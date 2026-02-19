Innlent

Brotist inn í leik­skóla í Reykja­vík

Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar
Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu sinnti ýmsum verkefnum í dag.
Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu sinnti ýmsum verkefnum í dag. Vísir/Vilhelm

Brotist var inn í leikskóla í umdæmi lögreglustöðvar eitt í dag. Hún sinnir verkefnum í miðborginni, vesturborginni og á Seltjarnarnesi.

Fram kemur í dagbók Lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu að framið hefði verið innbrot í leikskóla og fataverslun í hverfi 101 og munum þaðan stolið. Ekkert meira kemur fram og því ekki ljóst hvort leikskólinn umræddi sé staddur í hverfi 101 eða þá hvort munum hafi verið stolið þaðan.

Veistu meira um málið? Þú getur sent okkur fréttaskot hér eða sent okkur línu á ritstjorn@visir.is.

Lögreglumál Reykjavík

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið