Yfir 60 leikskólastjórar komnir með nóg Eiður Þór Árnason skrifar 4. febrúar 2026 15:27 Leikskólastjórar í Reykjavík krefjast aðgerða. Vísir/vilhelm Leikskólastjórar á öllum borgarreknum leikskólunum lýsa yfir verulegum áhyggjum af stöðu skólanna og gagnrýna borgaryfirvöld. Þeir krefjast aðgerða og lýsa yfir vonbrigðum með að ákveðið hafi verið að fresta gildistöku svokallaðar Reykjavíkurleiðar. Þolinmæðin sé á þrotum og skólastjórnendur treysti sér að óbreyttu ekki til að bera ábyrgð á þeirri stöðu sem uppi er innan skólanna. „Leikskólastjórnendur í Reykjavík lýsa yfir áhyggjum af aðgerðarleysi borgaryfirvalda gagnvart langvarandi og vel þekktum vanda í starfsumhverfi leikskóla borgarinnar,“ segir í bréfi 63 leikskólastjóra til borgarstjóra og borgaryfirvalda. Afleiðingarnar séu alvarlegar og vandinn á leikskólunum magnist enn frekar. „Þrátt fyrir vel kynntar og tímasettar tillögur (svokölluð Reykjavíkurleið) og samráð við foreldra og hagsmunaaðila hefur ekkert gerst í því að bæta starfsumhverfi í leikskólum borgarinnar eftir innleiðingu á styttri vinnuviku. Til stóð að ákveðnum aðgerðum yrði hrint í framkvæmd um áramótin 2025/2026.“ Frestuðu gildistöku Reykjavíkurleiðarinnar Þann 4. desember var skólastjórnendum tilkynnt að umræddar tillögur myndu ekki taka gildi um síðustu áramót eins og áður hafði verði kynnt. „Þessar fregnir voru mikil vonbrigði. Að auki jókst von- og trúleysi undirritaðra verulega. Okkur verður sífellt ljósara að skortur er á raunverulegum skilningi á nauðsyn þess að bæta starfsumhverfi í leikskólum Reykjavíkurborgar. Þær umbætur eru óaðskiljanleg forsenda þess að tryggja börnum faglegt, vandað og ekki síður öruggt námsumhverfi. Með hverjum deginum sem líður aukast efasemdir okkar um hvort borgaryfirvöld hyggist axla þá ábyrgð sem af því leiðir að ráðast ekki í nauðsynlegar aðgerðir.“ Afleiðingarnar séu þegar orðnar sýnilegar. „Við höfum horft upp á reynslumikla og metnaðarfulla leikskólastjóra, kennara og leiðbeinendur hverfa til annarra sveitarfélaga þar sem brugðist hefur verið hraðar og af meiri festu við áskorunum tengdum styttri vinnuviku. Á meðan Reykjavíkurborg dregur lappirnar í nauðsynlegum aðgerðum blasir við sú tilfinning að mikilvægi leikskólastarfs sé aðeins viðurkennt þegar það hentar pólitískri orðræðu, en víki til hliðar þegar raunveruleg ábyrgð og fjárfestingar er krafist,“ segir í bréfinu. „Þetta er ekki ábending, þetta er krafa um aðgerðir. Þolinmæði leikskólastjórnenda er á þrotum. Í góðri trú höfum við beðið og vænst úrbóta mun lengur en sanngjarnt getur talist. Um er að ræða nauðsynlegar breytingar fyrir þróun á faglegu og metnaðarfullu leikskólastarfi í Reykjavík. Við, leikskólastjórnendur, krefjumst þess að borgarstjóri og borgaryfirvöld Reykjavíkurborgar grípi tafarlaust til aðgerða. Við förum fram á tímasetta aðgerðaráætlun, sem staðið verður við, fyrir lok febrúarmánaðar 2026. Verði það ekki gert treysta leikskólastjórnendur sér ekki til að bera ábyrgð á þeirri stöðu sem uppi er.“ Reykjavíkurleiðin svokallaða hefur reynst umdeild en tillögurnar fela meðal annars í sér að foreldrar sem nýti ekki þjónustu á milli jóla og nýárs, í vetrarleyfum grunnskóla og í aðdraganda páska fái heilan mánuð ókeypis. Þá yrði veittur afsláttur fyrir þá sem sækja börnin sín fyrir klukkan tvö á föstudögum. Á móti myndi kostnaður annarra foreldra hækka. Bréfið frá leikskólastjórunum var sent út í gær til Heiðu Bjargar Hilmisdóttur borgarstjóra, Helgu Þórðardóttur, formanns skóla- og frístundaráðs, Lífar Magneudóttur, formanns stýrihóps um Reykjavíkurleiðina, auk skóla- og frístundasviðs Reykjavíkurborgar og fagstjóra leikskóla í Reykjavík. Fréttin er í vinnslu og verður uppfærð. Bréfið er aðgengilegt í heild sinni undir tengd skjöl hér fyrir neðan. Tengd skjöl
Bréf_til_borgaryfirvalda_frá_leikskólastjórnendum_í_ReykjavíkPDF182KBSækja skjal

Leikskólar
Reykjavík
Skóla- og menntamál