Fallni prinsinn hand­tekinn og undir­boð á fast­eigna­markaði aukast

Gunnar Reynir Valþórsson skrifar
Hádegismynd

Í hádegisfréttum segjum við frá handtöku Andrews Mountbatten Windsor í morgun á Bretlandseyjum en prinsinn fyrrverandi er í vondum málum, grunaður um að hafa lekið viðskiptaleyndarmálum til vina sinna.

Þá verður rætt við formann Félags heimilislækna sem gagnrýnir markaðsefni heilsufyrirtækisins Intuens og segir heilskoðanir sem fyrirtækið býður upp á gera meira slæmt en gott. 

Að auki tökum við stöðuna á fasteignamarkaði hér á landi en nýjar tölur sýna fram á að undirboð á þeim markaði færist nú í aukana. 

Í sportpakka dagsins verður svo farið yfir Bónus deild karla þar sem spennan er mikil og þá er hún ekki minni í kvennadeildinni.

Hádegisfréttir Bylgjunnar

