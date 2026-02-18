Niðursveiflan á vinnumarkaði sé mjög djúp Tómas Arnar Þorláksson skrifar 18. febrúar 2026 12:06 Unnur Sverrisdóttir er forstjóri vinnumálastofnunar. vísir/einar Reiknað er með að atvinnuleysi mælist yfir fimm prósentum í febrúar. Forstjóri Vinnumálastofnunar segir skýr merki um töluverða kólnun á vinnumarkaði. Atvinnuleysi er meira en undanfarin ár og fá störf eru í boði. Ásgeir Jónsson seðlabankastjóri og Þórarinn G. Pétursson varaseðlabankastjóri peningastefnu mættu fyrir efnahags- og viðskiptanefnd Alþingis á opnum fundi í gær þar sem skýrsla peningastefnunefndar Seðlabankans var til umræðu. Þar kom fram að skýr merki væru um kólnun á vinnumarkaði. Því til stuðnings var bent á nýlega könnun meðal fyrirtækja þar sem kannað var hvort skortur væri á vinnuafli. Seðlabankinn stendur fyrir könnuninni reglulega. Aðeins tíu prósent fyrirtækja svöruðu játandi. Eftir því sem fram kemur í frétt Viðskiptablaðsins hefur hlutfallið aðeins tvisvar mælst jafn lágt. Það er í kjölfar efnahagshrunsins og þegar heimsfaraldur Covid 19 gekk yfir. Djúp sveifla Unnur Sverrisdóttir, forstjóri Vinnumálastofnunar, segir atvinnuleysi mælast hærra en undanfarin ár. „Við finnum fyrir töluverðri kólnun á vinnumarkaði núna. Þetta hefur aukist svona jafnt og þétt núna skráð atvinnuleysi hjá okkur síðustu mánuði hjá okkur. Núna í janúar mældist það 4,9 prósent en var 4,2 prósent fyrir ári síðan og 3,8 árið þar á undan. Þó að þessar árstíðarbundnu sveiflur séu alltaf til staðar á vinnumarkaði þá er þessi mjög djúp.“ Þórarinn sagði á fundinum í gær að hlutfall milli lausra starfa og atvinnulausra væri nú komið niður í hálfan. Það þýði að fyrir hvert laust starf séu tveir atvinnulausir að keppa um það. Fyrir ári hafi tvö störf verið laus fyrir hvern atvinnulausan. Þetta ætti að minnka spennu á vinnumarkaði. Vonandi betri tíð með hækkandi sól Það einkenni þessa sveiflu að fleiri atvinnulausir keppist um sömu störf en oft áður. Úrvalið og fjölbreytni starfa sé jafnframt minna. „Það er bara að fækka. Það fækkar lausum störfum. Það er alveg ljóst. Það er merkjanlegt. Síðasta ársfjórðung. Þá hefur orðið fækkun miðað við árin á undan.“ Töluverður fjöldi leiti til stofnunarinnar eftir aðstoð. „Langtímaatvinnuleysi hefur aðeins aukist á milli ára líka. Við erum að spá 5,1 prósent atvinnuleysi í febrúar en vonandi fer landið að rísa í mars og apríl, þegar að sumarstörfin byrja að detta inn hjá okkur.“ Vinnumarkaður Atvinnurekendur Mest lesið Árásarmaðurinn á blótinu með langan brotaferil á bakinu Innlent Loka sundlaugum fram yfir helgi vegna kuldans Innlent Eigi að „brenna barnaverndarkerfið til grunna og byrja aftur“ Innlent „Hvaðan kom þetta fyrirbæri eiginlega hér inn á þing?“ Innlent Snjókoman náði ekki yfir Hellisheiðina Veður Ákærður fyrir að skilja kærustuna eftir á fjallinu Erlent „Þetta hefði ekki þurft að fara svona“ Innlent Hræddur um að öfugur hvati leiði til fjölgunar öryrkja Innlent Lindsay Graham hafi hellt sér yfir Frederiksen og sagt Trump geta tekið Grænland Erlent Engin breyting þó veðmálakóngur sé einn eftir Innlent Fleiri fréttir Vísbendingar um að þúsund börn á Íslandi sæki ekki skóla Niðursveiflan á vinnumarkaði sé mjög djúp „Hvaðan kom þetta fyrirbæri eiginlega hér inn á þing?“ Landsvirkjun fagnar fleiri nýtingarkostum í rammaáætlun Refsað fyrir að loka á konu og keyra yfir fætur hennar Hræddur um að öfugur hvati leiði til fjölgunar öryrkja Ekki viss um að hægt sé að lappa upp á samband Evrópu og Bandaríkjanna Gengu tíu kílómetra til að geta óskað eftir aðstoð Maðurinn sem lýst var eftir fundinn Bein útsending: Umhverfið í hnattrænu samhengi Eigi að „brenna barnaverndarkerfið til grunna og byrja aftur“ Engin breyting þó veðmálakóngur sé einn eftir Árásarmaðurinn á blótinu með langan brotaferil á bakinu Loka sundlaugum fram yfir helgi vegna kuldans Hvítt í kortunum og snjómokstursteymið í startholunum Getur ekki séð að „heimsendaspár gagnrýnendanna“ séu að rætast „Algjörlega óboðlegt hvernig þetta hefur verið undanfarin ár“ Hafna kröfum bálstofunnar um endurskoðun starfsleyfis „Þetta hefði ekki þurft að fara svona“ Enn enginn matur á boðstólum félagsmiðstöðvanna Sáttur við að staða hans sé auglýst Holtavirkjun og Skrokkölduvirkjun í orkunýtingarflokk Neitar að hafa nauðgað stúlku milli trjáa Annað hvort í pólitíkina eða á eftirlaun Fleiri reita hár sitt yfir skorti á þrifum en nagladekkjum Kvikuhlaup og eldgos enn líklegasta sviðsmyndin Grásleppan hleypir upp störfum þingsins Hættur sem framkvæmdastjóri Framsóknar Fyrrverandi markvörður vill fram fyrir Miðflokk Viðgerð vegna eldsvoða að ljúka og Landspítali fær pláss Sjá meira