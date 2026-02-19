Innlent

Það sem far­þegarnir sjá ekki í innan­lands­fluginu

Kristján Már Unnarsson skrifar
Farþegar á leið til Akureyrar ganga um borð í Dash 8 Q400-vél Icelandair á Reykjavíkurflugvelli.
Farþegar á leið til Akureyrar ganga um borð í Dash 8 Q400-vél Icelandair á Reykjavíkurflugvelli. Egill Aðalsteinsson

Það eru annir á Reykjavíkurflugvelli að vetrarmorgni, flugvélar að koma og fara. Áhöfn frá Norlandair, nýkomin úr sjúkraflugi, er að gera sjúkraflugvélina klára fyrir næsta útkall. Áhöfn Icelandair er að koma úr flugi frá Egilsstöðum og önnur að búa sig undir flug til Akureyrar. Fjær sjáum við aðra flugvél Norlandair aka frá Flugfélagsafgreiðslunni.

Þannig hefst þáttur Flugþjóðarinnar á Sýn+ um innanlandsflotann. Þar kynnast áhorfendur áskorunum í innanlandsfluginu. Við fylgjum fjögurra manna áhöfn Dash 8 Q400-vélar Icelandair í áætlunarflugi milli Reykjavíkur og Akureyrar og í flugtakinu sitjum við í stjórnklefanum.

Á meðan við fljúgum norður fræðumst við um þær flugvélartegundir sem borið hafa uppi innanlandsflugið en einnig Færeyja- og Grænlandsflugið. Hér má sjá upphafsmínútur þáttarins:

Í gömlum skúrum á Reykjavíkurflugvelli skyggnumst við bakvið tjöldin. Flugafgreiðslan, opnuð árið 1949, er þó enn í fullri notkun. Aðrar þjónustubyggingar innanlandsflugsins, sem Magnús Sigurjónsson, flugrekstrarstjóri innanlandsflugs Icelandair, sýnir okkur, eru jafnvel eldri og nokkrar frá árum síðari heimsstyrjaldar.

Magnús Sigurjónsson, flugrekstrarstjóri innanlandsflugs Icelandair, sýnir skúraþyrpinguna sem hýsir starfsemina.Egill Aðalsteinsson

Í áhafnaherbergi eru þeir Jóhann Ingi Sigtryggsson flugstjóri og Egill Andri Jóhannesson flugmaður ásamt flugfreyjunum Eddu Björk Friðriksdóttur og Evu Maríu Hilmarsdóttur að undirbúa næstu brottför.

Jóhann Ingi Sigtryggsson flugstjóri og Egill Andri Jóhannesson flugmaður fara yfir flugáætlunina í spjaldtölvunum.Egill Aðalsteinsson

Þegar flugvélin er komin í flugtaksstöðu prófar Egill Andri stýrin, farið er yfir tékklistann en síðan gefur Jóhann flugstjóri allt í botn. Tveir öflugir hreyflar, samtals yfir ellefu þúsund hestöfl, sjá til þess að flugvélin þýtur af stað. Hún er komin á yfir tvöhundruð kílómetra hraða þegar Jóhann tekur í stýrið og flugvélin lyftist af brautinni.

Flugfreyjurnar Edda Björk Friðriksdóttir og Eva María Hilmarsdóttir undirbúa næstu brottför.Egill Aðalsteinsson

Hraðinn eykst og Andri tekur hjólin upp. Flugvélin tekur stefnuna yfir Kársnesið og klifrar hratt. Jóhann er enn að handfljúga en brátt setur hann sjálfstýringuna á. Flugfreyjurnar eru viðbúnar því að það geti orðið hristingur á leiðinni. Núna sé tíð ælupoka.

Þetta er fimmtándi þáttur Flugþjóðarinnar og sá þriðji í þriðju seríu. Áskrifendur geta séð alla þættina á streymisveitunni Sýn+. Hér má fræðast um efni þriðju þáttaraðar:

