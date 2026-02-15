Innlent

Happdræti Há­skólans varar við svikurum

Agnar Már Másson skrifar
Happdrætti Háskóla Íslands rekur meðal annars spilakassa.
Happdrætti Háskóla Íslands varar við svikaauglýsingum á samfélagsmiðlum þar sem óprúttnir aðilar gera sig út fyrir að vera HHÍ.

Í tilkynningu varar Happdrætti Háskóla Íslands við svikaauglýsingum sem nú eru í dreifingu á Facebook og öðrum samfélagsmiðlum þar sem vísað er meðal annars til „Reykjavik Casino“ og „Gullnámunnar“. 

„Auglýsingarnar eru hvorki á vegum HHÍ né Gullnámunnar og tengjast starfsemi happdrættisins ekki með neinum hætti,“ skrifar happdrættið. Markmið auglýsinganna virðist vera að fá fólk til að skrá sig inn á síður þar sem óskað sé eftir greiðslu- eða persónuupplýsingum.

HHÍ hvetur því fólk eindregið til að smella ekki á tenglana sem auglýsingunum fylgja og veita ekki neinar upplýsingar. 

Hafi einhver þegar gert það eða orðið fyrir tjóni hvetur HHÍ viðkomandi til að hafa tafarlaust samband við sinn viðskiptabanka og tilkynna málið til lögreglu.

