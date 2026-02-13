Bæjarstjórn Seltjarnarnesbæjar samþykkti í gær, með sex greiddum atkvæðum gegn einu, stækkun á friðlendi í Gróttu og Seltjarnar. Bæjarstjóri telur tillögu um friðlýsingu ganga of langt og segir afar skiptar skoðanir meðal íbúa. Unnið hefur verið að stækkun friðlendisins í um sex ár. Sjálfstæðisflokkurinn er klofinn í málinu og bæjarstjórinn greiddi einn atkvæði gegn tillögunni.
Þór Sigurgeirsson, bæjarstjóri á Seltjarnarnesi, segist alltaf hafa lagt sig fram um að hlusta á bæjarbúa varðandi mál sem séu til umfjöllunar hjá bænum og í bæjarstjórn.
„Það er ljóst að skiptar skoðanir eru á tillögu að friðlýsingu Seltjarnarness allrar og í samtölum mínum við bæjarbúa hef ég bæði heyrt raddir þeirra sem eru fylgjandi tillögunni en ekki síður þeirra fjölmörgu sem vilja halda óbreyttri friðlýsingu í kringum Gróttu,“ segir Þór í bókun í fundargerð bæjarstjórnar frá því í gær.
Hann segir það sína skoðun að tillaga um friðlýsingu Seltjarnar gangi of langt og sé ekki til hagsbóta fyrir bæinn og bæjarbúa.
„… því greiði ég ekki atkvæði með tillögunni. Ég virði hins vegar að sjálfsögðu lýðræðislega afgreiðslu málsins í bæjarstjórn þótt ég sé ekki sammála niðurstöðunni,“ segir í bókun hans um málið.
Fram kemur í fundargerð að bæjarstjórn hafi samþykkt á fundi þann 23. apríl í fyrra að tillaga starfshóps að nýjum friðlýsingarskilmálum Gróttu og Seltjarnarness yrði kynnt og málið sett í viðeigandi lögbundinn farveg í samræmi við lög um náttúruvernd nr. 60/2013.
Í fundargerð kemur fram að tillagan hafi verið borin til samþykktar og hún samþykkt, eins og segir að ofan, með sex atkvæðum gegn einu, það er atkvæði bæjarstjórans. Málinu hefur í kjölfarið verið vísað í lögbundinn farveg.
Í fundargerð er einnig að finna bókun bæjarfulltrúa Sjálfstæðisflokks og Samfylkingar og óháðra, þeirra Magnúsar Arnar Guðmundssonar, Ragnhildar Jónsdóttur, Svönu Helen Björnsdóttur, Sigurþóru Bergsdóttur og Karen Maríu Jónsdóttur. Athygli vekur að Sjálfstæðisflokkurinn virðist klofinn í þessu máli en Magnús, Ragnhildur og Svana tilheyra öll Sjálfstæðisflokki, eins og bæjarstjórinn. Magnús og Ragnhildur eru að hætta í bæjarstjórn en Svana heldur áfram eins og Þór.
Í bókun þeirra segir að á vesturhluta Seltjarnarness séu einstæðar náttúruminjar og fjölbreytt fuglalíf.
„Þar er eitt fallegasta og fjölsóttasta útivistarsvæðið á höfuðborgarsvæðinu. Ósnortin náttúran myndar eitt samfellt vistkerfi sem gegnir lykilhlutverki fyrir varp, fæðuöflun og hvíld fugla. Friðlýsing Bakkatjarnar, Gróttu, og nú einnig Seltjarnar, er mikilvægur liður í því að varðveita þessi mikilvægu verðmæti. Í friðlýsingu felst ákvörðun okkar Seltirninga um að nýta svæðið í óbreyttri mynd til framtíðar og hindra á sama tíma að því verði raskað með óafturkræfum framkvæmdum,“ segir í bókuninni.
Þá kemur einnig fram þar að friðlýsingin sé hluti af aðalskipulagi bæjarins frá 2015 til 2033 og deiliskipulagi svæðisins auk þess sem Suðurnesið ásamt strandlengju er á náttúruminjaskrá samkvæmt lögum.
„Umhverfisnefnd Seltjarnarnesbæjar hefur unnið á faglegan og þverpólitískan hátt að málinu í sex ár og nú liggur fyrir einróma tillaga nefndarinnar,“ segir að lokum.