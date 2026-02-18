„Alltaf hætta á stigmögnun með þá utanríkisstefnu sem Rússland rekur“ Smári Jökull Jónsson skrifar 18. febrúar 2026 22:01 Michael Claesson er yfirmaður sænska hersins. Vísir/Lýður Valberg Æðsti yfirmaður sænska hersins segir alltaf hættu á stigmögnun á Norður-Atlantshafi með þá utanríkismálastefnu sem Rússar reka. Æfingar flughersins hér á landi séu mikilvægar og Íslendingar sinni sínu hlutverki afar vel. Flugsveit sænska flughersins mun sinna loftrýmisgæslu í íslenskri lofthelgi næstu vikurnar. Svíar leggja til sex stríðsþotur í verkefnið en auk þeirra hafa danskar og þýskar herþotur tekið þátt í hinu svokallaða Arctic Sentry verkefni Atlantshafsbandalagsins. Þá hófst opinber heimsókn Friðriks 10. Danakonungs til Grænlnads í morgun en hún er farin í kjölfar hótana Donald Trump Bandaríkjaforseta um mögulega yfirtöku Grænlands. Æðsti yfirmaður sænska hersins kom hingað til lands í gær og fundaði með skrifstofustjóra og og starfsmönnum varnarmálaskrifstofu Íslands. Hann segir málefni Norðurslóða sífellt fyrirferðarmeiri og afar mikilvægt að greina allar mögulegar sviðsmyndir. „Það er alltaf hætta á stigmögnun með þá utanríkisstefnu sem Rússland rekur. Þess vegna er mikilvægt innan bandalagsins og NATO að vera sýnileg á þessu svæði og með nálgun sem byggist á fælingu, þ.e. að fæla Rússa frá því að beita hervaldi í okkar nærumhverfi,“ sagði Michael Claesson yfirmaður sænska hersins. „Þið sinnið því mjög vel“ Þó Svíar séu nýlega gengnir í Nato segir hann Svíþjóð ekki nýtt land og hafi oft sinnt verkefnum utan heimalandsins. Mikilvægi samvinnu NATO-ríkjanna sé þó mikið og hið herlausa Ísland gegni stóru hlutverki. „Það gengur afar vel. Staðan í Norður-Atlantshafi er þannig að hér koma þjóðir með flugheri sína sem gerir það að verkumað við getum æft saman og það nýtist bandalaginu vel.“ Ísland býr ekki yfir neinum her, hvernig getum við hjálpað til? „Framlag Íslands sem gestgjafaríki er afar mikilvægt og þið sinnið því mjög vel.“ Skilaboðin fyrst og fremst til Rússlands Varnarmálaskrifstofa Íslands ásamt utanríkisráðuneytinu heldur utan um heimsókn sænska hersins hér á landi. „Við eigum regluleg og mjög góða samskipti við yfirmenn herafla NATO-ríkja og sérstaklega Norðurlanda. Það er mjög gott að taka á móti honum hér og hann sér þá hvernig sænski flugherinn er að vinna hér í tengslum við loftrýmisgæsluna,“ sagði Jónas Allansson skrifstofustjóri varnarmálaskrifstofu Íslands. Jónas Allansson er skrifstofustjóri varnarmálaskrifstofu Íslands.Vísir/Lýður Valberg Hann segir mikilvægt að senda skilaboð um fælingu og varnir fyrir Íslands. „Við erum fyrst og fremst að senda skilaboð til Rússlands. Það er mjög mikilvægt að það komi fram af hálfu bandalagsríkja að viðvera og fæling sé til staðar hér eins og annars staðar þó mesta áherslan sé á landamærin í austri.“ „Þó við séum herlaus þá erum við ekki varnarlaus“ NATO standi mjög sterkt hernaðarlega og mikilvægt sé a sýna getu þess á krefjandi tímum á Norðurslóðum. „Evrópa er að styrkja sig og er að leggja meiri framlög til varnarmála. Það er verið að auka liðsafla og heilt yfir stendur bandalagið mjög sterkt og sendir mjög skýr skilaboð um það.“ Hann segir bandamenn okkar meta framlag Íslands mikils. „Það þarf að hafa í huga að þó við séum herlaus þá erum við ekki varnarlaus. Við leggjum mikið af mörkum og erum að styðja okkar bandamenn sem hafa getu og liðsafla til að vinna á okkar svæði. Án þess stuðnings þá væri mjög erfitt að vinna þau verkefni sem bandalagið þarf að vinna á Norður-Atlantshafi. Það svæði skiptir gríðarlega miklu máli fyrir öryggi Norður-Ameríku og fyrir Evrópu og það skilja okkar bandamenn mjög vel og meta okkar framlag,“ sagði Jónas að lokum. Utanríkismál Öryggis- og varnarmál Svíþjóð