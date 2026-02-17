Reykjavíkurborg hefur ekki fengið neinar upplýsingar um staðfest smit vegna listeríu-sýkingar sem kom upp í framleiðslueldhúsinu á Vitatorgi í byrjun mánaðar. Enginn heitur matur hefur verið í boði í félagsmiðstöðvum borgarinnar.
Í byrjun mánaðar var greint frá því að Reykjavíkurborg hefði lokað framleiðslueldhúsinu eftir að listeríubaktería fannst þar við reglubundna sýnatöku. Yfir níu hundruð máltíðir eru framleiddar í eldhúsinu á dag sem eru bæði sendar á heimili fólks eða á boðstólum í félagsmiðstöðvum.
„Fyrstu dagana eftir að upp komst um listeríuna fengum við fréttir af nokkrum einstaklingum sem höfðu fundið fyrir óþægindum í meltingarvegi. Við höfum engar fréttir fengið af alvarlegum veikindum né fengið upplýsingar um staðfest smit,“ segir í skriflegu svari Hólmfríðar Helgu Sigurðardóttur, upplýsingafulltrúa velferðarsviðs Reykjavíkurborgar, við fyrirspurn fréttastofu.
Hún staðfestir að nú sé unnið að samningi við þriðja aðila um að taka að sér að elda matinn á meðan á framkvæmdum stendur á Vitatorgi. Borgarráð samþykkti nýlega að fara í framkvæmdir í eldhúsinu og hefur þeim verið flýtt samhliða framkvæmdum vegna smitsins.
Vonir eru uppi um að samningar náist fyrir lok vikunnar. Á fundi borgarráðs í síðustu viku var lagt fram bréf velferðarsviðs með tillögu um samning um framleiðslu máltíða. Fulltrúar meirihlutans greiddu atkvæði fyrir því að fresta málinu. Einungis fulltrúi Sjálfstæðisflokksins greiddi atkvæði gegn frestuninni.
„Forgangsraða þurfti matarþjónustunni í þágu þeirra sem búa heima, geta ekki geta eldað sjálf og komast ekki út á næstu félagsmiðstöð. Það á þá líka við um íbúa þjónustuíbúða, því þær eru líka heimili fólks,“ segir Hólmfríður.
Því hefur enginn matur verið á boðstólum í félagsmiðstöðvunum þar sem þeir sem sækja þær eru líklegri til að annaðhvort geta eldað mat sjálfir eða farið annað til að nálgast mat.
Hún tekur fram að unnið sé hörðum höndum að því að koma fullri matarþjónustu aftur af stað, enda sé mörgum afar mikilvægt að geta borðað hádegismat í góðum félagsskap.