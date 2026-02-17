Fjöldi aðstandenda aldraðra lýsir mikilli þrautagöngu við að koma fólki í viðeigandi hjúkrunarrými. Í kvöldfréttum hittum við mann sem um árabil annaðist veika og aldraða systur sína. Hvorki gekk né rak að fá hjúkrunarrými fyrir hana. Hún endaði sárveik á Landspítalanum þar sem hennar biðu skelfileg örlög. Við heyrum sögu systkinanna í fréttatímanum.
Meirihlutinn í borginni steig fram með útspil í leikskólamálum sem hann kallar Reykjavíkurmódelið. Það er ansi tæknilegt og flókið en við ætlum að rýna það á mannamáli. Við verðum í beinni útsendingu með fulltrúa leikskólastjóra en leikskólastjórar borgarinnar funduðu í dag og eru ekki nógu ánægðir. Þá mun formaður Eflingar rýna kosti og galla nýja módelsins í beinni útsendingu.
Hríðarveður nálgast og gular viðvaranir taka brátt gildi. Við fáum góð ráð til að undirbúa okkur fyrir hvellinn í tímanum. Ár eldhestsins er gengið í garð í fyrsta sinn í 60 ár. Samkvæmt kínverskri stjörnuspeki er gott framkvæmdaár í vændum. Tómas Arnar segir okkur frá hefðum og leikreglum í tímanum.
Þá fáum við að hitta ellefu hvolpa í Landeyjum. Í sportinu heyrum við í Ísfirðingnum Örnu Sigríði sem mun brjóta blað í íþróttasögu Íslendinga þegar hún keppir á Vetrar Paralympics á Ítalíu í næsta mánuði. Í Íslandi í dag hittum við Þorstein sem kenndur er við hlaðvarpið Karlmennskuna en hann segir að „vókið“ sé ekki dautt.
