Opið í Bláfjöllum í dag

Bláfjöll „Loksins, loksins," segir á heimasíðu Bláfjalla en þar er greint frá því að brekkurnar opni í fyrsta skipti í tæpt ár seinna í dag. Þetta eru eflaust gleðifréttir fyrir börn og foreldra í vetrarfríi en það hófst í mörgum skólum í gær.

„Þó að það væri ekki vetrarfrí þá gæti ég lofað þér því að það verður allt fullt í dag, það verður örugglega alltof mikið af fólki," segir Einar Bjarnason rekstrarstjóri Bláfjalla í samtali við fréttastofu.

Það var síðast opið í stólalyfturnar fyrir um ári síðan. Flestar brekkur á hinni svokölluðu Heimatorfu eiga að opna, svo sem Drottningin og Hérastubbur. Sem stendur er kalt í fjallinu eða um -4° og átta metrar á sekúndu en það á að lægja með morgninum. Bæði skíða og brettaleigan verða opnar og einnig veitingasalan. Rútan fer svo samkvæmt föstudagsáætlun en hún gengur meðal annars frá Ásgarði í Garðabæ og N1 Hringbraut.

„Við náðum að opna í einn dag í janúar, bara á barnasvæðinu samt. Annars hefur ekki verið opið síðan í fyrravor, þetta er fyrsti dagurinn þar sem við getum opnað stólalyfturnar í tæpt ár," segir Einar.

„Þetta er algjörlega eingöngu framleiddur snjór í þessum fáu brekkum sem verða opnar," segir Einar en snjóvélarnar í Bláfjöllum eru búnar að vera á fullu síðustu daga samkvæmt honum.

Fréttin hefur verið uppfærð.