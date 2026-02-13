Elísa og Rasmus gengu í það heilaga Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 13. febrúar 2026 13:58 Elísa Viðarsdóttir spilar með Breiðablik. Vísir/Ívar Fannar Knattspyrnuparið Elísa Viðarsdóttir og Rasmus Christiansen gekk í það heilaga rétt fyrir áramót. Þau greina frá því í færslu á samfélagsmiðlum og ætla að tvítryggja sig með veislu. Elísa er nýgengin til liðs við Breiðablik og mun spila þar á komandi leiktíð en hún hefur einnig spilað yfir fimmtíu leiki fyrir kvennalandsliðið. Rasmus spilar fyrir lið Gróttu en þau voru bæði lengi vel leikmenn Vals. Á ljósmyndum sem hjónin birta á samfélagsmiðlum eru þau prúðklædd á heimavelli ÍBV en Elísa er frá Vestmannaeyjum. Þar staðfesta þau að hafa gengið í hjónaband þann 30. desember. „Með þér í liði,“ skrifa hjónin við færsluna. View this post on Instagram A post shared by Elísa Viðarsdóttir (@elisavidars) Þau segja einnig að tvítrygging sé í plönunum og gera má ráð fyrir að hjónin skipuleggi nú veislu til að fagna með sínu fólki. Saman eiga Elísa og Rasmus tvö börn, átta ára stúlku og tveggja ára dreng. Fjöldi vina og vandamanna hefur skilað hamingjuóskum í athugasemdum við færsluna, til að mynda landsliðskonurnar Glódís Perla Viggósdóttir, Gunnhildur Yrsa Jónsdóttir og Karólína Lea Vilhjálmsdóttir. Ástin og lífið Tímamót Fótbolti Mest lesið Lokar hringnum eftir tíu ár erlendis Lífið Kann sjö tungumál, með fimm háskólagráður og kennir dönsku Lífið Bridgespaði seldi í Köldulind á 237 milljónir Lífið Úr barnaskemmtunum á klúbbinn Tónlist Pósthólfið fylltist eftir að hún auglýsti eftir kærasta í Edduverðlaunaræðunni Lífið „Erum bara vinir“ Lífið Menn sem murka lífið úr öndunum á Tjörninni Lífið Dr. Gunni flytur í Fljótshlíðina í faðm Helenu Lífið Frá kvíða til aukins sjálfstrausts Lífið samstarf Minnast Van Der Beek: „Hans verður saknað að eilífu“ Lífið Fleiri fréttir Elísa og Rasmus gengu í það heilaga Bridgespaði seldi í Köldulind á 237 milljónir Kann sjö tungumál, með fimm háskólagráður og kennir dönsku Lokar hringnum eftir tíu ár erlendis Minnast Van Der Beek: „Hans verður saknað að eilífu“ „Erum bara vinir“ „Rétt „outfit“ getur bjargað deginum“ Örláti tannálfurinn Zayn aldrei ástfanginn af Gigi Pósthólfið fylltist eftir að hún auglýsti eftir kærasta í Edduverðlaunaræðunni Dr. Gunni flytur í Fljótshlíðina í faðm Helenu Söfnun til handa fjölskyldu van der Beek fer fram úr björtustu vonum Menn sem murka lífið úr öndunum á Tjörninni Bud Cort látinn eftir langvinn veikindi Margrét, Elín, Kristín og Sigrún auk Ævars Þórs fá bókmenntaverðlaun James Van Der Beek látinn Unaðsleg stemming á gotneskri forsýningu Hefur staðið eftir marin eftir mörg hundruð handabönd Mynduðu blátt P og minntust Patreks Freys Trommari The Pogues er látinn Alexandra Helga lokar Míu Vala Matt selur á Ásvallagötunni „Ég sé að hann er löngu farinn“ Frestar tónleikum heilsunnar vegna Britney selur réttinn að tónlist sinni fyrir milljarða Mínútuþögn á minningarleik um Patrek Frey Varð milljón krónum ríkari í mátunarklefa á Tenerife Yfirlýst lesbía Búið á tólf stöðum í tólf ára sambandi Fjörugt Food and fun framundan „Þetta er erfiðasta mýta sem næringarfræðin hefur þurft að díla við lengi“ Sjá meira