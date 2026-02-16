Fótbolti

„Við vitum hvað við gerðum við konunga Meistaradeildarinnar“

Ágúst Orri Arnarson skrifar
Jose Mourinho mætir borubrattur með lærisveina sína í Benfica í einvígið gegn Real Madrid.
Jose Mourinho er byrjaður að trekkja sína menn hjá Benfica í gang fyrir slaginn gegn Real Madrid á morgun.

Liðin mætast í umspilseinvígi upp á sæti í sextán liða úrslitum Meistaradeildarinnar, en ástæðan fyrir því að Real Madrid þarf að fara í þetta umspil er tapið gegn Benfica í lokaumferð deildarkeppninnar.

Real Madrid er sigursælasta liðið í sögu keppninnar og var á leiðinni beint áfram í sextán liða úrslit, þangað til Benfica vann óvæntan 4-2 sigur í lokaumferðinni.

„Þeir eru særðir og særðir konungar eru hættulegir. Við munum mæta í þennan leik með höfuðið, metnaðinn og sjálfstraustið hátt uppi. Við vitum hvað við gerðum við konunga Meistaradeildarinnar“ sagði Mourinho á blaðamannafundi í dag.

Benfica þurfti að vinna síðasta leik gegn Real Madrid með allavega tveggja marka mun og í uppbótartíma kom markmaðurinn Anatoliy Trubin til bjargar þegar hann skallaði fjórða markið inn.

„Trubin verður ekki stillt upp í sókninni á morgun“ sagði Mourinho sposkur.

Fyrri leikurinn fer fram á Luz leikvanginum í Lissabon, heimavelli Benfica, en Mourinho vill ekki meina að hans menn séu í verri stöðu þess vegna.

„Ég er vanur svona einvígjum. Ég hef gert þetta alla mína ævi. Fólk heldur að þú þurfir einhver ákveðin úrslit í fyrri leiknum, af einni ástæðu eða annarri. Ég segi að þetta sé ekki búið fyrr en að báðum leikjum loknum.“

