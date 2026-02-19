Tíu ára fangelsi fyrir að verða manni að bana í Kiðjabergi Árni Sæberg skrifar 19. febrúar 2026 15:06 Málið varðar atvik sem áttu sér stað í sumarhúsi í Kiðjabergi í apríl árið 2024. Vísir/Vilhelm Gedirninas Saulys, litáískur karlmaður, hefur verið sakfelldur fyrir meiri háttar líkamsárás sem leiddi til dauða í sumarhúsi í Kiðjabergi í apríl árið 2024 og dæmdur til tíu ára fangelsisvistar. Dómur Landsréttar þess efnis var kveðinn upp klukkan 15 en dómurinn hefur ekki verið birtur og því liggja forsendur hans ekki fyrir að svo stöddu. Elimar Hauksson, verjandi Gedirninas, segir í samtali við Vísi að niðurstaðan hafi komið honum á óvart og séu mikil vonbrigði. Málinu verði áfrýjað og fyrirséð sé að áfrýjunarleyfi fáist, þar sem Gedirninas hafi verið sýknaður í héraði en sakfelldur í Landsrétti. Aðalkrafa fyrir Hæstarétti verði frávísun frá héraði vegna óskýrleika ákæru. Upphaflega vísaði Héraðsdómur Suðurlands málinu frá dómi á þeim grundvelli. Landsréttur sneri þeim úrskurði héraðsdóms og ekki var hægt að kæra þá niðurstöðu til Hæstaréttar. Elimar telur, miðað við fordæmi Hæstaréttar frá því að hann var eini áfrýjunardómstóll landsins og tók því á frávísunarúrskurðum, að Hæstiréttur muni fallast á kröfu um frávísun frá héraðsdómi. Sakfelldur fyrir minni háttar líkamsárás í héraði Í málinu var litáískur karlmaður ákærður fyrir sérstaklega hættulega líkamsárás sem var sögð hafa orðið til þess að Litái á fertugsaldri hlaut bana af. Hin meinta árás mun hafa átt sér stað í sumarhúsi í Kiðjabergi í Grímsnes- og Grafningshreppi á laugardagsmorgni þann 20. apríl í fyrra. Litáanum var gefið að sök að hafa beitt manninn margþættu ofbeldi sem beindist að höfði, hálsi og líkama hans. Fyrir vikið hefði hann hlotið margþætta áverka. Hann er talinn hafa látist vegna heilaáverka. Maðurinn var í héraði dæmdur fyrir að veitast að hinum látna en ekki var talið sannað að árásin hefði leitt til dauða hins látna. Hæfileg refsing fyrir það var að mati héraðsdóms tveggja mánaða skilorðsbundið fangelsi, en litið var til þess að maðurinn hafði ekki áður gerst sekur um brot hér á landi, og vegna þess að hann játaði. Ríkissaksóknari sætti sig ekki við niðurstöðuna Ríkissaksóknari ákvað að áfrýja niðurstöðu Héraðsdóms Suðurlands í ágúst síðastliðnum. Dómsmál Manndráp í Kiðjabergi Mest lesið Andrew handtekinn á heimili sínu Erlent „Hann reyndi að lokka þær inn í bílinn“ Innlent „Ekki af hinu góða og líklegra til að valda skaða“ Innlent Forstjóri Deloitte sýknaður af ákæru fyrir kynferðisbrot Innlent Karl III: Réttlætið verður að hafa sinn gang Erlent Guðmundi Inga hafnað Innlent „Við systkinin erum bara vinnandi fólk“ Innlent Það sem farþegarnir sjá ekki í innanlandsfluginu Innlent Árekstur á Sprengisandi Innlent Tengiltvinnbílar þrefalt eyðslufrekari en framleiðendur segja Erlent Fleiri fréttir Tvö innbrot á einni viku: Þýfi upp á aðra milljón Rósa Björk býður sig fram í formann VG Framkvæmdir við Fontana trufluðu hitaveitu á Laugarvatni Hætta að rukka foreldra fyrir leikskólapláss í Ölfusi Árekstur á Sprengisandi Vistmenn á Hjalteyri krefjast bóta sem þeim var lofað Það sem farþegarnir sjá ekki í innanlandsfluginu Guðmundi Inga hafnað „Ekki af hinu góða og líklegra til að valda skaða“ Forstjóri Deloitte sýknaður af ákæru fyrir kynferðisbrot Ánægjulegt að þriðji hagfræðingurinn sé fundinn „Hann reyndi að lokka þær inn í bílinn“ Fallni prinsinn handtekinn og undirboð á fasteignamarkaði aukast Heitavatnslög gaf sig í Varmahlíðarskóla Miðflokkurinn skarar fram úr í kjördæmi formannsins „Fjölskyldur eru margar í algjörri spennitreyju“ Fleiri telja Bandaríkin andstæðing en bandamann Bein útsending: Heimilisleysi á Íslandi Ráðist á ungan dreng með piparúða „Alltaf hætta á stigmögnun með þá utanríkisstefnu sem Rússland rekur“ Gestafjöldi verður ekki takmarkaður við fimm þúsund Þurfi að útkljá hver er að misskilja hvern Gaut ellefu íslenskum fjárhundum sem er heimsmet „Við systkinin erum bara vinnandi fólk“ Litir víkja fyrir nútímanum víðast hvar Málið verði flutt upp á nýtt með nýju vitni Með Alzheimer en gæti beðið í fjögur ár Braut á ungri bróðurdóttur sinni sem bjó á heimilinu Nauðgari hélt því fram að Snapchat-skilaboð væru ekki frá honum Jón Gunnarsson biðst afsökunar á orðum sínum Sjá meira