Í hádegisfréttum segjum við frá handtöku Andrews Mountbatten Windsor í morgun á Bretlandseyjum en prinsinn fyrrverandi er í vondum málum, grunaður um að hafa lekið viðskiptaleyndarmálum til vina sinna.
Þá verður rætt við formann Félags heimilislækna sem gagnrýnir markaðsefni heilsufyrirtækisins Intuens og segir heilskoðanir sem fyrirtækið býður upp á gera meira slæmt en gott.
Að auki tökum við stöðuna á fasteignamarkaði hér á landi en nýjar tölur sýna fram á að undirboð á þeim markaði færist nú í aukana.
Í sportpakka dagsins verður svo farið yfir Bónus deild karla þar sem spennan er mikil og þá er hún ekki minni í kvennadeildinni.