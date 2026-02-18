Innlent

Tekur tíma­bundið við Fram­sóknar­flokknum

Árni Sæberg skrifar
Sigurjón er nýr framkvæmdastjóri Framsóknar, tímabundið.
Sigurjón er nýr framkvæmdastjóri Framsóknar, tímabundið. Framsókn

Sigurjón Jónsson hefur verið ráðinn tímabundið í starf framkvæmdastjóra Framsóknarflokksins og þingflokks Framsóknar. Sigurjón tekur við starfinu af Helga Héðinssyni sem gegnt hefur starfinu undanfarin þrjú ár.

Í tilkynningu þess efnis á vef Framsóknarflokksins segir að Sigurjón sé með með BSc próf í markaðsfræðum frá Auburn Montgomery háskólanum í Alabama og hafi víðtæka reynslu af kynningarmálum og pólitísku starfi.

Sigurjón hafi verið aðstoðarmaður Willums Þórs Þórssonar, heilbrigðisráðherra á árunum 2022 til 2025. Áður hafi Sigurjón verið starfsmaður þingflokks Framsóknar 2020 til 2022 og sinnt ýmsum verkefnum á sviði kynningamála. Sigurjón komi úr grasrót Framsóknar og hafi sinnt fjölmörgum trúnaðarstörfum fyrir flokkinn undanfarna tvo áratugi.

Sigurjón eséí sambúð með Tinnu Rún Davíðsdóttir Hemstock, verslunareiganda, og eiga þau saman tvo syni.

„Ný forysta Framsóknar býður Sigurjón velkominn til starfa. Sigurjón hefur nú þegar hafið störf. Ný forysta Framsóknar vill einnig þakka Helga Héðinssyni kærlega fyrir sín störf. Helgi hefur starfað sem framkvæmdastjóri Framsóknar síðastliðin þrjú ár og sinnt því starfi af miklum metnaði.“

Framsóknarflokkurinn Vistaskipti

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið