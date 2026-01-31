„Dorrit og eiginmaður hennar frá Íslandi eru hér“ 31. janúar 2026 08:30 Ólafur og Dorrit þegar forseti Indlands heimsótti Háskóla Íslands árið 2019. Vísir/vilhelm Minnst er á Dorrit Moussaieff og Ólaf Ragnar Grímsson, fyrrverandi forsetahjón, í tölvupósti sem sendur var kaupsýslumanninum og barnaníðingnum Jeffrey Epstein árið 2016. Í tölvupósti frá rithöfundinum Deepak Chopra tilgreinir hann að „Dorrit og eiginmaður hennar frá Íslandi“ séu stödd á The St. Regis Aspen Resort lúxushótelinu í Colorado í Bandaríkjunum þar sem Chopra muni leiða hóp fólks inn í hugleiðslu. Mbl.is greindi fyrst frá tölvupóstinum. Í frétt miðilsins er fullyrt að setningin hafi endað með spurningamerkjum og Chopra því verið að beina spurningu um Dorrit og Ólaf til Epsteins. Í afriti af tölvupóstinum má þvert á móti ekki sjá eiginleg spurningamerki heldur keimlíkt tákn sem tölvukerfi sýna þegar þau reyna að birta óþekkt eða óbirtanleg leturtákn. Því er ekki hægt að staðhæfa að Chopra hafi þarna verið að beina spurningu til Epsteins. Umrætt merki getur til dæmis birst þegar tölvuforriti mistekst að sýna broskarl eða lyndistákn en ekki er hægt að fullyrða hvað hafi upphaflega birst Epstein í tölvupóstinum. Þegar annað afrit af umræddum tölvupósti er sótt á vef bandaríska dómsmálaráðuneytisins er einnig greinilegt að setningunni um Dorrit og Ólaf er fylgt eftir með óþekktu tákni en ekki spurningamerki. Tölvupósturinn þar sem Chopra minnist á Dorrit og Ólaf er hluti af rannsóknargögnum í einhverri af rannsókn bandarískra yfirvalda á málum Epsteins. Samskipti Epstein og Chopra hefjast á því að sá fyrrnefndi lætur rithöfundinn, sem aðhyllist nýaldarspeki og hefur meðal annars talað gegn hefðbundnum læknisfræðilegum aðferðum, vita af því að mjög nánir vinir Epsteins séu staddir með Chopra á hótelinu í Aspen. Þar vísar hann til Joi Ito, þáverandi stjórnanda MIT Media Lab og Ehud Barak, fyrrverandi forsætisráðherra Ísraels. Svona hefjast samskipti Epsteins við Chopra sem tjáir kaupsýslumanninum í kjölfarið að Ólafur og Dorrit séu einnig stödd á sama hóteli. „Ég hef sent þeim skilaboð um að þú sért einn af fjölskyldunni, þeir munu finna þig ef þú finnur þá ekki fyrst,“ skrifar Epstein. Síðar sama dag svarar Chopra póstinum. „Frábært Ég var með samkomu í gær Ég mun leiða hugleiðslu í St Regis / Highlands herberginu klukkan 7 áður en Charlie Rose flytur erindi sitt Ég mun fara seinna í dag til að halda áfram með túrinn minn Ást Ps Dorrit og eiginmaður hennar frá Íslandi eru hér [óþekkt tákn]*“ Minnst á Dorrit í tvö önnur skipti Þetta er ekki í eina skiptið sem nafnið Dorrit kemur fyrir í Epstein-skjölunum. Tölvupóstur frá Ghislaine Maxwell, samverkakonu Epsteins, til Leons nokkurs sem sendur var í september 2011 hefst með eftirfarandi hætti: „Leon hæ. Ghislaine hér. Sat m/Dorrit sem sagði mér að ég ætti að senda þér tölvupóst umsvifalaust! Hún segir að þú sért að leita að nýjum stjórnarmeðlim og sagði að hún hafi minnst á það við þig hvað fyrirtækið mitt einbeitir sér að.“ Ekki er hægt að útiloka að hér sé vísað til annarar konu sem beri sama nafn og forsetafrúin fyrrverandi. Í póstinum heldur Maxwell áfram að lýsa ráðgjafafyrirtæki sínu og hvernig hún hafi áður hjálpað fyrirtæki að finna stjórnarmenn en ekki er aftur minnst á Dorrit í póstinum. Í tengiliðaskrá sem bandarísk yfirvöld hafa einnig undir höndum í tengslum við rannsóknir á málefnum Epstein má einnig sjá Dorrit á lista ásamt símanúmeri en ekki er tilgreint nánar hvort um sé að ræða Dorrit Moussaieff, athafnakonu og fyrrverandi forsetafrú. Fréttin er í vinnslu. Mest lesið Fjöldi ásakana um brot gegn barnungum stúlkum Erlent „Mjög áhugaverð umræða“ Innlent „Dorrit og eiginmaður hennar frá Íslandi eru hér“ Innlent Nýbirt skjöl varpa ljósi á dánarstund Epstein Erlent Þúsundir kvartana vegna leigubílaaksturs en fagnar breytingum Innlent Fífldjarft að fara í formanninn en varaformannsembættið...? Innlent Játaði brot sín og sleppur ekki aftur við fangelsisvist Innlent Jói Fel málar með puttunum Innlent Vísar því á bug að HSÍ fái ekkert fyrir sinn snúð Innlent Hýdd 140 sinnum fyrir áfengisneyslu og kynlíf utan hjónabands Erlent Fleiri fréttir „Mjög áhugaverð umræða“ Þúsundir kvartana vegna leigubílaaksturs en fagnar breytingum Breki Atlason gefur kost á sér á lista Miðflokksins Skjálfti fannst í Hveragerði Jói Fel málar með puttunum „Voðalega eru Íslendingarnir peppaðir“ Vísar því á bug að HSÍ fái ekkert fyrir sinn snúð Handboltaveisla í beinni, málsvörn olíufélaga og fögnuður leigubílstjóra Forsætisráðherra muni alltaf hafa samráð við forseta Rannsókn vegna Deildu.net hætt tíu árum frá kæru Ríkisstjórnin rugli og olíufélögin ekki sökudólgurinn Betri að innleiða tilskipanir en verri að innleiða reglugerðir Segir um að ræða alvarlega aðför að sjálfstæði forseta Íslands Hitni undir olíufélögum sem þurfi að passa sig Stórleikurinn riðlar dagskrá margra Afar sérstakt að lækka laun og það á verkalýðsdaginn sjálfan Kristrún ræðir verðbólguna og allt á suðupunkti fyrir leikinn í kvöld Aldrei verið gefnar út fleiri rauðar viðvaranir Finnist hvergi eins sterk skilyrði til umhverfisverndar í lagareldi Streymi: Heilsan okkar: Meðferð offitu hjá fullorðnum Burðardýr hlaut þungan dóm fyrir vökvasmygl Fífldjarft að fara í formanninn en varaformannsembættið...? Játaði brot sín og sleppur ekki aftur við fangelsisvist Ráðhús Árborgar sprungið – 10 starfsmenn fluttir í annað húsnæði Streymi: Málþing um stöðu fatlaðra barna í íþróttum Lögregla eltist við afbrotamenn Harma launalækkanir í fiskeldi á Vestfjörðum Myndbirtingar foreldra geti skapað hættu Óvissustigi lýst yfir vegna snjóflóðahættu „Muni ekki valda neinu öðru en umferðaröngþveiti“ Sjá meira