Brotist var inn í leikskóla í umdæmi lögreglustöðvar eitt í dag. Hún sinnir verkefnum í miðborginni, vesturborginni og á Seltjarnarnesi.
Fram kemur í dagbók Lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu að framið hefði verið innbrot í leikskóla og fataverslun í hverfi 101 og munum þaðan stolið. Ekkert meira kemur fram og því ekki ljóst hvort leikskólinn umræddi sé staddur í hverfi 101 eða þá hvort munum hafi verið stolið þaðan.
Veistu meira um málið? Þú getur sent okkur fréttaskot hér eða sent okkur línu á ritstjorn@visir.is.