formann VG Framkvæmdir við Fontana trufluðu hitaveitu á Laugarvatni Hætta að rukka foreldra fyrir leikskólapláss í Ölfusi Sjá meira