Framkvæmdir standa nú yfir á fullum krafti við byggingu nýs leikskóla á Selfossi en skólinn, sem er sex deilda í dag verður tólf deilda og þar með stærsti 12 deilda leikskóli landsins undir sama þaki. Fulltrúar leikskólabarnanna hjálpuðu fullorðna fólkinu við að taka fyrstu skóflustunguna að nýbyggingunni.
Fyrsta skóflustungan að nýju sex deilda byggingunni, sem verður viðbygging við leikskólann Jötunheima var tekin nýlega af fulltrúum Sveitarfélagsins Árborgar, starfsfólki Jötunheima og fulltrúar barnanna hjálpuðu við að taka fyrstu skóflustunguna með fullorðna fólkinu. Jarðvegsframkvæmdir standa nú yfir á fullum krafti en nýja viðbyggingin á að vera tilbúin haustið 2027.
„Þetta er gríðarlega spennandi tækifæri, virkilega . Í dag erum við með 182 börn þannig að þetta verður dálítil stækkun,” segir Júlíanna Tyrfingsdóttir, leikskólastjóri Jötunheima.
„Það er áætlað að því gefnu að nú eru framkvæmdir að hefjast að þá haustið 2027 getum við tekið viðbygginguna í notkun. Kostnaðurinn er allt að einum milljarði króna þegar allt er talið í lokin. Vonandi verður þetta náttúrulega hagkvæmara, við fengum mjög gott tilboð núna í jarðvinnuna,” segir Bragi Bjarnason, bæjarstjóri.
Og vegna mikillar fjölgunar íbúa á Selfossi stendur til að byggja við fleiri leikskóla í bæjarfélaginu.
„Já, við þurfum að jafnaði eina til tvær deildir á ári til að geta þjónustað íbúana okkar. Við erum núna að bæta við í leikskólanum Árbæ á næsta ári,” segir Bragi.
En hvað með biðlista í leikskóla Árborgar, verður hann enginn eftir að nýja viðbyggingin verður tekin í notkun við Jötunheima eða hvað?
„Vonandi, sem minnst, vonandi getum við tekið, sem flest börn inn á viðráðanlegum tíma en það ræðst svolítið líka af íbúafjölgun og samsetningunni, sem kemur hjá okkur en við viljum alltaf reyna að þjónusta íbúana sem best,” segir Bragi að endingu.