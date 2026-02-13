Lífið

Bridgespaði seldi í Köldulind á 237 milljónir

Magnús Jochum Pálsson skrifar
Matthías Imsland er búinn að selja Köldulind 8 í Kópavogi og fékk fyrir hana 238 milljónir króna.
Matthías Imsland er búinn að selja Köldulind 8 í Kópavogi og fékk fyrir hana 238 milljónir króna. Aðsend/Remax

Matthías Imsland, fjárfestir og framkvæmdastjóri Bridgesambands Íslands, seldi 329 fermetra einbýlishús sitt að Kaldalind 8 í Kópavogi á 237 milljónir, um tíu milljónum undir ásettu verði, til Tryggva Rúnars Guðmundssonar og Hjördísar Hilmarsdóttur.

Húsið var teiknað af Kjartani Sveinssyn, byggt árið 1999 og er sex herbergja á tveimur hæðum. Það fór á sölu í september á síðasta ári og hefur nú selst. Ásett verð var 247,9 milljónir króna en seldist það á 237 milljónir.

Bílskúr fylgir með og góð innkeyrsla.
Hringstigi upp á aðra hæð.

Á neðri hæð er anddyri, gestabaðherbergi og þrjú svefnherbergi og svo er innangengt í bílskúr frá gangi. Á efri hæð er eldhús, borðstofa, hjónaherbergi með „en-suite“ baðherbergi, tvö svefnherbergi, þvottahús, baðherbergi, þvottahús og stofa með arin þar sem útgengt er á sólríka timburverönd með heitum potti.

Björt borðstofa.
Flísalagt baðherbergi.
Á pallinum er pottur.

Matthías Imsland var áður framkvæmdastjóri rekstrarsviðs Wow Aie og þar áður forstjóri flugfélagsins Iceland Express. Þá er hann mikill Framsóknarmaður, var formaður kjördæmasambands flokksins um tíma og gegndi stöðu aðstoðarmanns bæði Eyglóar Harðardóttur, félags – og húsnæðismálaráðherra, og Sigmundar Davíðs Gunnlaugssonar, forsætisráðherra.

Fasteignamarkaður Kópavogur Hús og heimili Framsóknarflokkurinn


Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið


Tarot dagsins

Dragðu spil og sjáðu hvaða spádóm það geymir.