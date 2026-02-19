Innlent

Tíu ára fangelsi fyrir að verða manni að bana í Kiðja­bergi

Málið varðar atvik sem áttu sér stað í sumarhúsi í Kiðjabergi í apríl árið 2024.
Gedirninas Saulys, litáískur karlmaður, hefur verið sakfelldur fyrir meiri háttar líkamsárás sem leiddi til dauða í sumarhúsi í Kiðjabergi í apríl árið 2024 og dæmdur til tíu ára fangelsisvistar. 

Dómur Landsréttar þess efnis var kveðinn upp klukkan 15 en dómurinn hefur ekki verið birtur og því liggja forsendur hans ekki fyrir að svo stöddu.

Elimar Hauksson, verjandi Gedirninas, segir í samtali við Vísi að niðurstaðan hafi komið honum á óvart og séu mikil vonbrigði. Málinu verði áfrýjað og fyrirséð sé að áfrýjunarleyfi fáist, þar sem Gedirninas hafi verið sýknaður í héraði en sakfelldur í Landsrétti.

Aðalkrafa fyrir Hæstarétti verði frávísun frá héraði vegna óskýrleika ákæru. Upphaflega vísaði Héraðsdómur Suðurlands málinu frá dómi á þeim grundvelli. Landsréttur sneri þeim úrskurði héraðsdóms og ekki var hægt að kæra þá niðurstöðu til Hæstaréttar.

Elimar telur, miðað við fordæmi Hæstaréttar frá því að hann var eini áfrýjunardómstóll landsins og tók því á frávísunarúrskurðum, að Hæstiréttur muni fallast á kröfu um frávísun frá héraðsdómi.

Sakfelldur fyrir minni háttar líkamsárás í héraði

Í málinu var litáískur karlmaður ákærður fyrir sérstaklega hættulega líkamsárás sem var sögð hafa orðið til þess að Litái á fertugsaldri hlaut bana af. Hin meinta árás mun hafa átt sér stað í sumarhúsi í Kiðjabergi í Grímsnes- og Grafningshreppi á laugardagsmorgni þann 20. apríl í fyrra.

Litáanum var gefið að sök að hafa beitt manninn margþættu ofbeldi sem beindist að höfði, hálsi og líkama hans. Fyrir vikið hefði hann hlotið margþætta áverka. Hann er talinn hafa látist vegna heilaáverka. Maðurinn var í héraði dæmdur fyrir að veitast að hinum látna en ekki var talið sannað að árásin hefði leitt til dauða hins látna.

Hæfileg refsing fyrir það var að mati héraðsdóms tveggja mánaða skilorðsbundið fangelsi, en litið var til þess að maðurinn hafði ekki áður gerst sekur um brot hér á landi, og vegna þess að hann játaði.

Ríkissaksóknari sætti sig ekki við niðurstöðuna

Ríkissaksóknari ákvað að áfrýja niðurstöðu Héraðsdóms Suðurlands í ágúst síðastliðnum.

Dómsmál Manndráp í Kiðjabergi

