Innlent

Öryggi, heil­brigðis­mál, Evrópa og efna­hagur á Sprengi­sandi

Samúel Karl Ólason skrifar
Kristján Kristjánsson stýrir Sprengisandi á Bylgjunni alla sunnudaga milli 10 og 12.
Kristján Kristjánsson stýrir Sprengisandi á Bylgjunni alla sunnudaga milli 10 og 12. Vísir

Sprengisandur er á sínum stað á Bylgjunni í dag en þar fær Kristján Kristjánsson þáttastjórnandi til sín góða gesti og ræðir við þá samfélagsmálin sem brenna á þjóðinni.

Fyrstu gestir Kristjáns klukkan tíu verða þeir Erlingur Erlingsson, hernaðarsagnfræðingur, og Davíð Stefánsson, formaður Varðbergs. Þá munu þeir fjalla um hina árlegu Öryggisráðstefnu í München.

Sjá einnig: Mildari tónn en sama inni­haldið

Fyrir ári settu Bandaríkjamenn allt i uppnám með ræðu varaforsetans, nú situr hann heima og tóninn er diplómatískari í garð Evrópu. En hefur stefnan eitthvað breyst?

Þátturinn hefst klukkan tíu og má hlusta á hann í spilaranum hér að neðan eða á vef Bylgjunnar.

Um klukkan hálf ellefu mætir Alma Möller, heilbrigðisráðherra, til Kristjáns og verða heilbrigðismálin þá til umræðu og þá sérstaklega bráðamóttaka Landspítalans, þar sem allt virðist standa í ljósum logum.

Starfsfólk óánægt, þjónustan versnar, sjúklingar á göngunum og ríkið ráðalaust eins og mörg undangengin ár. Hvað hyggst heilbrigðisráðherrann gera?

Því næst, eða klukkan ellefu, mæta þær Dagbjört Hákonardóttir, alþingismaður, og Erna Bjarnadóttir, stjórnarmaður í Heimssýn, og ræða Evrópumálin.

Evrópuumræðan er komin á fullt en er hægt að greiða atkvæði um framhald viðræðna ef samningsmarkmið Íslendinga liggja ekki ljós fyrir áður en sú atkvæðagreiðsla fer fram? Er um eitthvað að semja hvort eð er?

Að endingu mætir Ásgeir Brynjar Torfason, ritstjóri Vísbendingar, til að tala um efnahagsmálin.

Eru launavísitölufrumvarp ríkisstjórnarinnar efnahagslegt sjálfsmark? Er útilokað fyrir Ísland að ná niður verðbólgu og 2,5% markmið Seðlabankans óraunhæft með öllu. Eru verðhækkanir m.ö.o. innbyggðar í íslenskt efnahagslíf.

Sprengisandur Bylgjan

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið