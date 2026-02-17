Getur ekki séð að „heimsendaspár gagnrýnendanna“ séu að rætast Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 17. febrúar 2026 22:16 Sólveig Anna segir það engin geimvísindi að fjármagna þurfi leikskólastarfið. Vísir/Lýður Valberg Nýtt Reykjavíkurmódel í leikskólamálum var kynnt í dag. Leikskólastjórar, sem kröfðust breytinga fyrr í mánuðinum segja nýja kerfið hafa bæði kosti og galla. Formaður Eflingar segir tillögurnar jákvæðar, loks sé verið að grípa til aðgerða sem eru bæði í þágu starfsmanna leikskólanna en einnig þeirra á almennum vinnumarkaði. Í byrjun mánaðar kröfðust yfir sextíu leikskólastjórar í leikskólum Reykjavíkurborgar aðgerða og lýstu yfir vonbrigðum með að ákveðið hafi verið að fresta gildistöku Reykjavíkurleiðarinnar. Nú í dag kynntu fulltrúar meirihluta borgarstjórnar Reykjavíkurleiðina í leikskólamálum borgarinnar. Meðal aðgerða er að bjóða upp á gjaldfrjálsa 36 tíma dvöl, að undanskildu fæðisgjaldi, og afslætti fyrir einstæða foreldra og fólk í sambúð sem þénar minna en 18 milljónir á ári. Af fundi leikskólastjóranna í dag.Vísir/Sigurjón Leikskólastjórar funduðu eftir kynninguna og segir Linda Rún Traustadóttir, ein leikstjóranna, þær bæði jákvæðar og neikvæðar. „Fyrst vil ég nefna að það sem er jákvætt við þetta er að markmiðið til lengri tíma skilar eflaust færri dvalartímum barna og líka það að ákveðinn hópur fólks á kannski auðveldara með að nota sér 36 stundir gjaldfrjálsar, eins og fólk í fæðingarorlofi. Það sem að eru vonbrigði að þetta er ekki að bregðast við vandanum sem er í dag, þetta tekur tíma,“ segir hún. Helsti vandi þeirra sé mismunurinn á vistunartíma barnanna, sem er að hámarki 42,5 klukkustundir, og vinnutíma starfsfólks, sem eru 36 stundir. Linda Rún segir það vandamál sem leikskólastjórar þurfi að taka á á hverjum degi. Vongóð um að álagið minnki Sólveig Anna Jónsdóttir, formaður Eflingar, sem inniheldur stærsta hóp starfsfólk leikskóla borgarinnar, segist enn eiga eftir að leggjast yfir tillögurnar en sé ánægð að loks eigi að grípa til aðgerða. „Ég var orðin ansi áhyggjufull um að allt yrði dregið til baka í ljósi þeirrar hörðu og oft á tíðum mjög ómálefnalegu gagnrýni sem forysta Alþýðusambandsins, með formann VR fremstan í flokki og líka forysta BSRB, hafði frammi gagnvart þessum tillögum. Það er kosningavetur og það er erfitt fyrir pólitíkusa að stíga fram með mjög róttækar breytingar en þarna er í það minnsta verið að hefja þessa vegferð,“ segir hún í kvöldfréttum Sýnar. „Það er verið að koma til móts við eitthvað af athugasemdum leikskólastjóranna og starfsfólksins á leikskólunum um þær óviðunandi aðstæður sem ríkt hafa. Ég ætla að vera vongóð og vona einmitt að þetta leiði til þess að álagið minnki eitthvað.“ Engin geimvísindi Hún telur að útfærslurnar á tekjutengingunni komi til móts við verka- og láglaunafólk en sá kostnaður sem falli á foreldra í milli- og hátekjuhópum sé ekki svo hár. „Auðvitað kostar að reka leikskóla en þetta eru ekki geimvísindi. Það er verið að leita að leiðum til þess að draga úr því að mjög mörg börn séu með mjög langan vistunartíma. Þetta er fyrsta skrefið til þess að takast á við þennan vanda,“ segir hún. „Eftir að hafa litið yfir þessi tekjuviðmið í dag þá get ég ekki séð að heimsendaspár gagnrýnendanna séu hér að rætast.“ Í Eflingu er einnig fjöldi sem starfar við svokallaða verkamannavinnu, á við ræstingar, fiskvinnslu eða byggingarvinnu. Formaðurinn segist ekki óttast að þetta muni koma niður á þeim sem eru oft og tíðum ekki með eins sveigjanlegan vinnutíma. Það sé þess í stað betra að hafa þann fyrirsjáanleika að vita hvenær þau sæki börnin sín fyrr. „Því að sú fáliðunarstefna sem hefur verið í borginni þýðir það að manneskja í verkamannastarfi getur fengið símtal þar sem henni eða honum er tilkynnt að þau þurfi að sækja barnið innan viss tíma. Þetta er mjög erfið staða til þess að vera í, þannig það er miklu betra að fá að vita með góðum fyrirvara hvenær þú ætlar að sækja mögulega fyrr.“ Ein stétt án styttingar Sú starfsstétt, verkafólk á almennum markaði, sé sú eina sem hafi ekki fengið styttingu vinnuvikunnar. „Það hefur ekki gengið vel að ná samningum við Samtök atvinnulífsins um það að fólk fái hækkanir og líka styttingu vinnuvikunnar,“ segir Sólveig. „Auðvitað getur eitthvað fólk sem hefur fengið styttingu minnkað vistunartíma barnanna sinna, það gefur augaleið. En svo er það verkefni okkar sem semjum fyrir verkamannafélögin að reyna að fá styttingu fyrir okkar fólk á almenna markaðinum. 