Elísa og Rasmus gengu í það heilaga

Elísa Viðarsdóttir spilar með Breiðablik.
Knattspyrnuparið Elísa Viðarsdóttir og Rasmus Christiansen gekk í það heilaga rétt fyrir áramót. Þau greina frá því í færslu á samfélagsmiðlum og ætla að tvítryggja sig með veislu.

Elísa er nýgengin til liðs við Breiðablik og mun spila þar á komandi leiktíð en hún hefur einnig spilað yfir fimmtíu leiki fyrir kvennalandsliðið. Rasmus spilar fyrir lið Gróttu en þau voru bæði lengi vel leikmenn Vals. 

Á ljósmyndum sem hjónin birta á samfélagsmiðlum eru þau prúðklædd á heimavelli ÍBV en Elísa er frá Vestmannaeyjum. Þar staðfesta þau að hafa gengið í hjónaband þann 30. desember.

„Með þér í liði,“ skrifa hjónin við færsluna.

Þau segja einnig að tvítrygging sé í plönunum og gera má ráð fyrir að hjónin skipuleggi nú veislu til að fagna með sínu fólki. Saman eiga Elísa og Rasmus tvö börn, átta ára stúlku og tveggja ára dreng.

Fjöldi vina og vandamanna hefur skilað hamingjuóskum í athugasemdum við færsluna, til að mynda landsliðskonurnar Glódís Perla Viggósdóttir, Gunnhildur Yrsa Jónsdóttir og Karólína Lea Vilhjálmsdóttir. 

