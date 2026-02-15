Happdræti Háskólans varar við svikurum Agnar Már Másson skrifar 15. febrúar 2026 20:48 Happdrætti Háskóla Íslands rekur meðal annars spilakassa. Happdrætti Háskóla Íslands varar við svikaauglýsingum á samfélagsmiðlum þar sem óprúttnir aðilar gera sig út fyrir að vera HHÍ. Í tilkynningu varar Happdrætti Háskóla Íslands við svikaauglýsingum sem nú eru í dreifingu á Facebook og öðrum samfélagsmiðlum þar sem vísað er meðal annars til „Reykjavik Casino“ og „Gullnámunnar“. „Auglýsingarnar eru hvorki á vegum HHÍ né Gullnámunnar og tengjast starfsemi happdrættisins ekki með neinum hætti,“ skrifar happdrættið. Markmið auglýsinganna virðist vera að fá fólk til að skrá sig inn á síður þar sem óskað sé eftir greiðslu- eða persónuupplýsingum. HHÍ hvetur því fólk eindregið til að smella ekki á tenglana sem auglýsingunum fylgja og veita ekki neinar upplýsingar. Hafi einhver þegar gert það eða orðið fyrir tjóni hvetur HHÍ viðkomandi til að hafa tafarlaust samband við sinn viðskiptabanka og tilkynna málið til lögreglu. Fjárhættuspil Mest lesið Bein útsending: Lilja formaður eftir spennandi flokksþing Innlent „Við erum áratugum of sein“ Innlent Sinueldur við Framheimilið Innlent Lilja Alfreðsdóttir er nýr formaður Framsóknarflokksins Innlent Veiktist er hann reyndi að afsanna Havana-heilkennið Erlent „Ég er heppin að hafa ekki brotnað“ Innlent „Það gekk alls konar á en ég er sátt við mína kosningabaráttu“ Innlent „Eins og handboltaþjálfari sem er á bekknum“ Innlent Ritari og varaformaður kjörnir: Báðar Liljur utan þings Innlent „Framsókn styður ekki bókun 35“ Innlent Fleiri fréttir Happdræti Háskólans varar við svikurum Íhugar að leggja á sykurskatt „Framsókn styður ekki bókun 35“ Meiri hætta á ferðum vegna rýrnunar jökla Sinueldur við Framheimilið Ritari og varaformaður kjörnir: Báðar Liljur utan þings Gómaður með hamar, hnífa og þýfi „Eins og handboltaþjálfari sem er á bekknum“ „Það gekk alls konar á en ég er sátt við mína kosningabaráttu“ Lilja Alfreðsdóttir er nýr formaður Framsóknarflokksins Áþreifanleg eftirvænting eftir nýja formanninum Formaður Bændasamtakanna hefur aldrei orðið hræddur við tré „Erfitt fyrir formann að taka við sitjandi utan þings“ Bein útsending: Lilja formaður eftir spennandi flokksþing „Við erum áratugum of sein“ „Margt jákvætt að gerast en allir á tánum“ Mikil spenna fyrir formannskjör Framsóknarflokksins „Ég er heppin að hafa ekki brotnað“ Öryggi, heilbrigðismál, Evrópa og efnahagur á Sprengisandi Tölvuárás á Grund: Afrituðu gögn um tugi þúsunda manns Rósin segir sig úr fulltrúaráði Samfylkingarinnar Ný samræmd próf lögð fyrir Framsókn þurfi að þora að svara rangfærslum og hálfsannleik popúlista „Hrækjandi drullu eins og maður sé að steypa án grímu“ Kjartan er kominn heim til Íslands Aldrei fleiri útskrifast frá Bifröst Gagnrýnir hversu seint og illa endurreisn Grindavíkur gengur Íslendingar stemmningsfólk sem taki öllum gleðidögum fagnandi Bein útsending: Sigurður Ingi ávarpar Framsóknarmenn í síðasta sinn sem formaður Segir einkaðila ekki hafa fengið svör í marga mánuði Sjá meira