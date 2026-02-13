Bridgespaði seldi í Köldulind á 237 milljónir Magnús Jochum Pálsson skrifar 13. febrúar 2026 11:44 Matthías Imsland er búinn að selja Köldulind 8 í Kópavogi og fékk fyrir hana 238 milljónir króna. Aðsend/Remax Matthías Imsland, fjárfestir og framkvæmdastjóri Bridgesambands Íslands, seldi 329 fermetra einbýlishús sitt að Kaldalind 8 í Kópavogi á 237 milljónir, um tíu milljónum undir ásettu verði, til Tryggva Rúnars Guðmundssonar og Hjördísar Hilmarsdóttur. Húsið var teiknað af Kjartani Sveinssyn, byggt árið 1999 og er sex herbergja á tveimur hæðum. Það fór á sölu í september á síðasta ári og hefur nú selst. Ásett verð var 247,9 milljónir króna en seldist það á 237 milljónir. Bílskúr fylgir með og góð innkeyrsla. Hringstigi upp á aðra hæð. Á neðri hæð er anddyri, gestabaðherbergi og þrjú svefnherbergi og svo er innangengt í bílskúr frá gangi. Á efri hæð er eldhús, borðstofa, hjónaherbergi með „en-suite“ baðherbergi, tvö svefnherbergi, þvottahús, baðherbergi, þvottahús og stofa með arin þar sem útgengt er á sólríka timburverönd með heitum potti. Björt borðstofa. Flísalagt baðherbergi. Á pallinum er pottur. Matthías Imsland var áður framkvæmdastjóri rekstrarsviðs Wow Aie og þar áður forstjóri flugfélagsins Iceland Express. Þá er hann mikill Framsóknarmaður, var formaður kjördæmasambands flokksins um tíma og gegndi stöðu aðstoðarmanns bæði Eyglóar Harðardóttur, félags – og húsnæðismálaráðherra, og Sigmundar Davíðs Gunnlaugssonar, forsætisráðherra. Fasteignamarkaður Kópavogur Hús og heimili Framsóknarflokkurinn Mest lesið Lokar hringnum eftir tíu ár erlendis Lífið Kann sjö tungumál, með fimm háskólagráður og kennir dönsku Lífið Bridgespaði seldi í Köldulind á 237 milljónir Lífið Úr barnaskemmtunum á klúbbinn Tónlist Pósthólfið fylltist eftir að hún auglýsti eftir kærasta í Edduverðlaunaræðunni Lífið Menn sem murka lífið úr öndunum á Tjörninni Lífið „Erum bara vinir“ Lífið Dr. Gunni flytur í Fljótshlíðina í faðm Helenu Lífið Minnast Van Der Beek: „Hans verður saknað að eilífu“ Lífið Söfnun til handa fjölskyldu van der Beek fer fram úr björtustu vonum Lífið Fleiri fréttir Bridgespaði seldi í Köldulind á 237 milljónir Kann sjö tungumál, með fimm háskólagráður og kennir dönsku Lokar hringnum eftir tíu ár erlendis Minnast Van Der Beek: „Hans verður saknað að eilífu“ „Erum bara vinir“ „Rétt „outfit“ getur bjargað deginum“ Örláti tannálfurinn Zayn aldrei ástfanginn af Gigi Pósthólfið fylltist eftir að hún auglýsti eftir kærasta í Edduverðlaunaræðunni Dr. Gunni flytur í Fljótshlíðina í faðm Helenu Söfnun til handa fjölskyldu van der Beek fer fram úr björtustu vonum Menn sem murka lífið úr öndunum á Tjörninni Bud Cort látinn eftir langvinn veikindi Margrét, Elín, Kristín og Sigrún auk Ævars Þórs fá bókmenntaverðlaun James Van Der Beek látinn Unaðsleg stemming á gotneskri forsýningu Hefur staðið eftir marin eftir mörg hundruð handabönd Mynduðu blátt P og minntust Patreks Freys Trommari The Pogues er látinn Alexandra Helga lokar Míu Vala Matt selur á Ásvallagötunni „Ég sé að hann er löngu farinn“ Frestar tónleikum heilsunnar vegna Britney selur réttinn að tónlist sinni fyrir milljarða Mínútuþögn á minningarleik um Patrek Frey Varð milljón krónum ríkari í mátunarklefa á Tenerife Yfirlýst lesbía Búið á tólf stöðum í tólf ára sambandi Fjörugt Food and fun framundan „Þetta er erfiðasta mýta sem næringarfræðin hefur þurft að díla við lengi“ Glímdi við kaupfíkn og fór í gjaldþrot: „Það kemur alltaf að skuldadögum“ Sjá meira